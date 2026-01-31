ETV Bharat / state

రోజురోజుకు పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు - ఆర్డర్లు లేక స్వర్ణకారుల ఆవేదన

విధి లేక చేతివృత్తిని వదులుకొని బతుకుదెరువు కోసం ఇతర పనులకు వెళ్తున్న కొందరు స్వర్ణకారులు - రూ.లక్షలు వెచ్చించి డై మిషన్, పాలిష్, చైన్‌ తయారీ, కటింగ్, బంగారు శుద్ధి యంత్రాలు ఏర్పాటు

The Anguish Of The Goldsmiths
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
The Anguish Of The Goldsmiths: గత ఆరు నెలలకు పైగా బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డ్‌ స్థాయిలో పోటాపోటీగా పెరుగుతున్నాయి. శుభకార్యాలు, వివాహాలు, పండగల నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాల కొనుగోలు సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. దీనివల్ల బంగారం, వెండినే నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్న వేల మంది స్వర్ణకారులపై ప్రభావం పడుతోంది. దీంతో కొందరు విధి లేక చేతివృత్తిని వదులుకొని బతుకుదెరువు కోసం ఇతర పనులకు వెళ్తున్నారు.

ఆర్డర్లు లేక ఖాళీగా ఉండాల్సిన దుస్థితి: వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని ప్రొద్దుటూరు బంగారు విక్రయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి మెయిన్‌బజారు, దర్గా బజారుతో పాటు పలుచోట్ల దాదాపు అయిదు వేల మందికి పైగా స్వర్ణకారులున్నారు. వారు తమ నైపుణ్యం, పనితనంతో వివిధ డిజైన్లు తయారు చేస్తుంటారు. బంగారం, వెండి ధరలు కొన్ని నెలలుగా అమాంతంగా పెరుగుతుండటంతో వీరికి ఇప్పుడు ఆర్డర్లు లేక ఖాళీగా ఉండాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. స్వర్ణకారుల గదులకు అద్దె చెల్లింపు, కుటుంబ పోషణ కష్టతరంగా మారుతోంది.

పనులు లేక ఖర్చులకు అప్పులు: కొందరు రూ. లక్షలు వెచ్చించి డై మిషన్, పాలిష్, చైన్‌ తయారీ, కటింగ్, బంగారు శుద్ధి తదితర యంత్రాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ధరల పెరుగుదల కారణంగా కొనుగోళ్లు మందగించడంతో వీరికి ఇప్పుడు రోజువారీ ఖర్చులు కూడా రావడం లేదు. ఇప్పట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతాయన్న నమ్మకం లేదని, పనులు లేక ఇంట్లో ఉంటూ ఖర్చులకు అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని విశ్వనాథ్‌ అనే స్వర్ణకారుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇరవై ఏళ్ల నుంచి స్వర్ణకారుడిగా ఉన్నానని, ధరల పెరుగుదలతో రెడీమేడ్‌ ఆభరణాల తయారీ పనులకు గండి పడిందని స్వర్ణకారుల కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని మరో స్వర్ణకారుడు సుబ్బరాయుడు కోరారు.

గతంలో ఏం జరిగిందంటే: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంక్షోభ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు, ఆర్థిక మాంద్యం ముంచుకొచ్చినప్పుడు, బంగారం ధర పెరుగుతున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక భద్రత కోసం కేంద్ర బ్యాంకులు, సంస్థలు బంగారం కొని నిల్వ చేస్తాయి. ధర పెరిగి, లాభపడొచ్చని మదుపరులు బంగారంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడతారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ధర పెరిగిపోతోంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, 1970లో చమురు సంక్షోభం తలెత్తినప్పుడు, 2008లో ఆర్థిక మాంద్యం ముంచుకొచ్చినప్పుడు, కొవిడ్‌-19 ముప్పు తలెత్తినప్పుడు ఇలానే బంగారం ధర అమాంతం పెరిగింది. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంతో బంగారం ధర పరుగు మొదలైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టి తీసుకున్న చర్యలతో ఆ పరుగు వేగవంతమైంది.

డీ-డాలరైజేషన్‌ థీమ్‌ ధరల పెరుగుదలకు ఒక కారణంగా: "డీ-డాలరైజేషన్‌ థీమ్‌" ప్రాచుర్యం పొందడమూ పసిడి ధరల పెరుగుదలకు ఒక కారణంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కరెన్సీగా డాలర్‌ స్థానంలో సొంత కరెన్సీలను ప్రోత్సహించడానికి వివిధ దేశాలు ప్రయత్నించడాన్ని డీ-డాలరైజేషన్‌గా పేర్కొంటున్నారు. ఈ విధానం అమలుకు చైనా, రష్యా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అనుసరిస్తున్న వాణిజ్య విధానాలు, విధిస్తున్న సుంకాలతో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్థానంపై సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో పలు దేశాలు డాలర్‌ బాండ్లలో పెట్టుబడులు తగ్గించి, బంగారం నిల్వలు పెంచుకుంటున్నాయి. ఇటీవల వివిధ కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోళ్లు అధికం చేయడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.

