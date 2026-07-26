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ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ - బెజవాడ దుర్గమ్మకు తెలంగాణ బంగారు బోనం

కనకదుర్గమ్మకు ఘనంగా ఆషాడ మాస బోనాలు - 17వ ఏట కొనసాగిన బంగారు బోనం సమర్పణ ఆనవాయితీ - 2 వేల మంది భక్తులతో తరలివచ్చిన భాగ్యనగర్ ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ

Telangana Bonalu to Vijayawada
Telangana Bonalu to Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:17 PM IST

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Telangana Bonalu to Vijayawada : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఆషాడ మాసం సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ మహాకాళి జాతర వైభవం విజయవాడకు చేరింది. తెలంగాణ నుంచి తరలివచ్చిన వేలాది మంది భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు 'బంగారు బోనం' సమర్పించారు. గడచిన 17 ఏళ్లుగా వస్తున్న ఈ ఆనవాయితీని హైదరాబాద్ మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి దేవాలయాల ఊరేగింపు కమిటీ ఈ ఏడాది కూడా ఘనంగా నిర్వహించింది. భక్తుల కోలాహలంతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది.

ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ - బెజవాడ దుర్గమ్మకు తెలంగాణ బంగారు బోనం (ETV Bharat)

హైదరాబాద్ నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు : బెజవాడ దుర్గమ్మకు తెలంగాణ నుంచి ఏటా ఆషాడ మాసంలో బోనాలు సమర్పించడం ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని భాగ్యనగర్‌ మహంకాళి బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఆషాడమాసం తొలి ఆదివారం రోజున దుర్గమ్మకు ఈ బంగారు బోనం తీసుకురావడం గడచిన 17 ఏళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తెలంగాణ నుంచి సుమారు రెండు వేల మంది భక్తులు ఆదివారం విజయవాడకు చేరుకున్నారు. అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వారు దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం తీసుకొచ్చారు.

జమ్మిదొడ్డి నుంచి ప్రారంభమైన ఊరేగింపు : ఈ బోనాల ఉత్సవం విజయవాడ పాతబస్తీలోని జమ్మిదొడ్డి చెట్టు వద్ద ప్రారంభమైంది. ముందుగా అక్కడ ఉన్న అమ్మవారికి, ఇతర దేవతా మూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ పూజల్లో దుర్గగుడి అర్చకులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ నుంచి బంగారు బోనంతో వచ్చిన జోగిని శ్యామలాదేవితో పాటు పలువురు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నారు. జమ్మిదొడ్డి వద్ద పూజా కార్యక్రమాలు ముగిసిన అనంతరం బ్రాహ్మణవీధి మీదుగా భారీ ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది.

ఆకట్టుకున్న పోతురాజులు, కోలాటాలు : బ్రాహ్మణ వీధిలో సాగిన బోనాల ఊరేగింపు నగరవాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. మేళ తాళాలు, డప్పు వాయిద్యాలతో ఆ ప్రాంతం మారుమోగింది. మహిళల కోలాటాలు, వివిధ రకాల నృత్యాలు, కళాకృతులు ఎంతగానో అలరించాయి. ప్రత్యేకించి పోతురాజుల వేషధారణ, బేతాళ నృత్యాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షించాయి. డప్పు శబ్దాలకు అనుగుణంగా పోతురాజులు చేసిన నృత్యాలు ఊరేగింపులో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. భక్తులు తీసుకొచ్చిన బంగారు, వెండి బోనాలు, అమ్మవారి విగ్రహాలు స్థానికులను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి.

ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం : ఈ భారీ బోనాల ఊరేగింపు కొండ కింది నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న ఆలయం వరకు ఘనంగా సాగింది. కొండపైకి చేరుకున్న అనంతరం భక్తులు దుర్గమ్మకు ఆ బంగారు బోనాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించారు. అమ్మవారి దయతో సకాలంలో వర్షాలు బాగా కురవాలని నిర్వాహకులు ఆకాంక్షించారు. పాడి పంటలతో రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు బాగుండాలని ప్రార్థించారు. కాగా, తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన భాగ్యనగర్‌ మహంకాళి బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ సభ్యులకు దుర్గగుడి అధికారులు స్వాగతం పలికారు. ఆలయ మర్యాదలతో వారికి అమ్మవారి దర్శనం చేయించారు. అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు.

"తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని బంగారు మైసమ్మ టెంపుల్ నుంచి ఈ బంగారు పాత్రను తీసుకొచ్చాం. అందులో ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారికి భక్తిశ్రద్ధలతో నైవేద్యం సమర్పించుకుంటున్నాం. ఉమ్మడి దేవాలయాల ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 17 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆనవాయితీ కొనసాగుతోంది. దుర్గమ్మకు బోనాలు సమర్పించడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది."- శ్యామలాదేవి, జోగిని

"రెండు రాష్ట్రాల్లో సకాలంలో వర్షాలు పడాలి. పాడిపంటలు మంచిగా వృద్ధి చెందాలి. ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఇదే మా ఆకాంక్ష. ఈ ఆషాడమాసంలో ప్రతి ఏటా వస్తున్న ఆనవాయితీగా ఈ బంగారు పాత్రలో అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతున్నాం. దుర్గమ్మకు ఇలా బోనం సమర్పించడం మాకు ఆత్మసంతృప్తిని ఇస్తోంది."-మధుసూధన్ యాదవ్, ఛైర్మన్, ఉమ్మడి దేవాలయాల ఉత్సవ కమిటీ

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