మార్కెట్​లో 'బంగారు' మోసగాళ్లు - నైస్​గా కరిగించేస్తారు జాగ్రత్త!

హైదరాబాద్​ నగరంలో పెరుగుతున్న బంగారం మోసాలు - పసిడిలో పెట్టుబడి పేరుతో రూ.20 కోట్ల మేర వసూలు - బస్తీలు, కాలనీల్లోని చిరువ్యాపారులు, మహిళలు, ఉద్యోగులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న దొంగలు

Gold Theft Cases in Hyderabad
Gold Theft Cases in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Gold Theft Cases in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో పసిడి మోజులో మోసపోతున్న ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువవుతున్నాయి. పెరుగుతున్న పసిడి ధరలను మాయగాళ్లు తమకు అనువుగా మలచుకుంటున్నారు. తమ సంస్థ ద్వారా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టి ఏడాదిలో మూడు రెట్లు కూడబెట్టకోండి అంటూ ఆశల వల విసురుతున్నారు. మెరుగు పెడతామని కొందరు, తాకట్టు పెడితే ఎక్కువ సొమ్ము ఇస్తామని వడ్డీ వ్యాపారులు మోసం చేస్తున్నారు. తాజాగా ఉప్పల్‌భగాయత్‌లో సిరి గోల్డ్‌ పేరిట బంగారంలో పెట్టుబడి పేరుతో వందలాది మందిని ఆకట్టుకున్నారు. అనంతరం రూ.20 కోట్ల మేర వసూలు చేసి కనుమరుగయ్యారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో నగర సీసీఎస్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, గృహిణులు, వ్యాపారులు అధికంగా ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు.

  • అతను ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు. నగర శివార్లలో బంగారు దుకాణంలో పెట్టుబడి పెడితే అదనపు రాబడి వస్తుందని ఆశపడి అందులో సభ్యుడిగా చేరాడు. రూ.5 లక్షలు చెల్లించాడు. మరింత కమీషన్‌ వస్తుందని ఆశతో స్నేహితులు, బంధువులను కూడా అందులో సభ్యులుగా చేర్చాడు. అయితే ఇటీవల ఆ సంస్థ మూసివేశారు. దీంతో అతడు సభ్యులుగా చేర్చిన వారు డబ్బులివ్వమంటూ ఒత్తిడి చేస్తుండటంతో సెలవు పెట్టి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్టు సమాచారం.
  • నగరానికి చెందిన చిరు వ్యాపారికి వాట్సప్‌ కాల్‌ వచ్చింది. 10 గ్రాముల బంగారం రూ.50 వేలకు విక్రయిస్తానంటూ బేరసారాలాడాడు అవతలి వ్యక్తి. ఇంతకు ముందు చాలా మందితో వ్యాపారాలు, లావాదేవీలు చేశానని కొందరి పేర్లు చెప్పి నమ్మకం కలిగించాడు. ఆశపడిన వ్యాపారి రూ.5 లక్షలు మాయగాడి బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. రోజులు గడుస్తున్నా బంగారం అందలేదు. మోసపోయినట్టు గ్రహించి సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

బంగారంలో పెట్టుబడిలో మూడు రెట్లు లాభం అంటూ : బంగారం ధర మున్ముందు ఇంకెంత చేరుతుందో అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇదే అదనుగా బంగారం, వెండిలో స్టాక్‌మార్కెట్, ట్రేడింగ్‌తో లాభాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటూ ఏజెన్సీలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. బస్తీలు, కాలనీల్లోని చిరు వ్యాపారులు, మహిళలు, ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకొని డిపాజిట్లు సేకరిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకు స్వర్ణం సొంతం చేసుకోమంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు, వాట్సప్​లలో ప్రకటనలతో ఆకట్టుకొని డబ్బు కాజేసి మాయమవుతున్నారు.

నకిలీ బంగారం చూపించి- రూ.2.5 లక్షలు కాజేసి : ఏపీ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులకు చెందిన కొన్ని ముఠాలు గుప్తనిధులు, పురాతన భవనాల తవ్వకాల్లో బంగారు కడ్డీలు, లంకెబిందెలు దొరికాయంటూ మాయమాటలు చెబుతూ ఇంటివద్దకే వచ్చి బేరసారాలు సాగిస్తున్నారు. ఇటీవల బీహెచ్‌ఈఎల్‌ ప్రాంతంలో ఓ మహిళకు నకిలీ బంగారం అంటగట్టి రూ.2.5 లక్షలు కొట్టేశారు. కాలనీల్లో తాకట్టు వ్యాపారులు కొందరు స్థానికుల ఆర్థిక అవసరాలను అవకాశంగా చేసుకొని ఆభరణాలకు ఎక్కువ సొమ్ము ఆశచూపి బిచాణా ఎత్తేస్తున్నారు.

పని వాళ్ల రూపంలోనూ బంగారం దొంగలు : ఇటీవల కాలంలో ఇంట్లో పని కావాలంటూ కొందరు వస్తున్నారు. కొన్ని రోజులు నమ్మకంగా పని చేసి, తర్వాత అసలు రూపం చూపిస్తున్నారు. సమయం చూసుకుని ఇంట్లోని బంగారాన్ని కాజేసి తప్పించుకుంటున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి దోచుకునే వారు కొందరైతే, నేరుగా ఇంట్లోకి చొరబడి ఇంట్లోని వారిపై దాడి చేసి, దొంగతనం చేసేవారు ఇంకొందరు. ఇటువంటి ముఠాలు నగరంలో తిరుగుతున్న తరుణంలో నగర వాసులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

