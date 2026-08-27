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ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో చోరీ - హ్యాండ్​ బ్యాగ్​ నుంచి 400 గ్రాముల బంగారం మాయం

బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో బంగారం చోరీ- టంగుటూరులో పీఎస్‌లో రాధ అనే ప్రయాణికురాలు ఫిర్యాదు - హ్యాండ్‌ బ్యాగ్‌లో దాదాపు 400 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు ఉంచినట్లు వెల్లడి

Gold Stolen From A Private Travel Bus
ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో బంగారం చోరీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:56 PM IST

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Gold Stolen From A Private Travel Bus : బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో భారీ చోరీ జరిగింది. ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలి హ్యాండ్ బ్యాగ్ నుంచి దాదాపు 400 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు మాయమవ్వడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళకు కోలుకోలేని షాక్ తగిలింది. బస్సు ప్రయాణంలో ఉండగానే ఆమె హ్యాండ్ బ్యాగ్‌లో దాచుకున్న దాదాపు 400 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయి. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు, బాధితురాలి కథనం ప్రకారం విజయవాడలో జరగనున్న ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడానికి రాధ అనే మహిళ బుధవారం సాయంత్రం బెంగళూరులో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కారు. తన వెంట తెచ్చుకున్న దాదాపు 400 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్‌లో భద్రపరుచుకున్నారు. ప్రయాణంలో భాగంగా మధ్యలో బస్సును ఒక చోట నిలిపివేసినప్పటికీ, తాము మాత్రం బస్సు దిగలేదని బాధితురాలు పేర్కొన్నారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో బంగారం చోరీ (ETV Bharat)

అయితే తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి చూసుకునేసరికి హ్యాండ్ బ్యాగ్‌లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు కనిపించకుండా పోయాయి. దీంతో ఆందోళనకు గురైన బాధితురాలు వెంటనే బస్సు సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అప్పటికే బస్సు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు పరిసర ప్రాంతానికి చేరుకోవడంతో, వెంటనే బస్సును స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

బాధితురాలు రాధ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు టంగుటూరు పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి కేసు నమోదు చేశారు. బస్సులోని ప్రయాణికులందరినీ, వారి లగేజీని పోలీసులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. అనుమానితులను విచారిస్తున్నారు. దొంగలను పట్టుకునేందుకు అధికారులు శతవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు .

పోలీసుల వేగవంతమైన స్పందనపై బాధితురాలు రాధ స్పందిస్తూ, "మాకు పోలీసులపై పూర్తి నమ్మకం ఉంది. వారు ఖచ్చితంగా దొంగలను పట్టుకుని మాకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం" అని మీడియాతో ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు విలువైన వస్తువుల పట్ల ప్రయాణికులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ఈ సందర్భంగా సూచించారు.

"విజయవాడలోని ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడానికి నిన్న సాయంత్రం బెంగళూరులో బస్సు ఎక్కాం. హ్యాండ్ బ్యాగ్‌లో దాదాపు 400 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాల వరకు తీసుకొని వెళ్తున్నాం. మధ్యలో బస్సు ఆపినా దిగలేదు. తెల్లవారుజామున చూసుకోగా బంగారం కనిపించలేదు. అప్పటికే బస్సు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరుకి చేరుకోవడంతో వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్‌కి బస్సును తరలించాలని డ్రైవర్​కు చెప్పాం. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రయాణికులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. పోలీసులపై నమ్మకం ఉంది, మాకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం" -రాధ,బాధితురాలు

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TAGGED:

ట్రావెల్ బస్సులో బంగారం చోరీ
GOLD STOLEN FROM PRIVATE TRAVEL BUS

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