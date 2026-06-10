బంగారం అగ్గువకే ఇస్తామంటూ గాలం - పుత్తడి మోజులో జరిగే మోసాలెన్నో
ఉమ్మడి జిల్లాలో గత ఐదేళ్లలో సుమారు 150 కేసులు - ఇంకా బయటపడని ఎన్నో ఉదంతాలు - అంతరాష్ట్ర ముఠాల ఆగడాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు
Published : June 10, 2026 at 2:03 PM IST
Gold Scams Increasing In Nizamabad : అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడుతున్న అనిశ్చితుల కారణంగా బంగారం ధర అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది. ఇది ఎంత పెరుగుతున్నప్పటికీ ప్రజలకు దీనిపై మోజు తగ్గట్లేదు. అమ్మాయి పెళ్లి అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా బంగారం పెట్టాల్సిందే. అలాగే దీనిని స్టెటస్కు సింబల్గా భావిస్తారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రస్తుతం కొన్ని అంతరాష్ట్ర ముఠాలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంగా ఇలాంటి ఘటనలు అత్యధికమయ్యాయి. వీటి నుంచి అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తక్కువ ధరకే ఇస్తామని ఆశచూపి : పసిడిపై ప్రేమ దాదాపు అందరికి ఉంటుంది. కానీ డబ్బులేక కొనలేని పరిస్థితి. దీంతో నేరగాళ్లు ప్రజల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. తక్కువ ధరకే ఇస్తామని, మెరుగుపెడతామని మాయమాటలు పలుకుతున్నారు. వీరి మాటలకు బుట్టలో పడిపోయి ఎంతోమంది కొనుగోలు చేసి చివరికి మోసపోతున్నారు. గతేడాది నవంబర్లో నిజామాబాద్ శివాజీనగర్లో ఓ పాల దుకాణం నడుపుతున్న మహిళతో అక్కడ అద్దెకు దిగిన కొందరు వ్యక్తులు పరిచయం పెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారి వద్ద రూ. 30 లక్షల విలువ చేసే బంగారు బిస్కెట్లు ఉన్నాయని ఆమెతో చెప్పారు. వాటిని కేవలం రూ. 5 లక్షలకే ఇస్తామని నమ్మబలికారు. చివరకు ఆ మహిళకు నకిలీ బిస్కెట్లు ఇచ్చి ఆ డబ్బుతో ఉడాయించారు. పోలీసులు విచారించగా వారు ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన ముఠాగా గుర్తించారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే అత్యధికంగా : నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో గత ఐదేళ్లలో సుమారు 150 వరకు ఇలాంటి కేసులు నమోదయ్యాయి. ఎక్కువగా నకిలీ బంగారం, గుప్తనిధులు, పెద్ద మొత్తంలో లోన్లు ఆశచూపి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. గుప్తనిధులు, లంకె బిందెలంటూ మోసం చేసిన కేసులే 30 వరకు వెలుగు చూశాయి. అలాగే పాత ఆభరణాలకు మెరుగుపెడతామని, పసిడిపై ఎక్కువ మొత్తం లోను ఇప్పిస్తామని మాయం చేసిన ఉదంతాలు 15కి పైగా జరిగాయి. ఆర్మూర్, బోధన్, నందిపేట్, డిచ్పల్లి, కామారెడ్డి జిల్లాలో బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి, కామారెడ్డి గ్రామీణం పరిధిలో ఇలాంటి ఘటనలు కోకొల్లలు.
ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ఆఫ్ : నిజామాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యాపారికి కస్టమ్స్ అధికారులు పట్టుకున్న బంగారాన్ని తక్కువ ధరకే ఇప్పిస్తామంటూ ఆశ చూపాడు. వ్యాపారి దగ్గర నుంచి రూ.15 లక్షలు కాజేసి ఆ తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ చేసేశాడు. అలాగే నందిపేట్, డిచ్పల్లి ప్రాంతాల్లో గుప్తనిధులు, లంకె బిందెల్లో దొరికిన బంగారం ఇస్తామని పలువురిని అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు బురిడీ కొట్టించాయి.
బయటపడని ఎన్నో ఉదంతాలు : ఇలాంటి ఘటనల్లో బాధితులు రూ. లక్షల్లో కోల్పోతున్నారని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. మోసపోయామని తెలుసుకున్నాక ఐటీ, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కొంటామని భయపడుతున్నారు. ఇంకా అలాంటి వారు కేసు పెట్టేందుకు వెనకాడుతున్నారు. జిల్లాలో 40 శాతం వరకు ఇలాంటి ఘటనలే ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఆ నోటా ఈ నోటా తెలుకుని పోలీసులు కేసు నమోదు చేస్తున్నారు.
అంతరాష్ట్ర ముఠాల ఆగడాలు : ప్రస్తుతం ఉమ్మడి జిల్లాలో నమోదయ్యే కేసులన్నీ అంతరాష్ట్ర ముఠాలే చేస్తున్నారని విచారణలో తేలింది. ఇందులో ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, ఏపీకి చెందిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు ఉన్నాయి. వీరంతా ఆదిలాబాద్, మెదక్ జిల్లాల నుంచి రాష్ట్రంలోకి వచ్చి బంగారం పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల కేసుల్లో 60 శాతం సొమ్ము మాత్రమే రికవరీ అవుతోందని పోలీసులు అంటున్నారు.
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