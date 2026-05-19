బంగారం దిగుమతుల సుంకం మోత - కళ తప్పిన సరఫ్​ బజార్​ - 'రోజుకు 5 కిలోల బంగారం అమ్మేవాళ్లం'

స్వచ్ఛత, నాణ్యతకు మారుపేరుగా నారాయణపేట పుత్తడికి గుర్తింపు - 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంతో చేసే ఆభరణాలకు మంచి గిరాకీ - ఇటీవలి పరిణామాలు కొనుగోళ్లు లేక కళ తప్పిన సరాఫ్ బజార్

Gold Purchases Decline in Saraf Bazaar
Published : May 19, 2026 at 8:54 AM IST

Gold Purchases Decline in Saraf Bazaar : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని నారాయణపేట బంగారానికి, ఆభరణాలకు ఆదరణ ఎక్కువ. ఇక్కడ ఏ మాత్రం లోహాలు కలపకుండా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన పుత్తడిని ఉపయోగించే చేతితో చేసే ఆభరణాలకు జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు ఉంది. నారాయణపేట చేనేత కార్మికుల తరహాలోనే స్వర్ణకారులు సన్నని తీగలతో ఆకర్షణీయమైన ఆభరణాలు తయారుచేస్తారు. నారాయణపేటలో చేసే బంగారానికి జియోగ్రాఫికల్‌ ఐడెంటిఫికేషన్‌ -జీఐ ట్యాగ్ వస్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలో ప్రస్తుతం గడ్డు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొంతకాలంగా పెరుగుతున్న ధరలతో పాటు సుంకాల వడ్డింపుతో సరాఫ్ బజార్ బోసిపోతోంది.

నారాయణపేట బంగారం అంటే స్వచ్ఛత, నాణ్యతకు మారుపేరు. సుమారు 150 ఏళ్ల చరిత్ర పేట బులియన్ మార్కెట్ సొంతం. నిజాం రాజుల కాలంలో ఇక్కడి స్వర్ణకారుల నైపుణ్యాన్ని గుర్తించి రాయల్ కోర్టుకు అవసరమైన నగలను తయారు చేయించేవారని చరిత్రకారులు చెబుతారు. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంతో చేసే ఇక్కడి ఆభరణాల్ని తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి పెద్దఎత్తున వచ్చి కొనుగోళ్లు చేస్తారు. ఇటీవలి పరిణామాలు కొనుగోళ్లతో కళకళలాడే సరాఫ్ బజార్‌ని కలవరపెడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితితో కొంతకాలంగా ధర పెరగడం, ఏడాదిపాటు బంగారం కొనుగోలు మానుకోవాలని ప్రధాని పిలుపు, విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు సుంకాలు పెంచడంతో విక్రయాలు దాదాపు సగానికి పడిపోయాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

నారాయణపేటలో బంగారం రేట్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజుకు 5 కిలోల బంగారం అమ్మేవాళ్లం. ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగే సరికి ఇప్పటికే 25-30 శాతం వరకు సేల్స్​ తగ్గాయి. ప్రస్తుతం ఈ సేల్స్​ రోజుకు కిలో కన్నా ఎక్కువ దాటడం లేదు. దాన్ని వల్ల చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. మార్కెట్​లో స్టేట్​మెంట్స్​పై ప్రభావం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. దీనికి ప్రత్నామ్యయంగా ఓ పరిష్కారం వెతకాలి. చాలా మంది జీవితాలు దీనిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి'' - సాకేత్ భట్టడ్, చీఫ్ కో-ఆర్డినేటర్ బులియన్ మర్చంట్ అసోసియేషన్

ఏడాదిలో రూ.1000 కోట్ల వ్యాపారం : నారాయణపేటలో ఏడాదికి సుమారు వెయ్యికోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుందని అంచనా. సరాఫ్ బజార్‌లో రోజుకు 3 నుంచి 4 కోట్ల విలువైన క్రయవిక్రయాలు జరిగేవి. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.10 వేల మంది వరకు ఈ రంగంలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. విక్రయాలు తగ్గిపోవడంతో పనులు తగ్గి ఉపాధి దెబ్బతిందని స్వర్ణకారులు ఆవేదన చెబుతున్నారు. బంగారం దిగుమతిపై సుంకాలపెంపు, మందగిస్తున్న కొనుగోళ్లతో ఈ రంగంపై ఆధారపడిన కోట్లాది మంది పరిస్థితి అయోమయంగా మారిందని బంగారం వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఈ రంగాన్ని ఆదుకునేలా ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

అనవసర కొనుగోళ్లను తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి : బంగారం కొనుగోళ్లను ఆపమనడం ద్వారా అనవసర కొనుగోళ్లను తగ్గించడం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. అందుకే బంగారం దిగుమతులను తగ్గించాలని భావిస్తోంది. సాధారణంగా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తికి, బంగారానికి ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు. అదే పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు పెరగడంతో దాని ప్రభావం వస్తు ఉత్పత్తిపై పడుతుంది. ఒక వేళ కొనుగోళ్లను నిరుత్సాహ పరిచేందుకు ధరలు పెంచితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పైగా రూపాయి విలువ తగ్గితే, దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలన్నీ పెరిగి సామాన్యుడిపై భారం పడుతుంది. అదే బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గితే రూపాయి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ మేరకు దిగుమతుల బిల్లు తగ్గించుకోవడానికి బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడం మంచి ప్రత్యామ్నాయం. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రధాని సూచనను ప్రజలంతా పాటిస్తే అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేసే పరిణామమే.

