ETV Bharat / state

బ్యాంక్​లో బంగారు ఆభరణాలు మాయం - ఆందోళనలో ఖాతాదారులు

4.399 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు మాయమైనట్లు తనిఖీల్లో గుర్తించిన బ్యాంకు అధికారులు - పట్టణంలోని పలు బంగారు వ్యాపారులు, తాకట్టు దుకాణదారుల పాత్ర ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో పోలీసుల విచారణ

Gold Goes Missing From Bank Of Baroda In Eluru District
Gold Goes Missing From Bank Of Baroda In Eluru District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold goes missing from Bank of Baroda in Eluru district : గోల్డ్ లోన్స్ అంటే మనకు తెలుసు. దాదాపు 80 నుంచి 90 శాతం మంది మధ్య తరగతి ప్రజలు గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆర్థిక అవసరాలు వచ్చినప్పుడు బ్యాంకులో బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకోవడం, చేతికి డబ్బులు రాగానే విడిపించుకోవడం తెలిసిన విషయమే. అయితే, ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడాలో ఖాతాదారులు తాకట్టు పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలు మాయమైన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. తమ ఆభరణాలు తిరిగి చేతికి వస్తాయో రావో అన్న తీవ్ర ఆందోళన ఖాతాదారుల్లో నెలకొంది. బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రంగా ఉండాల్సిన నగలు మాయం కావడంతో ఖాతాదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

4.399 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు మాయం: 139 మంది ఖాతాదారులకు చెందిన 4.399 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు మాయమైనట్లు బ్యాంకు అధికారులు తనిఖీల్లో గుర్తించారు. బ్యాంక్​లో అప్రైజర్​గా పనిచేస్తూ బంగారం మాయం చేసిన రాజుపై అధికారులు జంగారెడ్డిగూడెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా 305(a), 316(5), 318(4),336(3)-BNS సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బ్యాంకులో జరిగిన మోసంలో పట్టణంలోని పలు బంగారు వ్యాపారులు, తాకట్టు దుకాణదారుల పాత్ర ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విస్తృతంగా విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం. అలాగే బంగారం మాయంపై బ్యాంకులో పనిచేసే సిబ్బంది పాత్రపైనా ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిసింది. అదేవిధంగా అప్రైజర్ రాజు సన్నిహితులు, ఇతరులపై పోలీసులు నిఘా ఉంచినట్లు తెలిసింది.

బ్యాంక్​లో ఖాతాదారులు తాకట్టు పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలు మాయం (ETV)

జంగారెడ్డిగూడెం బ్యాంక్​ ఆఫ్​ బరోడాలో నేను గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా క్రాప్​లోన్​ పెట్టుకున్నా. 2025 నేను 25 కాసుల బంగారం (160 గ్రాములు)పెట్టాను. 2026 ఫిబ్రవరిలో ఇది రెన్యువల్​కి వచ్చింది. అప్పుడు నేను బ్యాంక్​కు వెళ్లి నా దగ్గర వడ్డి కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవని చెప్పా. బంగారం మీదే ఎక్కువ లోన్​ ఇచ్చి దాన్ని వడ్డిలో కలుపుకోమని చెప్పా. నేను రూ.6 లక్షల 50 వేల అప్పు తీసుకున్నా. ఆ రోజు బ్యాంక్​లో సర్వర్​ పని చేయట్లేదని చెప్పి అధికారులు పేపర్ మీద రాసిచ్చారు. తరువాత బ్యాంక్​లో బంగారం మిస్​ అయిందని తెలవగానే నేను బ్యాంక్​కు​ వచ్చి తెలుసుకుంటే అందులో నాది ఆరు కాసుల బంగారం పోయినట్లు తెలిసింది. ఇదే కాకుండా నా సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి రూ. 6 లక్షల రూపాయలను తీసుకున్నారు. నేనైతే ఆ ఆరు లక్షలు తీసుకోలేదు. కావాలంటే సీసీ కెమెరాలను చెక్​ చేసుకోవాలని అధికారులకు చెప్పా. - బంగారం కోల్పోయిన ఓ బాధితుడు

బ్యాంకు సిబ్బందిపై అనుమానం: తాము గతంలో కుదువ పెట్టిన బంగారాన్ని విడిచించుకోవడానికి ముగ్గురు ఖాతాదారులు ఈ నెల ఆరో తేదీన బ్యాంకుకు వెళ్లారు. అయితే బ్యాంకులో వారి బంగారం కనిపించకపోవడంతో ఈ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది. బ్యాంకులో గోల్డ్‌ అప్రైజర్‌గా పనిచేస్తున్న రాజు అప్పటికి రెండు రోజుల నుంచి విధులకు హాజరు కావడంలేదు. బంగారు వస్తువులను అతనే కాజేశాడని, అందుకు బ్యాంకు సిబ్బంది సహకారం కూడా ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

ఆభరణాల స్థానంలో స్టేషనరీ పిన్నులు, రబ్బర్లు: బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టిన బంగారం ప్యాకెట్లను చూసుకునేందుకు వెళ్లిన ఖాతాదారులు నిర్ఘాంతపోయారు. ఆభరణాలు ఉండాల్సిన చోట నకిలీ బంగారు వస్తువులు, స్టేషనరీ పిన్నులు, రబ్బర్లు, సుద్ద ముక్కలు, ఇత్తడి వస్తువులను చూసి షాక్​ అవుతున్నారు. ఎక్కువ బంగారం కుదవ పెట్టి తక్కువ మొత్తంలో రుణాన్ని తీసుకున్న ఖాతాదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని అప్రైజర్‌ రాజు, సిబ్బంది కుమ్మక్కై ఆయా ఖాతాలను రెన్యువల్‌ చేసి అందిన కాడికి దోచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే పదుల సంఖ్యలో ఖాతాదారుల బంగారు వస్తువుల్లో వ్యత్యాసాన్ని సైతం బ్యాంకు అధికారులు గుర్తించారు. ఖాతాదారుడికి సంబంధం లేకుండానే ఖాతాలను మూసివేసిన ఘటనలూ వెలుగు చూశాయి.

ఇదిలా ఉండగా బ్యాంకులో జరిగిన మోసంపై ఖాతాదారులు భయడాల్సిన అవసరం లేదని బ్యాంకు ఎప్పుడు ఖాతాదారుల వెంటే ఉంటుందని, న్యాయం చేస్తామని బ్యాంకు ఆఫ్ బరోడా విజయవాడ శాఖ ప్రాంతీయ మేనేజర్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మరోపక్క నష్టపోయిన ఖాతాదారులు జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు.

వాన్‌పిక్‌ కేసులో ఈడీ అప్పీళ్ల కొట్టివేత - జప్తు రద్దును సమర్థిస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు

తెలుగు కోడలిగా జర్మనీ యువతి - హిందూ సంప్రదాయాల మధ్య ఘనంగా వివాహం

TAGGED:

ELURU DISTRICT GOLD MISSING NEWS
ELURU DISTRICT GOLD MISSING CASE
BANK OF BARODA ELURU
BANK OF BARODA JANGAREDDYGUDEM
GOLD MISSING FROM BANK OF BARODA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.