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వరంగల్​లో 'బంగారు' పొలం - కౌలు కోసం పోటీ పడుతున్న స్థానికులు

వరంగల్​ జిల్లాలో పొలంలో కూలీలు కలుపు తీస్తుండగా దొరికిన బంగారం - పంపకాల్లో తేడాలు రావడంతో పోలీస్​ స్టేషన్​కు చేరిన పంచాయితీ - పొలాన్ని కౌలుకు తీసుకునేందుకు పోటీ పడుతున్న స్థానికులు

GOLD FOUND IN AGRICULTURE FIELD
GOLD FOUND IN AGRICULTURE FIELD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 4:57 PM IST

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Gold Found in Agriculture Field in Warangal : ఓ పొలంలో కొంతమంది కూలీలు కలుపు తీస్తుండగా బంగారు ఆభరణాలు దొరికిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పసిడి పంపకాల్లో రైతు, కూలీలు, యజమాని మధ్య తేడాలు రావడంతో చివరకు ఆ పంచాయితీ పోలీస్​ స్టేషన్​ వరకు వెళ్లింది. ఈ ఘటన వరంగల్​ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. ప్రస్తుతం ఈ వార్త రెండు రాష్ట్రాల్లో వైరల్​గా మారింది.

బంగారం దొరికిందనే వార్త తెలియడంతో ప్రస్తుతం ఆ పొలానికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. తమకు కౌలుకు ఇవ్వాలంటే తమకు ఇవ్వాలని యజమానిని పలువురు సంప్రదిస్తున్నారు. అసలింతకీ ఏం జరిగింది? ఎందుకు ఆ పొలానికి అంత డిమాండ్? చివరికి ఏం జరిగిందనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పొలంలో కలుపు తీస్తుండగా : వరంగల్​ జిల్లా చెన్నారావుపేటకు చెందిన ప్రతాప రెడ్డి అనే వ్యక్తి, అదే గ్రామానికి చెందిన రైతు నుంచి 10 ఏళ్ల క్రితం ప్రస్తుతం బంగారం దొరికిన భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఈర్యతండాకు చెందిన రైతు దీనిని కౌలుకు తీసుకొని, ఈ ఏడాది పత్తి పంట సాగు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 24న కలుపు తీయిస్తుండగా కొంతమంది మహిళా కూలీలకు బంగారు ఆభరణాలు దొరికినట్లుగా ప్రచారం జరిగింది. ఈ విషయం భూ యజమాని ప్రతాపరెడ్డికి తెలిసింది. దీంతో అతడు కూలీల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి 'మీకు పొలంలో ఎంత బంగారం దొరికింది' అని ప్రశ్నించాడు. దీంతో ఆ కూలీలు 4 బంగారు ఆభరణాలు చూపించారు. వాటిని తన సెల్​ఫోన్​లో ఫొటోలు తీసుకున్నాడు. అయితే వాటి పంపకంలో తేడాలు రావడంతో ఆ ఫొటోలను సాక్ష్యాలుగా చూపి పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు బంగారు ఆభరణాలను మహిళల వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకుని విచారిస్తున్నారు.

"ఈ భూమిని ప్రతి సంవత్సరం కౌలుకు ఇస్తున్నాం. ఈ ఏడాది ఇద్దరు వ్యక్తులకు చెరో మూడెకరాల చొప్పున కౌలుకు ఇచ్చాను. పొలంలో బంగారం దొరికిందని ఊర్లో అనుకుంటుంటే తెలుసుకుని వాళ్ల వద్దకు వెళ్లి అడిగాను. వారు కొన్ని వస్తువులు చూపించారు. ఇంతే దొరికిందా? ఇంకా ఏమైనా ఎక్కువ దొరికిందా? అని అడిగాను. ఇంతే దొరికింది అని చెప్పారు. ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా పంచుకోవాలని సూచించాను. పోలీసులకు ఈ సమాచారం తెలియడంతో నన్ను పిలిపించి మాట్లాడారు. ఏం జరిగిందనే సమాచారం ఎస్సైకి తెలిపాను. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు చెప్పారు" - ప్రతాప్‌ రెడ్డి, భూమి ప్రస్తుత యజమాని

గతంలోనూ బంగారం లభ్యమైనట్లు ప్రచారం : అయితే ఈ భూమిలో పూర్వం ఆలయాలు ఉండేవని, అవి కాస్తా మరుగున పడి వ్యవసాయ భూములుగా మారినట్లు సమాచారం. 1991లో అప్పటి భూ యజమానికి కూడా కొంత బంగారం, తర్వాత కొన్నేళ్లకు పొలంలో జీతం ఉన్న వ్యక్తికి కూడా పసిడి దొరికినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు లభించేవంటున్నారు. దొరికిన బంగారాన్ని పంచుకున్న వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుని, దాన్ని తమకు అందించి న్యాయం చేయాలని తొలుత భూమి విక్రయించిన వ్యక్తి కుమారుడు సోమవారం పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు బంగారం దొరికినట్లు జరుగుతున్న ప్రచారంతో రాత్రి సమయంలో భూమిలో చుట్టు పక్కల గ్రామాల వారు సంచరిస్తున్నారు. ఆ పొలంలో బంగారం అంతే ఉందా? ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో దొరికిందా? అనేది పోలీసుల విచారణలో తేలాల్సి ఉంది.

"నేను ఐదేళ్ల క్రితం నా కుటుంబ అవసరాల కోసం ప్రతాపరెడ్డి అనే వ్యక్తికి భూమి అమ్మాను. దీనిని వేరో వ్యక్తికి కౌలుకు ఇచ్చారు. ఈ సంవత్సరం భూక్యా బాలు అనే వ్యక్తి వ్యవసాయం చేస్తుంటే సుమారు అర కిలో బంగారం దొరికిందని తెలిసింది. దాన్ని ప్రతాప రెడ్డి వాళ్లంతా కుమ్మక్కై ఈ విషయం బయటకు రాకుండా వాళ్లే సొంతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీనిపై పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాం. ఆ బంగారం మాకు ఇప్పించి, న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - జయపాల్‌ రెడ్డి, గతంలో భూమి యజమాని

'కలుపు తీసిన చోట బంగారం అధిక మొత్తంలో దొరికిందనేది అవాస్తవం. కొంచెం పరిమాణంలో మాత్రమే దొరికింది. కలుపు తీసిన చోట ఇంత బంగారం దొరుకుతుందా. ఇంత పెద్ద కడ్డీలు దొరికాయని కొందరు పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు' అని ఆ పొలంలో పని చేసిన వ్యవసాయ కూలీ ఒకరు చెప్పారు.

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FARMER DISCOVERS GOLD IN FIELD
పొలంలో బంగార ఆభరణాలు లభ్యం
GOLD FOUND IN AGRICULTURE FIELD

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