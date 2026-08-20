ETV Bharat / state

6 నెలల్లో 3 సార్లు ఆలయంలో బంగారం మాయం - అర్చకులు ఏం చేశారంటే?

శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తాజాగా సుమారు 15 లక్షల విలువైన బంగారం మాయం - ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిగ్గు తేల్చాలని భక్తుల విజ్ఞప్తి

Gold Missing From Sri Bhramaramba Malleswara Swamy Temple
Gold Missing From Sri Bhramaramba Malleswara Swamy Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Missing From Sri Bhramaramba Malleswara Swamy Temple: ఇంట్లో దొంగలు పడి బంగారం దోచుకెళ్తే త్వరగా దొరకాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తాం. కానీ ఆ దేవుడు గుడిలోనే తరచూ చోరీలు జరుగుతుంటే ఏం చేస్తాం? ఇంకా ఎవరికి చెప్పకుంటాం? ఇటువంటి ఘటనే కలకలం రేపుతోంది ఓ ఆలయంలో. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తరచూ అమ్మవారి బంగారు ఆభరణాలు మాయమవుతున్నాయి. గడిచిన 6 నెలల్లో 3 సార్లు బంగారం మాయమైంది. తాజాగా సుమారు 70 గ్రాముల అమ్మవారి తాళిబొట్టు గొలుసు, మంగళసూత్రం మాయమైంది. ఈ విషయాన్ని ఆలయ అర్చకులు కొన్ని రోజులుగా గోప్యంగా ఉంచినా ఎట్టకేలకు బయటకు పొక్కింది.

ఇష్టం లేక బయటపెట్టారు: 6 నెలల క్రితం అమ్మవారి వడ్డాణంలో కొంత భాగం మాయమవడంతో అర్చకులంతా చందాలు వేసుకొని కొత్త ఆభరణం చేయించారు. రెండు నెలల క్రితం మంగళ సూత్రానికి చెందిన తీగ పోవడంతో ఆ సమయంలో ఉన్న అర్చకులు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేశారు. తాజాగా సుమారు రూ. 15 లక్షల విలువైన బంగారం మాయం కావడంతో మళ్లీ అర్చకులంతా కలసి నష్టం భర్తీ చేయాలనుకున్నారు. ఇది ఇష్టం లేని కొందరు పూజారులు విషయం బయటకు వచ్చేలా చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిగ్గు తేల్చాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

గతంలో శివాలయంలో చోరీ: గుడిలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తల్లోకెక్కాయి. భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించుకున్న కానుకలను కాపాడాల్సిన అధికారులే కక్కుర్తి పడ్డారు. సాక్షాత్తూ ఆ పరమశివుడి సొమ్ముకే ఎసరు పెట్టారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పక్కా ప్లాన్‌తో ఆలయ హుండీకే మారుతాళం వేసి భారీగా నగదును కొల్లగొట్టారు. కృష్ణా జిల్లా యనమలకుదురులోని ప్రసిద్ధ శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఈ ఘటన కొన్ని నెలల క్రితం వెలుగు చూసింది. ఈ చోరీలో ఆలయ ఈవో, అర్చకులు భాగస్వాములు కావడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైన విషయం విదితమే.

TAGGED:

BHRAMARAMBA MALLESWARA SWAMY TEMPLE
PEDAKAKANI GUNTUR CRIME NEWS
GOLD MISSING FROM TEMPLE
TEMPLE GOLD THEFT CASE
GOLD MISSING IN BHRAMARAMBA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.