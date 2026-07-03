లక్షన్నర హెక్టార్లలో బంగారు ఖనిజ నిక్షేపాలు - నాలుగు దశల్లో అన్వేషణ
మట్టి, రాళ్లు పరిశీలించి బంగారు నిక్షేపాలపై అంచనా - సగటున ప్రతి 400 మీటర్ల దూరానికి ఒకటి చొప్పున బోర్ హోల్స్ - జీ-3లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తే జీ-2కి అనుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:32 AM IST
Gold Mines in AP: రాష్ట్రంలో 14 ప్రాంతాల్లో లక్షా 58 వేల హెక్టార్లలో బంగారు నిక్షేపాలు ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో ఇప్పటికే బంగారం ఖనిజాల తవ్వకాలు, బంగారం ఉత్పత్తి మొదలవగా సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, అనంతపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనూ ఖనిజాన్వేషణ చేస్తున్నారు. జాతీయ ఖనిజాన్వేషణ అభివృద్ధి ట్రస్ట్ నిధులతో ప్రక్రియ వేగవంతం చేశారు.
A- F బ్లాకులు: కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో జియో మైసూర్ సంస్థ బంగారం ఉత్పత్తిని ప్రారభించిన వేళ మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో బంగారం ఖనిజాన్వేషణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని గనుల శాఖ నిర్ణయించింది. సత్యసాయి జిల్లా నంబల పూలకుంట మండలం జౌకుల గ్రామ పరిధిలో వెయ్యి హెక్టార్లు చొప్పున A, B, C, D, E, F, బ్లాక్లుగా విభజించారు. ఇందులో A బ్లాక్లో క్రిటికల్ మినరల్ ట్రాకర్స్, Bలో జెమ్కో కటి ఎక్స్ప్లొపరేషన్, C లో భుష్లిప్ మైన్స్ అండ్ మినరల్స్, D లో జెమ్స్ ప్రాజెక్ట్స్, E బ్లాక్లో జియో ఎక్స్పోర్ సంస్థలు ఖనిజాన్వేషణ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మతి తెలిపింది. F-బ్లాక్ స్థలంలో కొంతభాగం మెగా సోలార్ పార్క్కు కేటాయించడంతో ప్రస్తుతానికి అందులో అన్వేషణ చేయటం లేదు.
ఆంధ్రా మైనింగ్ కార్పొరేషన్: సత్యసాయి జిల్లా రామగిరిలో గతంలో భారత్ గోల్డ్మైన్స్ లిమిటెడ్ -బీజీఎంఎల్ గనులు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటికి ఆనుకునే రెండు వేల హెక్టార్లను ఉత్తర, దక్షిణ బ్లాక్స్గా విభజించారు. వీటిలో ఖనిజాన్వేషణకు గతంలో ముంబయికి చెందిన ఆంధ్రా మైనింగ్ కార్పొరేషన్ ముందుకు వచ్చింది. రొద్దం మండలం బొక్సంపల్లి ఉత్తర, దక్షిణ బ్లాక్స్లో 17వందల 40 హెక్టార్లు బంగారు నిల్వలు ఉంటాయని గుర్తించగా తాజాగా అక్కడ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జీ-3 దశలో ఖనిజాన్వేషణ చేపట్టింది.
22 లక్షల టన్నుల బంగారు ఖనిజం: చిత్తూరు జిల్లా చిగురుగుంట, బిసనత్తంలో 273 హెక్టార్లలో 22 లక్షల టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉంటుందని గతంలో గుర్తించారు. టన్ను ఖనిజం నుంచి సగటున 5.64 గ్రాముల వరకు బంగారం వస్తుందని అంచనా. గతంలో దీనిని కేంద్ర ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థకు కేటాయించగా, వివిధ కారణాలతో ఆ సంస్థ తవ్వకాలు చేయలేకపోయింది. తాజాగా దీనికి ఈ-వేలం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఖనిజ తవ్వకాలు ఆరంభించి బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తే ఏటా 600 నుంచి వెయ్యి కేజీల వరకు ఉత్పత్తి చేసేందుకు వీలుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆయా ప్రాంతాల్లో లభించే మట్టి, రాళ్లను పరిశీలించి బంగారు నిక్షేపాలు లభించేందుకు ఉన్న అవకాశాన్ని ప్రాథమికంగా నిర్ధారిస్తారు. ఈ ప్రక్రియంతా నాలుగు దశల్లో జరుగుతుంది. బంగారు నిక్షేపాలున్నాయని ప్రాథమికంగా గుర్తించే దశను జియోలాజికల్ దశ-4 అంటారు. మూడో దశకింద అక్కడ సగటున ప్రతి 400 మీటర్ల దూరానికి ఒకటి చొప్పున బోర్ హోల్స్ వేసి భూమి లోపలి నుంచి నమూనాలు తీసి పరిశీలిస్తారు. జీ-3లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తే జీ-2కింద సగటున ప్రతి 200 మీటర్ల దూరానికి ఒక బోర్ హోల్స్ వేసి అన్వేషణ చేస్తారు. అది కూడా విజయవంతమైతే, G1లో ఖనిజ లీజులు కేటాయించాయి. తద్వారా మైనింగ్ కార్యకలాపాలు చేపట్టడానికి వీలవుతుంది.
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