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పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి - పనిమనిషిని గర్భవతిని చేసిన బంగారం వ్యాపారి కుమారుడు

నారాయణపేట జిల్లా కోస్గిలో ఘోరం - ప్రేమ పేరుతో మోసం - పనిమనిషిని గర్భవతిని చేసిన బంగారు వ్యాపారి కుమారుడు - పంచాయితీలు, డబ్బుతో లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం - కులం పేరుతో దూషణలు

Gold Merchant Son Impregnates Maid
Gold Merchant Son Impregnates Maid (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 8:00 PM IST

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Gold Merchant Son Impregnates Maid : సమాజంలో అణగారిన వర్గాల మహిళలపై జరుగుతున్న అకృత్యాలకు అద్దం పట్టే మరో ఘటన నారాయణపేట జిల్లా కోస్గి పట్టణంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. నమ్మకంగా పని చేస్తున్న ఒక యువతి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, చివరకు గర్భవతిని చేసి మోసగించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, కుల వివక్షను ఎదుర్కొంటూ బాధితురాలు న్యాయం పోరాటం ప్రారంభించింది.

కోస్గి పట్టణానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ గోల్డ్ (బంగారం) వ్యాపారి కుమారుడు సాయికృష్ణ. వీరి ఇంట్లో సుమారు 20 సంవత్సరాల వయసున్న యువతి పని మనిషిగా చేరింది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబానికి చెందిన ఆ యువతిపై సాయికృష్ణ కన్నుపడింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని, నిన్ను ఎంతో బాగా చూసుకుంటానని నమ్మబలికాడు. ఆమెను ప్రేమ పేరుతో లొంగదీసుకొని, శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. సాయికృష్ణ మాటలను నిజమని నమ్మిన ఆ యువతి అతని చేతిలో మోసపోయింది. ప్రస్తుతం ఆమె మూడు నెలల గర్భవతి కావడంతో ఈ దారుణం బయటపడింది

పంచాయితీలు - డబ్బుతో లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం : యువతి గర్భవతి అనే విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. బాధితురాలి తరఫు వారు సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులను నిలదీశారు. పెళ్లి ప్రస్తావన తీసుకు వచ్చినప్పుడు సాయికృష్ణ కుటుంబం అసలు రంగు బయటపడింది. ఉన్నత కులానికి చెందిన తాము, తక్కువ కులానికి చెందిన యువతిని ఎలా తమ ఇంటి కోడలిగా చేసుకుంటామంటూ బాధితురాలిని కులం పేరుతో తీవ్రంగా దూషించారని సమాచారం. బాధ్యత గల తండ్రిగా కొడుకు తప్పును సరిదిద్దాల్సింది పోయి, ఆ వ్యాపారి కుల పెద్దలు, కొందరు రాజకీయ నాయకులతో మంతనాలు ప్రారంభించాడు. బాధితురాలి కుటుంబానికి భారీగా డబ్బులు ఆశజూపి, కేసు బయటకు రాకుండా అణచివేయాలని చూశారు. అయితే, ఆ యువతి ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగలేదు. సాయికృష్ణ తనను నిజంగానే ప్రేమించాడని, పెళ్లి చేసుకొని తనకు న్యాయం చేయాలని గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది.

కులం పేరుతో దూషణ : చివరకు బాధితురాలు శనివారం పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అయితే, స్థానిక పోలీసులపై రాజకీయ నేతలు ఒత్తిడి తెచ్చారు. "మేము మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తాం, కేసు పెట్టవద్దు" అని సర్ది చెప్పడంతో శనివారం నాడు కేసు నమోదు కాలేదు. పోలీసుల ఈ అలసత్వం బాధితురాలికి మరింత ఆవేదనకు గురిచేసింది.

కేసు నమోదు - వైద్య పరీక్షలు : రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా బాధితురాలు, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా పోరాడారు. బాధితురాలు ఒత్తిడి పెంచడంతో ఎట్టకేలకు ఆదివారం రాత్రి పోలీసులు దిగివచ్చారు. నిందితుడు సాయికృష్ణపై ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్-ప్లాన్ కింద అట్రాసిటీ కేసుతో పాటు, మోసం తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం బాధితురాలి ఆరోగ్యం, గర్భాన్ని ధృవీకరించే నిమిత్తం ఆమెను వైద్య పరీక్షల కోసం నారాయణపేట జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి తరలించారు.

డీఎస్పీ ముమ్మర విచారణ : అట్రాసిటీ కేసు కావడంతో సోమవారం రాత్రి పేట డీఎస్పీ లింగయ్య స్వయంగా రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. కోస్గిలోని సదరు బంగారం వ్యాపారి ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. బాధితురాలి నివాసానికి కూడా వెళ్లి ఆమె కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి వివరాలు, ఆధారాలు సేకరించారు. సాయికృష్ణ నడుపుతున్న బంగారం దుకాణం చుట్టుపక్కల వ్యాపారులను, ఇంటి పరిసరాల ప్రజలను నిందితుడి ప్రవర్తనపై ఆరా తీశారు. ఈ విచారణకు సంబంధించిన పూర్తి నివేదికను జిల్లా ఎస్పీకి అందజేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

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Last Updated : June 16, 2026 at 8:00 PM IST

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GOLD MERCHANT SON IMPREGNATES MAID
కోస్గిలో పనిమనిషి గర్భవతి
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