బంగారం వ్యాపారిపై కక్ష గట్టి కిడ్నాప్ ప్లాన్ - అంతా భూ వ్యవహారంతోనే
Gold Merchant Kidnap Case : సికింద్రాబాద్ చిక్కడపల్లిలో సంచలనం సృష్టించిన బంగారం వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసుకు సంబంధించి కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కిడ్నాప్కు యత్నించిన తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్ట్చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 3:59 PM IST
Gold Merchant Kidnap Case : ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చి నిర్మాణ రంగంలో స్థిరపడ్డాడు. కాలం కలిసొచ్చి చేతినిండా డబ్బులు ఉండటంతో భూమి కొనుగోలు చేశాడు. కొద్ది కాలానికే రియల్ ఎస్టేట్లో వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తగలడం మొదలయ్యాయి. వెన్నంటి ఉంటానని చెప్పిన వ్యక్తే మోసానికి పాల్పడ్డాడు. నష్టాల నుంచి కోలుకునేందుకు చేస్తానని వచ్చి కోలుకోలేని దెబ్బతీశాడు. ఫలితంగా సదరు వ్యక్తి జైల్లో ఊచలు లెక్కపెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. తనకు ఈ గతి తీసుకువచ్చిన భాగస్వామిపై వ్యాపారి కక్షతో రగిలిపోయాడు. అతనికి ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలనుకుని ఓ పథకం వేశాడు. కానీ చివర్లో రివర్స్ అయింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన డి.శ్రీకాంత్ ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చి, ఆదిభట్లలో నివాసం ఉంటూ నిర్మాణ రంగంలో స్థిరపడ్డారు. 2018-19 మధ్యకాలంలో ఆయన బోడుప్పల్లోని పారిశ్రామికవాడలో 3 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశాడు. అందులో 2 ఎకరాలను వెంచర్గా మార్చి ప్లాట్ల లెక్కన విక్రయించారు. ఇదే వెంచర్లో రామాంతపూర్కు చెందిన బంగారం వ్యాపారి కె.శ్రీనివాసరావు కూడా వెయ్యి చదరపు గజాల స్థలం కొనుగోలు చేశారు. కొనుగోలుదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలు తలెత్తడం, అదే సమయంలో కరోనా లాక్డౌన్ విధించడంతో క్రయవిక్రయాలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. దీంతో బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పలు సెక్షన్ల ప్రకారం శ్రీకాంత్ను పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు.
కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్లాన్
ఇదే అదునుగా భావించిన బంగారం వ్యాపారి శ్రీనివాసరావు శ్రీకాంత్కు సంబంధించిన స్థలాన్ని తన సొంతం చేసుకున్నాడు. దీంతో శ్రీనివాసరావుపై శ్రీకాంత్ విపరీతమైన కోపం పెంచుకున్నాడు. శ్రీకాంత్ జైల్లో ఉండగా శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. శ్రీనివాసరావు చేసిన అన్యాయం గురించి చెప్పాడు. జైలు నుంచి విడుదలైన అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి శ్రీనివాసరావును కిడ్నాప్ చేయడానికి ఓ పథకం వేశారు.
"సికింద్రాబాద్ జోన్ చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకున్న బంగారం వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించాం. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పాత కక్షలతో కిడ్నాప్ ప్లాన్ వేశారు. బంగారం వ్యాపారి శ్రీనివాసరావును కిడ్నాప్ చేసిన ముఠాను పట్టుకున్నాం" -రక్షిత మూర్తి, సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ
శ్రీనివాసరెడ్డి తనకు పరిచయమున్న కొందరు పాత నేరస్థులతో కలిసి తన పథకాన్ని అమలు చేశాడు. ఈ నెల 5వ తేదీన శ్రీనివాసరావును అపహరించిన ముఠా అతని కుటుంబం నుంచి రూ.1.7 కోట్ల డబ్బును వసూలు చేసింది. శ్రీనివాసరావు భార్య ఫిర్యాదుతో పలు బృందాలుగా ఏర్పడ్డ పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారాలతో నిందితులు శ్రీకాంత్, సురేశ్, శాంసన్, శ్రవణ్కుమార్, హీరాసింగ్, బి.ధన్సింగ్, బి.కులదీప్సింగ్, బి.భీమ్సింగ్, సర్దార్ గోబిన్ సింగ్ అనే నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
మరో ఇద్దరు నిందితుల కోసం గాలింపు
నిందితుల నుంచి రూ.1.7 కోట్లతో పాటు 3 కార్లు, 2 ద్విచక్రవాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు కిడ్నాప్ ప్లాన్లో పాల్గొన్న వికాస్ అనే వ్యక్తి కోసం గాలిస్తున్నారు. త్వరలోనే వారిని పట్టుకుంటామని సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ రక్షిత మూర్తి తెలిపారు.
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