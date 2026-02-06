ETV Bharat / state

ఒంటిపై నగలతో బయటకు వెళ్తున్నారా? - అయితే మీకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే! - ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మార్కెట్లో వివరీతంగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు - చోరులకు సులభమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్న దొంగలు - ఆభరణాలు ధరించే మహిళలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం

Women Should be Careful with Jewelry
Women Should be Careful with Jewelry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 12:02 PM IST

Women Should be Careful with Jewellery : ఇటీవల బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి వల్ల సామాన్యుడు వాటిని కొనలేకపోతున్నాడు. పెరిగిన ధరల కారణంగా చోరీలు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మహిళలు మెడలో హారాలు, చేతికి గాజులు, నడుముకు వడ్డాణం లాంటి బంగారు ఆభరణాలు ధరించడానికి చాలా ఇష్టపడతారు. అందమైన నగలు ధరించి అందరి ముందు ప్రదర్శించాలనే కోరిక సాధారణంగా మహిళలందరికీ ఉంటుంది. అయితే ఈ తరహా కోరికలే చోరులకు ఓ సులభమైన మార్గాన్ని వేస్తున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు చూస్తే,

  • ఓ మహిళ బంధువుల ఇంటికొచ్చి తిరిగి వెళ్తోంది. ఆటో కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలోనే రయ్యిమంటూ ఆమె దగ్గరికి ఓ బైకు దూసుకొచ్చింది. ఏమవుతోందో అర్థం చేసుకునేలోపు మెడలో గొలుసు మాయం.
  • మరో ఘటనలో మహిళ ఆఫీసు నుంచి ఇంటికెళ్తోంది. ఎప్పుడూ వెళ్లే రోడ్డే. చుట్టూ జనాలూ ఉన్నారు. అయినా ఏమాత్రం భయం లేకుండా మెడలో గొలుసు లాగేశారు. వెంటనే తేరుకున్న ఆమె దాన్ని బలంగా పట్టుకుంది. సగం చెయిన్​ చేతిలో మిగిలింది కానీ ఆ పెనుగులాటలో కింద పడటంతో శరీరమంతా గాయాలు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. అయితే ఇలాంటి జాబితాలో మీరూ ఉండకూడదంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • వీలైనంత వరకూ బయటికి వెళ్లేటప్పుడు నగలను తీసేయండి. మహిళలకు మంగళసూత్రం సెంటిమెంట్. వేడుకకు వేసుకోవడం తప్పనిసరి అంటారా! అయితే కొంగును చుట్టుకోవడమో, స్కార్ఫ్​, చున్నీలతో కప్పేయడమో చేయండి. కనిపించేలా కాకుండా సన్నని నగలకు మారినా మంచిదే.
  • రోడ్డు మీద వెళ్లేటప్పుడు మెసేజ్​ చేస్తూ, కాల్స్​ మాట్లాడుతూ వెళ్లకండి. ఎంత దగ్గరి దారైనా సరే! చీకటిగా, జనాలు తక్కువగా ఉన్న మార్గాల్లో వెళ్లొద్దు. మరీ ముఖ్యంగా రాత్రుళ్లు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • తెల్లవారుజామున ముగ్గేయడం మనవాళ్లకు అలవాటు. అలాంటి వాళ్లూ నగలు లేకుండా చూసుకోవడం మేలు.
  • ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండే మహిళల్ని టార్గెట్​ చేసుకుంటున్న వాళ్లూ ఎక్కువే. చిరునామా అడగడానికీ, బిల్లుల పేరుతోనూ వస్తున్నారు. గేటు బయటే ఉంచి మాట్లాడండి. తలుపు తెరవకుండానే కిటికీలోంచి మాట్లాడైనా పంపండి. అవసరమైతే సేఫ్టీ లాక్​ని ఏర్పాటు చేసుకోండి.
  • మనకు సిక్స్త్​ ​సెన్స్​ ఎక్కువ. ప్రమాదమనిపిస్తే మనసు హెచ్చరిస్తూనే ఉంటుంది. అలా ఏదైనా అనుమానంగా అనిపిస్తే, దారి మార్చుకుని వెళ్లండి. దగ్గర్లో జనాలు ఉన్న ప్రాంతానికో, షాపుల్లోకో వెళ్లండి. ఆ తర్వాత బయటికి వెళ్లేందుకు సురక్షిత మార్గాలను ఎంచుకుని ఇంటికి చేరండి.
  • నడిచేటప్పుడు, ప్రయాణాల్లో చుట్టూ ఏం జరుగుతోందో గమనించుకోండి. బండి లేదా ఎవరైనా వ్యక్తులు సమీపంలోకి వస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంటే వెంటనే స్పందించి అప్రమత్తం అవ్వండి. పెప్పర్​ స్ప్రే, కర్ర, విజిల్​ వంటివి వెంట తీసుకెళ్తే మరీ మంచిది. ఆపద వేళ ఇవి మిమ్మల్ని కాపాడతాయి.
  • బయటి నుంచి ఇంటికెళ్తున్నారా? వెనక నుంచి ఎవరైనా వస్తున్నారేమో గమనించుకోండి. బ్యాగులోంచి తాళాలు తీసి, తలుపు తీసేలోపు జరుపుతున్న దాడులకు హద్దులు లేకుండాపోతున్నాయి. చుట్టూ గమనిస్తూ ఉండాలి. గుమ్మం దగ్గరికి చేరే ముందే తాళాలు తీసిపెట్టుకోండి. రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా ఉంటే గుమ్మం ముందు లైటు వేసి ఉంచడం వంటివి చేయండి.

ప్రాణం ముఖ్యం! : ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా చాలా మంది గిల్టు నగలే వేసుకుంటున్నారు! కానీ దోచుకోవాలని వచ్చేవాళ్లు దాన్ని అంచనా వేయలేరు కదా! అది లాగే క్రమంలో గాయానికి కారణం కావొచ్చు. వీలైనంత వరకూ వేసుకోకండి. లేదా తగిన జాగ్రత్తలైనా తీసుకోండి. పొరపాటున దాడే చేశారనుకోండి గింజుకోవద్దు. వాటిని వదిలేయండి. లేదంటే ఈడ్చుకెళ్లే క్రమంలో తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పెనుగులాటలో మీ ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలగవచ్చు. దానికి బదులుగా దాడి చేసిన వాళ్ల ఆనవాళ్లు, వాహనం నంబరు, రంగు వంటివి గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్​ చేయడం వల్ల వారిని పట్టుకునే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. వాళ్లను పట్టుకునే అవకాశం ఎక్కువ. ఏమరుపాటు, అజాగ్రత్త. ఇవే గొలుసు చోరీకి చేటు చేసే ప్రధాన కారణాలు. ఈ నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. సురక్షితంగా ఉండండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

