రూ.లక్షలు వెచ్చించి ప్రజాసేవ - అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు : అసలు విషయం తెలిసి!
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో అమాయకులను బురిడీ కొట్టించిన కేటుగాడు - కర్ణాటకకు చెందిన నారాయణప్ప పలు మారు పేర్లతో మోసాలు - తాజాగా ఖమ్మం జిల్లాలో సుమారు రూ.85 లక్షలు వసూలు
Published : July 23, 2026 at 1:59 PM IST
Gold Coin Scam At Khammam : ఆయన పేరు బోగ లక్ష్మీనారాయణ. పేరుకు తగ్గట్టుగానే భోగభాగ్యాలకు ఏమాత్రం కొదవలేదు. తనకు ఉన్నంతలో గ్రామ గ్రామాల్లో తిరిగి ప్రజలకు సేవ చేస్తుంటాడు. అయ్యప్ప మాల వేసి పూజలు, హోమాలు ఘనంగా నిర్వహించే వాడు. పండగ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ అన్నదానం వంటివి నిర్వహించేవాడు. ఆసక్తి ఉన్న వారిని సొంత ఖర్చుతో యాత్రలకు తీసుకెళ్లేవాడు.
చేసే ప్రతి పనికి రూ.లక్షలు ఖర్చైనా ఏమాత్రం వెనకాడలేదు. అలాంటి వ్యక్తిని ఓ రోజు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయిన వారికి రూపాయి అప్పుగా ఇవ్వాలంటేనే ఆలోచించే ఈ రోజుల్లో అతను ప్రజల కోసం రూ.లక్షలు ధారాదత్తం చేసేవాడు. మరి పోలీసులు ఎందుకు అతడ్ని అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది.? అసలేం జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
తక్కువ ధరకు బంగారం బిస్కెట్లు ఇస్తానని : బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తరుణంలో తక్కువకే ఇస్తామంటే ఎవరైనా ఎగిరి గంతేస్తారు. ఆ బలహీనతనే మోసగాళ్లు తమకు అనువుగా మలుచుకుంటున్నారు. అమాయకులను మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టించి కావాల్సినంత నమ్మకాన్ని సంపాదించుకుంటున్నారు. అందుకోసం ఎంత పెట్టుబడికైనా వెనకాడటం లేదు. ఇదే పనిని బోగ లక్ష్మీనారాయణ అలియాస్ నారాయణప్ప చేశాడు.
కర్ణాటకకు చెందిన నారాయణప్ప పలు మారు పేర్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో అమాయకులను బురిడీ కొట్టించడంలో ఆరితేరాడు. కొలువులు, తక్కువ ధరకే బంగారం, భూములు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మిన వారి దగ్గర రూ.లక్షల సొమ్ము కాజేసి పరారవుతుంటాడు. తాజాగా తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లిలో ఇదే తరహా మోసంపై కేసు నమోదు కావడంతో పోలీసులు అతడి ఆట కట్టించారు.
"బానోతు సాయికూమార్, బోగ లక్ష్మీనారాయణ అనే నకీలీ పేర్లు సృష్టించుకుని కర్ణాటకకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఖమ్మం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బంగారం ఇస్తామని నమ్మించి సుమారు రూ.85 లక్షలు వసూలు చేశాడు" - సాగర్, కామేపల్లి సీఐ
సుమారు రూ. 85 లక్షలు : కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోసాలకు పాల్పడ్డ నారాయణప్ప ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఏడాది పాటు బోగ లక్ష్మీ నారాయణ పేరుతో ఖమ్మంలో కూడా నివాసమున్నాడు. నకిలీ ఆధార్ కార్డు, ఇతర ధ్రువపత్రాలను సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అయ్యప్ప మాల వేసుకుని కామేపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో తన కారు డ్రైవర్ సాయి కుమార్తో కలిసి మోసాలకు తెర లేపాడు.
తక్కువ ధరకే బంగారం బిస్కెట్లు ఇస్తానంటూ ఆశచూపాడు. నిందితుడి మాటలు నమ్మిన పలువురు అడిగినంత డబ్బులు ముట్టజెప్పారు. ఇలా రూ.85 లక్షల 70 వేలు వసూలు చేశారు. ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచడానికి అన్నదానాలు, అయ్యప్ప పూజలు, శబరిమల, ఏడుపాయల యాత్రతో పాటు ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం నిర్మాణం కోసం రూ.10 లక్షల దాకా వెచ్చించారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన సొమ్ముతో పరారయ్యారు.
పారిపోయే క్రమంలో నారాయణప్ప అతని డ్రైవర్ ఓ మైనర్ బాలికను తమ వెంట తీసుకెళ్లారు. మోసపోయామని గ్రహించిన బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు విషయం తెలుసుకున్న నిందితులు బాలికను స్వగ్రామం వద్ద వదిలి వెళ్తుండగా పోలీసులకు చిక్కారు. నిందితుల నుంచి కారు, సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వారిని రిమాండ్కు తరలించారు.
"గతంలో కూడా ఇతను ఒక్కొక్క ప్రాతంలో ఒక్కో పేరుతో కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉంటూ లోకల్గా ఉండే వ్యక్తులను నమ్మించి అతని దగ్గర పెట్టుకునేవాడు. వారి ద్వారా ప్రజలను మోసం చేయటం చేసే వాడు. - సాగర్, కామేపల్లి సీఐ
ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం బ్యాంకులో 12 కోట్ల కుంభకోణం - సీఈవో, క్లార్క్ల చేతివాటం
'మేం తీయబోయే సినిమాలో మీ అబ్బాయే హీరో' : రూ.3.50 కోట్లకు దంపతుల టోకరా