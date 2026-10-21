విజయవాడలో భారీగా బంగారం, విదేశీ కరెన్సీ పట్టివేత - ఏకంగా రూ. 5.84 కోట్లు సీజ్
విజయవాడలో డీఆర్ఐ అధికారులు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్కు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న రూ.5.84 కోట్ల విలువైన బంగారం, విదేశీ కరెన్సీని పట్టుకున్నారు. ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:59 AM IST
Vijayawada DRI Gold Seizure : విజయవాడలో భారీ స్థాయి బంగారం, విదేశీ కరెన్సీ స్మగ్లింగ్ గుట్టురట్టయింది. పక్కా సమాచారంతో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) అధికారులు జరిపిన తనిఖీల్లో విదేశీ కరెన్సీ, అక్రమ బంగారం భారీగా పట్టుబడింది. బంగ్లాదేశ్ నుంచి కోల్కతా మీదుగా హైదరాబాద్కు ఈ స్మగ్లింగ్ దందా సాగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పట్టుబడిన బంగారం, కరెన్సీ మొత్తం విలువ ఏకంగా రూ.5.84 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఈ భారీ ఆపరేషన్లో భాగంగా స్మగ్లింగ్ ముఠాకు చెందిన ఇద్దరు వేర్వేరు బృందాలను అధికారులు చాకచక్యంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విజయవాడ శివార్లలో అధికారులు ముందుగా అనుమానాస్పదంగా వస్తున్న ఒక స్కార్పియో వాహనాన్ని అడ్డుకుని ముమ్మరంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ వాహనంలో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చాకచక్యంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ రహస్య అరను అధికారులు గుర్తించారు. ఆ అరను తెరిచి చూడగా భారీగా విదేశీ కరెన్సీ బయటపడింది. అందులో 60 వేల అమెరికన్ డాలర్లు, 21,500 యూరోలను గుర్తించిన అధికారులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నడుముకు కట్టుకుని బంగారం తరలింపు : విదేశీ కరెన్సీ పట్టివేత ఒకవైపు ఉండగానే, ఇదే స్మగ్లింగ్ ముఠాకు చెందిన మరో ముగ్గురు క్యారియర్లను సైతం డీఆర్ఐ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ వైపు బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచి వారిని తనిఖీ చేశారు. వారి నడుముకు ప్రత్యేకంగా కట్టుకున్న పౌచ్లలో బంగారాన్ని దాచి తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ముగ్గురు క్యారియర్ల నుంచి మొత్తం 3.147 కిలోల బంగారం బిస్కెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ముఠా గుట్టు లాగుతున్న అధికారులు : ఈ వ్యవహారంలో స్కార్పియో వాహనంలో కరెన్సీ తరలిస్తున్న వారితో పాటు, బస్సులో బంగారంతో ప్రయాణిస్తున్న క్యారియర్లు కలిపి మొత్తం ఐదుగురిని అధికారులు అరెస్టు చేశారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి స్మగ్లింగ్ ముఠాతో వీరికి ఉన్న సంబంధాలపై అధికారులు కూపీ లాగుతున్నారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వస్తున్న ఈ స్మగ్లింగ్ నెట్వర్క్లో ప్రధాన సూత్రధారులు ఎవరు, హైదరాబాద్లో వీరికి సహకరిస్తున్నది ఎవరనే కోణంలో తదుపరి దర్యాప్తును ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు.
కొడుకు తెచ్చిన బంగారం - తండ్రి నిజాయితీ - కటకటాల పాలైన దొంగలు
దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లో హైడ్రామా- సినిమా స్టైల్లో CISF జవాన్ ఛేజ్- గోల్డ్ పౌడర్ స్వాధీనం!