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'గోల్కొండకు గ్లోబల్ బ్రాండ్'- జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా విస్తరణకు రంగం సిద్ధం

తెలంగాణ విశిష్టతను ఉట్టిపడేసే హస్తకళలకు గుర్తింపు - రాష్ట్ర హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ సన్నాహాలు - విమానాశ్రయాలు, నగరాల్లో భారీగా షోరూమ్‌ల ఏర్పాట్లు - 2030 నాటికి రూ.500 కోట్ల విక్రయాల లక్ష్యం

Golconda Showroom for Handicrafts
Golconda Showroom for Handicrafts (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 11:26 AM IST

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Golconda Showroom for Handicrafts : అద్భుతమైన హస్త, శిల్ప కళలకు తెలంగాణ నెలవు. రాష్ట్రంలో ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది. అందాలు ఒట్టిపడేలా ఖ్యాతిని ఇనుమడించే హస్తకళలు ఎన్నో. హైదరాబాద్ బిద్రి, ఆదిలాబాద్ ఢోక్రా, పెంబర్తి ఇత్తడి కళాఖండాలు, చేర్యాల, నిర్మల్ చిత్రాలు, వరంగల్ తివాచీలు. వీటన్నింటికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి మరింతగా విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

గోల్కొండ షోరూమ్​లు ఏర్పాటు : దేశంలో ప్రధాన నగరాల్లో, అన్ని విమానాశ్రయాలలో రాష్ట్ర హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా గోల్కొండ షోరూమ్​లు ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఐదు లక్షల మంది కళాకారులు వస్తువులు తయారు చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. సంస్కృతి, సంప్రదాయం, వారసత్వం, కళాత్మక నైపుణ్యానికి ప్రతీకగా స్వర్ణ, రజత, కాంస్య, ఇతర లోహ కళాఖండాలు, చెక్క బొమ్మలు, ఎంబ్రాయిడరీ దుస్తులు, శిల్పాలు, తివాచీలను తయారు చేస్తున్నారు. తెలంగాణలోని 11 నగరాలతోపాటుగా దిల్లీ, కోల్​కతాకు కూడా ఈ ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నారు.

లాభాల బాటలో హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ : వినియోగదారుల అభిరుచికి నచ్చినట్టుగా ఆకృతులను మలచడం, డిమాండ్​కు తగ్గట్టుగా సరఫరా, మార్కెట్ పోటీని తట్టుకొనేలా డిజిటల్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్​ఫాంలతో అనుసంధానం కావడం ద్వారా ఈ మధ్య కాలంలో హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ లాభాల బాటలో నడుస్తోంది. 2025-26 సంవత్సరంలోనే రూ.106.41 కోట్ల మేరకు హస్తకళాకృతుల అమ్మకాలు జరిగాయి. 2026-27లో లక్ష్యం రూ.143.30 కోట్లుగా నిర్దేశించుకుంది. ఈ అద్భుతమైన కళాకృతులను అంతర్జాతీయస్థాయికి చేరువచేసి, 2030 వరకు రూ.500 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులను విక్రయించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం దేశంలో ఉన్న అన్ని ఎయిర్​పోర్ట్​లలో షోరూమ్​లను ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర విమానయానశాఖ, హస్తకళల అభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్​లకు లేఖలు రాసింది. అనుమతులు రాగానే ఈ షోరూమ్​లనే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో ప్రారంభిస్తారు.

ఎక్కడెక్కడ సమూహాల ఏర్పాటంటే : ఉత్పత్తులను వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరణ చేయడానికి భారీ ఎత్తున తయారీ పెంచనున్నారు. అందుకోసం కేంద్ర హస్తకళల అభివృద్ధిశాఖ సహకారంతో రాష్ట్రంలోని కళాకారులకు శిక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, సాంకేతిక సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. సంగారెడ్డిలోని బొంతపల్లి, నల్గొండలోని దేవరకొండ, నిర్మల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఉమ్మడి సౌకర్యాల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అశ్వారావుపేట, పెంబర్తి వంటి 10 కొత్త ప్రాంతాల్లో కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది.

తెలంగాణ హస్తకళల వైభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తంగా తెలిసేలా చేయాలనే లక్ష్యంతో గోల్కొండకు గ్లోబల్ పేరు తెచ్చేలా ముందుకు సాగుతున్నాం. ప్రస్తుతం హస్తకళ ఉత్పత్తుల కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మార్కెట్​ విస్తరణలో భాగంగా ఉత్పత్తులకు సమకాలీన, ఆధునిక డిజైన్లను జోడించడంపై శిక్షణ ఇస్తున్నాం. విమానాశ్రాయాల్లో షోరూమ్​ల ఏర్పాటుతో విదేశాలకు ఎగుమతులు భారీగా పెరగనున్నాయి. కళాకారుల శ్రమకు ఆదాయ వనరులు, గుర్తింపుతోపాటుగా వారి అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి కూడా కృషి చేస్తున్నాం

- నాయుడు సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్‌

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