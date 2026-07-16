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కనుల పండువగా మొదలైన గోల్కొండ బోనాలు - తొలి బోనం సమర్పించిన కుమ్మర్లు

గోల్కొండలో ఆషాఢమాస బోనాలు -రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున లంగర్​హౌస్ నుంచి బంగారు బోనం - అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న మంత్రులు పొన్నం, కొండా సురేఖ

Golkonda Bonalu
Golkonda Bonalu (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 12:16 PM IST

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Golkonda Bonalu : తెలంగాణ సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా గోల్కొండలో ఆషాఢమాస బోనాలు ఎంతో ఘనంగా, వైభవోపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారికి 11 బోనాలతో కూడిన తొలి బోనాన్ని కుమ్మర్లు సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లంగర్​హౌస్ నుంచి బంగారు బోనం బయలుదేరింది. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్​ రెడ్డి, కొండా సురేఖా, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​ అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. గోల్కొండ పరిసర ప్రాంతమంతా భక్తజనుల బోనాలతో కళకలాడుతోంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది. లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో చైన్ స్నాచింగ్, పిక్‌పాకెటింగ్ వంటి నేరాలను నివారించేందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు వినూత్న చర్యలు చేపట్టారు. నగరంలోని మోస్ట్ వాంటెడ్ చైన్ స్నాచర్ల ఫొటోలతో ప్రత్యేక హెచ్చరిక బ్యానర్లను రూపొందించి ప్రధాన కూడళ్లలో ప్రదర్శించారు. ఆభరణాలు, నగదు, ఫోన్ల విషయంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.

అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఎంపీ ఈటెల రాజేంధర్ : గోల్కొండ బోనాలకు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్, సీపీ సజ్జనార్ హాజరై అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బోనాల వేడుకను ప్రజలు ప్రశాంతంగా జరుపుకొనేలా భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆత్మను, సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే మహోన్నత బోనాల పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జగదాంబ అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు ప్రతి కుటుంబంపై ప్రసరించి, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం, ఆనందం చేకూరాలని కోరుకున్నారు.

బోనాల జాతర సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచందర్ రావు బోనాల జాతర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు నిలువుటద్దం, గంగ జమున తహజీబ్‌కు ప్రతీక అయిన చారిత్రాత్మక ఆషాఢ బోనాల జాతర ప్రారంభం అందరి జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపాలని ఆకాంక్షించారు.

సీఎంను ఆహ్వానించిన మంత్రి కొండా సురేఖ : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని గోల్కొండ శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి దేవాలయం బోనాల ఉత్సవాలకు మంత్రి కొండా సురేఖ ఆలయ ప్రతినిధులు దేవాదాయ శాఖ డైరెక్టర్ హనుమంతరావు, ఆలయ ఈవో, పూజారులు, ధర్మకర్తల మండలి బుధవారం ఆహ్వానించారు.

LIVE : గోల్కొండలో ఆషాఢమాస బోనాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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