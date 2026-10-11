పూరిపాకలో మొదలైన అక్షర యజ్ఞం - గోగినేనిపాలెం పాఠశాల@ 75
కృష్ణా జిల్లా గోగినేనిపాలెం శ్రీ ఎన్జీరంగా జడ్పీ పాఠశాల 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో వజ్రోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:16 PM IST
ZPHS Goginenipalem 75 Years : కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల మండలం గోగినేనిపాలెంలోని 'శ్రీ ఎన్జీరంగా జడ్పీ పాఠశాల' ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలకు ముస్తాబైంది. పాఠశాల ఏర్పడి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ నెల 17, 18న వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. స్థానికుల ఆకాంక్ష, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా పట్టుదలతో 1951లో ఒక చిన్న పూరిపాకలో ఈ బడి ప్రారంభమైంది. పాఠశాల ఏర్పాటుకు ముందు 14 మంది దాతలు 10 ఎకరాల భూమిని విరాళంగా ఇచ్చారు. స్థానిక అత్తలూరి వెంకట పిచ్చియ్య, ఘంటసాలకు చెందిన ‘కిసాన్’ గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్యల సమన్వయంతో ఈ జడ్పీ పాఠశాల సాకారమైంది. 75 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించారు. మొత్తం 36 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులు ఇక్కడ విధులు నిర్వర్తించారు.
దాతల సహకారంతో అభివృద్ధి : కాలక్రమంలో ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, దాతల సహకారంతో పాఠశాల రూపురేఖలు మారాయి. పూర్వ విద్యార్థి, ఎన్నారై డాక్టర్ పిన్నమనేని లెనిన్, డాక్టర్ కవిత దంపతుల ఆర్థిక సహకారంతో తరగతి గదులకు భవనాలు నిర్మించారు. 1967లో వేసిన రేకుల షెడ్డు శిథిలావస్థకు చేరడంతో ఎన్నారై యలమంచిలి కోమల దశాబ్దకాలం క్రితం రూ.7.05 లక్షల వ్యయంతో విశాలమైన రేకుల షెడ్డును నిర్మించారు. పాఠశాల వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా మేదరమెట్ల వసుంధరాదేవి, గోపాలరావు మెమోరియల్ కళావేదికను వారి కుటుంబ సభ్యులు 2002లో రూ.2 లక్షల ఖర్చుతో నిర్మించారు.
ఇక్కడ చదివిన వందలాది మంది విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, లా, ఐటీ రంగాల్లో రాణిస్తూ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యూకే తదితర దేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. హైదరాబాద్ లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ లయన్ ఘట్టమనేని బాబూరావు, అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు అన్నే రత్నాకరరావు, విశ్రాంత ఎంఈవో గుత్తికొండ సుభాశ్ చంద్రబోస్, దండమూడి రామకృష్ణ ప్రసాద్ వంటి ఎందరో ప్రముఖులు ఈ స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థులే.
వేడుకల కమిటీ ఇదే : పాఠశాల వజ్రోత్సవాలను విజయవంతం చేసేందుకు ప్రత్యేక కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేశారు. వేడుకల ఛైర్మన్గా గుత్తికొండ సుభాశ్ చంద్రబోస్, కన్వీనర్గా గుత్తికొండ రాము, కోశాధికారిగా అన్నే రత్నాకరరావు వ్యవహరించనున్నారు. సభ్యులుగా ఘట్టమనేని మారుతీప్రసాదరావు, అత్తలూరి గోపీచంద్, మల్లంపాటి పిచ్చేశ్వరరావు, కోగంటి రామమోహనరావు, కుంపటి సుబ్బారావు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.
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