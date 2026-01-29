వైభవంగా మేడారం మహా జాతర - గద్దెలపై కొలువుదీరిన వనదేవత సమ్మక్క
సమ్మక్క తల్లికి ఘనస్వాగతం పలికిన తెలంగాణ మంత్రులు సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ - సమ్మక్కకు జై అంటూ భక్తులు నినాదాలు - భక్తుల జయజయధ్వానాలతో గద్దెలపైకి చేరుకున్న సమ్మక్క
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 10:32 PM IST
Medaram Jatara 2026 in Mulugu District in Telangana : తెలంగాణలోని మేడారం జాతరలో భక్తులందరూ ఎదురుచూసిన కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా చూసే అమ్మవారు సమ్మక్క గద్దెలపై కొలువుదీరారు. అనంతరం దేవాదాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో పూజలు నిర్వహించారు. అంతకుముందు వనం (చిలకలగుట్ట) వీడి జనంలోకి సమ్మక్క ఆగమనం ప్రారంభమవడంతో సమ్మక్క తల్లికి గౌరవసూచకంగా గాల్లోకి ములుగు జిల్లా ఎస్పీ రాంనాథ్ కేకన్ తుపాకీతో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. పోలీసులు సమ్మక్క తల్లికి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. సమ్మక్క రాక సందర్భంగా శివసత్తుల పూనకాలు వచ్చాయి. సమ్మక్కను తీసుకువస్తుండగా ఎదురుకోళ్లతో భక్తుల సాదర స్వాగతం పలికారు.
చిలకలగుట్ట నుంచి బయలుదేరిన సమ్మక్క తల్లికి తెలంగాణ మంత్రులు సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఘనస్వాగతం పలికారు. భక్తులు సమ్మక్కకు జై అంటూ నినాదాలు చేశారు. భక్తుల జయజయధ్వానాలతో సమ్మక్క గద్దెలపైన కొలువుదీరింది. గద్దెలపై వనదేవతలు కొలువుదీరడంతో ప్రధాన ఘట్టం పూర్తి అయ్యింది. వనదేవతల దర్శనానికి భక్తజనం లక్షలాదిగా తరలివచ్చారు. నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. శనివారం వనదేవతల వన ప్రవేశంతో మేడారం జాతర పూర్తికానుంది. బుధవారమే సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు గద్దెలపై కొలువుదీరిన సంగతి తెలిసిందే. రేపు(శుక్రవారం) అమ్మవార్లను దర్శించుకోవడానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది.
నిరంతరం వాగులో రెస్క్యూ టీం : మేడారం మహాజాతర నేపథ్యంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. జంపన్న వాగు వద్ద పుణ్య స్నానాలు చేసి వనదేవతలకు బెల్లం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. రెస్క్యూ టీం నిరంతరం వాగులో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఏర్పాటు చేసిన హుండీలతో పాటు డిజిటల్ విధానంలోనూ భక్తులు తమ కానుకలను సమర్పించుకుంటున్నారు. మరోవైపు మేడారంలో వన దేవతలను దర్శించుకోవడానికి ముందు గట్టమ్మ గుట్ట ఆలయానికి భక్తులు వెళ్తారు. జాతరకు వెళ్లే భక్తులతో గట్టమ్మ ఆలయం అత్యంత రద్దీగా మారింది. భక్త జనంతో మేడారంలో విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంది. ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం మాటల్లోనే వింటుంటాం కానీ అక్కడ పరిస్థితి మాత్రం అచ్చం అలానే ఉంది.
మహాజాతరకు కేంద్రం జాతీయ గుర్తింపు! : ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద జాతరగా పేరొందిన మేడారం మహాజాతరకు కేంద్రం జాతీయ గుర్తింపు ఇవ్వాలని రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కోరారు. అనంతరం మంత్రి సీతక్కతో కలిసి జాతరలో పలు చోట్ల పర్యటించారు. అమ్మవార్ల ఆశీర్వాదంతో రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధితో దూసుకుపోతుందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్తో కలిసి సతీసమేతంగా అమ్మవారి గద్దెలను భట్టి దర్శించుకున్నారు. వనదేవతల దర్శనానికి భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులతో మేడారం జనజాతరను తలపిస్తోంది. మేడారం గద్దెల వద్ద భక్తుల సందడి నెలకొంది.
పచ్చని అడవిలో పవిత్ర జాతర - మేడారం మహా జాతర వెనక దాగి ఉన్న మహోన్నతమైన చరిత్ర ఇదే!
అత్యంత వైభవంగా మేడారం మహా జాతర - గద్దెలపైకి సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు