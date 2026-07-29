ఇంద్రకీలాద్రిపై ముగిసిన 'శాకంబరి ఉత్సవాలు' - అమ్మవారికి పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరణ
ముగిసిన దుర్గమ్మ శాకాంబరీ ఉత్సవాలు - ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి వివిధ రకాల పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరణ - చివరి రోజు కావడంతో భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయ ప్రాంగణాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:03 PM IST
Goddess Durga Shakambari Celebrations Concluded : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ శాకాంబరీ ఉత్సవాలు నేటితో ముగిశాయి. ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్తో అత్యంత శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అమ్మవారి ఈ దివ్య మంగళ స్వరూపం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించింది. ఉదయం నుంచే కొండపైన పాత యాగశాలలో శాస్త్రోక్త పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మంగళకరమైన "మహా పూర్ణాహుతి, కలశోద్వాసన, మార్జనము ప్రసాద వితరణ" కార్యక్రమాలతో ఈ ఉత్సవాలు వైభవంగా సమాప్తి అయ్యాయి. చివరి రోజు కావడంతో ఆలయ ప్రాంగణాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శాకంభరీ స్వరూపిణిగా ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తులను కనులవిందు చేశారు. సకల ప్రాణకోటికి జీవనాధారమైన ప్రకృతి ఆకుపచ్చని ఆశీస్సులతో లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని, సకాలంలో వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ మూడు రోజులుగా అత్యంత వైభవంగా జరిగిన "శాకంబరీ ఉత్సవాలు" ఇవాళ మహాపూర్ణాహుతితో దిగ్విజయంగా ముగిశాయి.
భక్తులు తన్మయత్వం : ప్రకృతికి ప్రతిరూపంగా భక్తుల పాలిట కల్పతరువుగా అమ్మలగన్న అమ్మ భక్తులను అనుగ్రహించారు. వివిధ రకాల కాయగూరలు, ఆకు కూరలు, పండ్లు గత రెండు రోజులుగా అమ్మవారిని- జగజ్జనని సన్నిధిని అలంకరించిన దేవస్థానం, ఇవాళ పూర్తిగా గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్కు జీడిపప్పు, బాదంపప్పు, ఏలకలతోపాటు ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్తో దేదీప్యమానంగా అలంకరించారు. ఆషాడ పౌర్ణమి కావడంతో దుర్గమ్మ ఈరోజు స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవిగా దర్శనమిచ్చారు. స్వర్ణ కవచంతోపాటు శాకంబరీదేవి రూపంలతో జగన్మాత రూపం ఎంతో నేత్రపర్వంగా దర్శనమిస్తోందని భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు.
ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రైతులు, దాతలు ఉదారంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించిన సుమారు 45 టన్నుల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో గర్భగుడి, ఉప ఆలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణాన్ని మహోన్నతంగా అలంకరించారు. ఉత్సవ సమాప్తి సందర్భంగా ఆలయ స్థానాచార్య శివప్రసాద శర్మ, వైదిక కమిటీ సభ్యులు, వేదపండితులు, అర్చకస్వాముల ఆధ్వర్యంలో పవిత్ర వైదిక క్రతువులు శ్రద్ధాభక్తులతో జరిగాయి. వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ మహా పూర్ణాహుతి, కలశోద్వాసన, మార్జనము, ప్రోక్షణతో ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి.
2.5 లక్షల మంది భక్తులు : ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. శీనా నాయక్ ఇతర సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురిసి, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, రైతులతోపాటు పాటు దేశ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో సుభిక్షంగా వర్ధిల్లాలన్న పవిత్ర సంకల్పంతో ఈ దివ్యోత్సవాన్ని పూర్తి చేసినట్లు ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ గాంధీ తెలిపారు.
మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ ఉత్సవాలలో సుమారు 2.5 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారని ఈవో శీనానాయక్ తెలిపారు. ఉత్సవాల సందర్భంగా వినియోగించిన కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో తయారు చేసిన పవిత్రమైన, అమృతతుల్యమైన 'కదంబం' ప్రసాదాన్ని భక్తులందరికీ ఉచితంగా పంపిణీ చేశామన్నారు. అమ్మవారి ఆషాడ సారె కార్యక్రమం కూడా యథావిధిగా కొనసాగుతుండడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్త బృందాలు ఈ సారె సమర్పణకు తరలివచ్చాయి.
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