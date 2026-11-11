స్వర్ణాభరణాలే చిన్నబోయేలా - విశేష గాజుల అలంకారంలో కనకదుర్గమ్మ
Goddess Durga Adorned with Bangles: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల అలంకరణలో దుర్గమ్మ దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మవారి మూలవిరాట్, మహా మండపంలో ఉత్సవ విగ్రహంతో పాటు ఉపాలయాల్లోని అమ్మవారి విగ్రహాలకు గాజులను అలకరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:47 PM IST
భగిని హస్త భోజన పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని బుధవారం విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన జగన్మాత దుర్గమ్మ గాజుల అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మవారి మూలవిరాట్ను వివిధ రకాల మట్టి గాజులతో అలకరించారు. స్వర్ణాభరణాల స్థానంలో రంగు రంగుల గాజులతో అమ్మవారు చూడముచ్చటగా కనిపిస్తున్నారు. అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ప్రాంగణాన్ని రంగురంగుల గాజులతో అలకరించారు.
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి అమృతమయి బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ మంగళప్రదమైన ‘విశేష గాజుల అలంకారం’ లో భక్తులకు దివ్య దర్శనమిస్తున్నారు. లలితా త్రిపురసుందరి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కుంకుమ, రంగురంగుల గాజులతో మూలవిరాట్తో పాటు గర్భాలయం, ఆలయ ప్రాంగణాన్ని దేవస్థాన సాంప్రదాయ ఆనవాయితీ ప్రకారం శోభాయమానంగా ముస్తాబు చేశారు.
కార్తీకమాసం విదియ రోజున ఏటా గాజుల అలంకరణోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దసరా నవరాత్రుల తర్వాత రెండు సమయాల్లో దుర్గమ్మకు విశేష అలంకారాలు ఉంటాయి. దీపావళి తర్వాత కార్తికమాసంలో గాజులతో, విదియ రోజున వివిధ రంగుల మట్టి గాజులతో మూల విరాట్టుతో పాటు అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణం, ఉత్సవ మూర్తులను అలంకరిస్తారు. గాజుల ఉత్సవంలో భాగంగా తెల్లవారుజాము నుంచి అమ్మవారి సర్వ దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు.
"ఇంద్రకీలాద్రిపై కార్తీక మాస ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. భగినీ హస్త భోజనం (యమ ద్వితీయ) పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని గాజులతో సర్వాంగ సుందరంగా అలకరించాం. ఈ విశేష రోజున ప్రతి సోదరి తన సోదరుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించి భోజనం పెట్టడం సంప్రదాయం. దీన్నే భగినీ హస్త భోజనంగా పిలుస్తారు" - శంకర శాండిల్య, దుర్గ గుడి ఉప ప్రధానాచార్యులు
గాజులను కానుకగా సమర్పించిన ప్రముఖులు: మహోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అదేవిధంగా ఆలయ ఈవో శీనా నాయక్ కూడా కుటుంబ సమేతంగా జగన్మాత సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు అమ్మవారికి మంగళప్రదమైన గాజులను కానుకగా సమర్పించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకస్వాములు వేద ఆశీర్వచనం అందించి, శేషవస్త్రం, అమ్మవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ అపూర్వ వేడుకను వీక్షించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తారు.
"దీపావళికి రెండ్రోజుల తర్వాత ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మకు గాజుల అలంకరణ చేయడం ఆనవాయితీ. అమ్మవారి వైభవాన్ని ప్రపంచం నలుమూలలా చాటిచెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. గత ఏడాది 4 లక్షలకు పైగా గాజులతో అలంకరించగా, ఈసారి 8 లక్షలకు పైగా గాజులతో అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దాం" - శీనానాయక్ , ఆలయ ఈవో
8 లక్షల గాజులతో అలంకరణ: ఈ ఏడాది అమ్మవారి అలంకరణ కోసం సుమారు 8 లక్షల మట్టి గాజులను వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. గాజులను తోరణాలుగా కట్టి అమ్మవారి మూలవిరాట్ను అలంకరించారు. మహామండపం ఆరో అంతస్థులో ఉన్న అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని గాజులతో చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ గాజుల అలంకరణలో వినియోగించిన వాటిని ఆ తర్వాత భక్తులకు అమ్మవారి ప్రసాదంగా అందిస్తారు. అలాగే అన్నా చెల్లెళ్లకు సంబంధించి కార్తీకమాసం విదియ విశిష్టమైందిగా కూడా పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
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