పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి జలాలు - నెరవేరిన రైతుల కల
నెరవేరిన తాత, ముత్తాతల కాలం నాటి కల - బీడు భూములు ఇక గోదావరి జలాలతో సస్యశ్యామలం - పంటలకు సమృద్ధిగా సాగునీరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 9:56 AM IST
Godavari Water Anakapalli : తాత, ముత్తాతల కాలం నాటి కల నెరవేరింది. బీడు భూములు ఇక గోదావరి జలాలతో సస్యశ్యామలమవుతాయి. పంటలకు సమృద్ధిగా సాగునీరందుతుంది. తాగునీటి కష్టాలకు కాలం చెల్లుతుంది. దుర్భిక్షం ఇక దూరమవుతుంది. ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి జలాల రాకతో రైతుల్లో నెలకొన్న ఆనందానికి అక్షర రూపం ఇది. సీఎం చంద్రబాబు అనుకున్నది సాధించారని పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి జలాలను ఉత్తరాంధ్రకు పారించారంటూ అన్నదాతలు సంతోషంతో కూటమి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పాయకరావుపేట గడ్డపై : గోదావరి జలాలు పాయకరావుపేట గడ్డపై అడుగుపెట్టడంతో అనకాపల్లి జిల్లా రైతన్నల మోముల్లో సంతోషం వెల్లివిరిసింది. ఇకపై ఏడాదంతా రెండు, మూడు పంటలు పండించుకునే అవకాశం దక్కిందని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటివరకూ ఎండిపోయిన భూములు ఇకపై పచ్చని సిరులు కురిపించే పొలాలుగా మారుతాయని చెబుతున్నారు. భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయని సాగునీటి కొరత ఇక ఉండబోవని అన్నదాతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
సొంతూళ్లోనే తలెత్తుకుని : గోదావరి జలాల రాకతో తమ జీవన ప్రమాణాలు మారతాయని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు చెబుతున్నారు. పంటలు సమృద్ధిగా పండితే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, తమ పిల్లల చదువులు, కుటుంబ పోషణ మెరుగుపడతాయని మహిళలు, రైతులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వలసల బాట పట్టాల్సిన దైన్యం తప్పి, సొంతూళ్లోనే తలెత్తుకుని బతికే గౌరవాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం తమకు తెచ్చిపెట్టిందని కొనియాడుతున్నారు.
గోదావరి నీరు ఇక్కడకు వచ్చిందంటే అది చంద్రబాబు చొరవే. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న కలను ఆయన సాకారం చేశారు. పంటలు ఎండిపోతున్న సమయంలో నీరు వదిలి మా జీవితాల్లో ఆనందాన్ని నింపారు. నీరు వస్తుంటే చూడటానికి రెండు కళ్లూ సరిపోవడం లేదు. మా భూముల్లో సిరులు పండించుకోవచ్చు. చంద్రబాబు ఇచ్చిన జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించారు. సీఎంతో కలిసి గోదారమ్మకు స్వాగతం పలికిన సందర్భాన్ని జీవితంలో మరిచిపోలేను. ఇలాంటి మరిన్ని ప్రాజెక్టులను నిర్మించే శక్తిని చంద్రబాబుకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. - ఓ రైతు
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న సీఎం : కూటమి ప్రభుత్వ రాకతోనే తమ కష్టాలు తీరుతున్నాయని కర్షకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారని కొనియాడారు. మేలు చేసిన ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోబోమని గుండెల్లో పెట్టుకుంటామని రైతులు చెప్పారు.
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