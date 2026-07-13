కృష్ణమ్మ ఒడికి గోదావరి జలాలు - పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి నీటి విడుదల
పవిత్ర సంగమం వద్ద కృష్ణమ్మ ఒడిలో చేరుతున్న గోదావరి - హర్షం వ్యక్తం చేసిన కృష్ణా డెల్టా రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:59 PM IST
Godavari Water Reached To Krishna River : గోదావరి జలాలు పరవళ్లు తొక్కుతూ కృష్ణమ్మ ఒడికి చేరాయి. పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి విడుదలైన నీరు పోలవరం కుడి ప్రధాన కాల్వ ద్వారా సుమారు 175 కిలోమీటర్లు నాలుగు రోజుల పాటు ప్రయాణించి ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని పవిత్ర సంగమం వద్ద కృష్ణా నదిలో కలిసింది. వరుసగా 12వ ఏడాది కూడా పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం కృష్ణా డెల్టాకు వరంగా మారి, దాదాపు 13 లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టుకు సాగునీటి భరోసా కల్పిస్తోంది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షపాతం తగ్గడం, కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రాజెక్టుల్లోకి ఆశించిన స్థాయిలో నీరు చేరకపోవడంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో గోదావరి జలాలను కృష్ణా డెల్టాకు మళ్లించడం రైతులకు ఊరటనిచ్చింది. గత బుధవారం పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు నీటిని విడుదల చేయగా, ఆ జలాలు నాలుగు రోజుల ప్రయాణం అనంతరం శనివారం రాత్రి పవిత్ర సంగమానికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం సంగమం వద్ద గోదావరి ఎర్రటి జలాలు, కృష్ణా నదీ నీలిరంగు జలాలు కలిసిన దృశ్యం సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
వర్షాభావంలో రైతులకు పట్టిసీమే ఆధారం : ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచే కృష్ణా డెల్టాకు సాగునీటి విడుదల ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం పులిచింతల బ్యాలెన్సింగ్ జలాశయం నుంచి కూడా నీటిని విడుదల చేస్తున్నప్పటికీ, అక్కడ కేవలం 32 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ఇందులో 9 టీఎంసీలు డెడ్ స్టోరేజీగా ఉండటంతో మిగిలిన నీటినే సాగు అవసరాలకు వినియోగించాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి జలాలు అందుబాటులోకి రావడం డెల్టా రైతులకు ఎంతో ఊరటనిస్తోంది. వరుసగా 12 సంవత్సరాలుగా పట్టిసీమ ద్వారా సాగునీరు అందుతుండటంపై రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఖరీఫ్కు 48 టీఎంసీల నీటి లక్ష్యం : ఖరీఫ్ సీజన్లో నెలకు సుమారు 12 టీఎంసీల చొప్పున మొత్తం 48 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు తరలించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండటం, సాగునీటి కొరత తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో గోదావరి జలాలను సద్వినియోగం చేసుకుని పంటలను విజయవంతంగా సాగు చేయాలని ప్రభుత్వం రైతులకు సూచిస్తోంది. గోదావరి–కృష్ణా నదుల అనుసంధానానికి ప్రతీకగా నిలిచిన పట్టిసీమ పథకం మరోసారి తన ప్రాధాన్యాన్ని చాటుకుంటూ, డెల్టా ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి భరోసాగా నిలుస్తోంది.
"వర్షాలు లేని సమయంలో కూడా పట్టిసీమ నుంచి నీరు రావడంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. ఇది రైతులకు ఒక వరం. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్లో కూడా నీరు లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గోదావరి నీరు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది." - కృష్ణా డెల్టా రైతులు
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