గోదావరి ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటుకు ఏపీ పట్టు - ముందడుగు వేయని కేంద్రం
గోదావరి నదీ జలాల పంపిణీకి ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని పట్టుబట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - కేంద్రమంత్రి పాటిల్తో భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావన - ఇప్పటిదాకా ట్రైబ్యునల్ లేకుండానే నీటి పంపకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 10:15 AM IST
Godavari Water Disputes Between AP and Telangana: గోదావరి నదీ జలాల పంపిణీకి కొత్తగా ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టుబడుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం దిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ను కలిసినప్పుడు చర్చకు వచ్చిన అంశాల్లో ఇది కీలకంగా ఉంది.
అంతర్రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్రం లోపలి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు కోరడంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలతో ఉన్న జలవివాదాలను సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో 75 శాతం విశ్వసనీయత వద్ద గోదావరి అవార్డు ప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న జలాలను 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు పంచాల్సి ఉంది. ఉమ్మడి ఏపీకి 75 శాతం విశ్వసనీయ జలాలు అంటే 1,430 టీఎంసీలు. అయితే, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత గోదావరి జలాలు 2 రాష్ట్రాలకి పంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో గోదావరి ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటుకు ఏపీ డిమాండ్ చేయగా, తెలంగాణ కూడా మద్దతిచ్చింది. అయితే, కేంద్రం ఆ దిశగా అడుగు ముందుకు వేయలేదు.
కృష్ణాపై నిర్ణయం గోదావరిపై ఏది: గోదావరి ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని 2020 అక్టోబరు 6న దిల్లీలో జరిగిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోరింది. 2 రాష్ట్రా లకు నీటి కేటాయింపులను తిరగతోడేలా కొత్త ట్రైబ్యునల్ కావాలని తెలంగాణ అడిగింది. కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ అంశం ఏపీకి నష్టదాయకంగా ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమైనా, నాటి సీఎం జగన్ ఆ డిమాండ్ను వ్యతిరేకించలేదు. పర్యవసానంగా కృష్ణా 2వ ట్రైబ్యునల్నే ఈ అంశాలు తేల్చాలని ఆదేశిస్తూ కేంద్రం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఆ ట్రైబ్యునల్ విచారణ కూడా ప్రారంభమైంది. అదే సమావేశంలో గోదావరి ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటుకు 2 రాష్ట్రాలూ కోరినా ముందడుగు పడలేదు.
ఇంత వరకు గోదావరిపై ట్రైబ్యునల్ ఎప్పుడూ వేయలేదు. ఈ నది నీటి వాడకానికి సంబంధించి 1980 వరకు కుదిరిన ఒప్పందాలు అన్నింటినీ కలిపి గోదావరి అవార్డుగా పరిగణిస్తున్నారు. 1978 ఆగస్టు 7న మహారాష్ట్ర, ఉమ్మడి మధ్యప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఏపీల మధ్య ఏర్పడ్డ ఒప్పందాలు తప్ప, మిగిలినవన్నీ గోదావరి అవార్డులో ఉన్నాయి.
ఉమ్మడి ఏపీకి 1,430 టీఎంసీలు ఉన్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. గోదావరిపై వివిధ ప్రాజెక్టుల కింద వినియోగంలో ఉన్న నీళ్లు 659.691 టీఎంసీలు, నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు 116.20 టీఎంసీలు అవసరం. ఇంక గోదావరి వరద జలాల ఆధారంగా ఏపీ పోలవరం-నల్లమలసాగర్ అనుసంధాన ప్రాజెక్టును చేపట్టదలిచింది.
వాదనలను వినడానికి వీల్లేదు: కృష్ణా జలాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 89 ప్రకారం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను, అంతర్రాష్ట్ర జల వివాద చట్టం సెక్షన్ 3 ప్రకారం 2023 అక్టోబర్లో ఇచ్చిన తదుపరి సూచనలను కలిపి వినాలన్న తెలంగాణ వాదనను ఇటీవల ఏపీ వ్యతిరేకించింది. బ్రిజేష్కుమార్ ట్రైబ్యునల్కు ఏపీ ఇచ్చిన సమాధానం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 2 నోటిఫికేషన్లు పరస్పరం భిన్నమైనవని పేర్కొంది. తెలంగాణ వాటిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుందని తెలిపింది.
అంతర్రాష్ట్ర జల వివాద చట్టంలోని సెక్షన్ 5(23), 12లోని అధికారాలను వినియోగించుకొని పునర్విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 89లోని నిబంధన ఎ, బి కింద తదుపరి నివేదిక ఇవ్వాలని 2014 మే 15న కేంద్ర జలవనరుల మంత్రిత్వశాఖ ట్రైబ్యునల్ని ఆదేశించిందని ఏపీ పేర్కొంది. అంతర్రాష్ట్ర జల వివాద చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటైన ట్రైబ్యునల్ ప్రాజెక్టుల వారీ కేటాయింపులు చేయనిపక్షంలో చేయాలని, నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి విడుదలకు ఆఫరేషన్ ప్రొటోకాల్ నిర్ణయించాలని సూచించిందని తెలిపింది.
నీటి మళ్లింపులు చట్టబద్ధమే - బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట ఏపీ వాదనలు
దిల్లీ కృష్ణా-2 ట్రైబ్యునల్ ఎదుట ఏపీ వాదనలు - రాజకీయ కారణాలతో నీళ్లు కేటాయిస్తే జలయుద్ధాలే