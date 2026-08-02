శాంతిస్తోన్న గోదారి - భద్రాచలం వద్ద 3, 2వ ప్రమాద హెచ్చరికల ఉపసంహరణ
క్రమంగా ప్రవాహం తగ్గి నెమ్మదిస్తోన్న గోదావరి - అశ్వాపురం మండలంలో నీట మునిగిన పొలాలు - విలీన మండలాలకు వెళ్లే రోడ్లు మునిగి రాకపోకలకు అంతరాయం
Published : August 2, 2026 at 9:12 AM IST
Godavari water level receding : తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్రలోనూ కురిసిన భారీ వర్షాలకు గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఈ ఏడాది తొలిసారి మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటింది. శనివారం ఉదయం భద్రాచలం వద్ద 56 అడుగుల స్థాయిని తాకింది. ఎగువ నుంచి ప్రవాహాలు తగ్గడంతో రాత్రికి తగ్గుముఖం పట్టడంతో తొలుత మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు నీటిమట్టం 47.8 అడుగులకు చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికనూ ఉపసంహరించారు.
వరద ముంపులో బూర్గంపాడు మండల గ్రామాలు : రాష్ట్రంలో స్థానికంగా కురిసిన వర్షాలతో పాటు ఎగువన మహారాష్ట్రలో పడ్డ వానలతో గోదావరిలో క్రమంగా ప్రవాహం పెరగ్గా, భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. వర్షాలు తగ్గడం వల్ల గోదారమ్మ శాంతిస్తోంది. రోడ్డుపైకి గోదావరి వరద నీరు రావడంతో కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం సారపాక-నాగినేనిప్రోలు రెడ్డిపాలెం గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బూర్గంపాడు నుంచి ఏపీలోని కుక్కునూరు వెళ్లే మార్గం మూతపడింది.
బూర్గంపాడు కొల్లు సమీపంలో నాలుగు లారీలు వరద నీటిలో చిక్కుకోగా, అధికారులు స్పందించి డ్రైవర్లను, క్లీనర్లను బయటకు తీసుకొచ్చారు. ముంపు ప్రాంతాల నుంచి 250 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. అశ్వాపురం మండలంలో బట్టీలగుంపు, అమ్మగారిపల్లి, అమెర్ద, చింతిర్యాల, ఆనందాపురం, నెల్లిపాక పంచాయతీలను గోదావరి వరద ముంచెత్తింది. మొండికుంట-భద్రాచలం మార్గంలో, మణుగూరు మండలం అన్నారం-కమలాపురం గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వందల ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.
గోదావరి వరద వల్ల వెళ్లడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. వెళ్లడానికి మరో దారి లేదు. వరద వరిని, పంటలన్నింటినీ ముంచేసింది. పొలం దగ్గరికి వెళ్దామని వచ్చాను. కానీ గోదావరి వరదతో ఇక్కడే ఆగిపోయాను - బాధితుడు
అధికారుల చర్యతో తగ్గిన ముంపు బాధ : భద్రాచలం లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలంతా భయం గుప్పిట్లో చిక్కుకున్నారు. భద్రాచలంలోని స్థాన ఘట్టాలు, కల్యాణ కట్ట ప్రాంతం వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. గోదావరి ఒడ్డున గల పునర్వసు మండపం గోదారమ్మ విగ్రహం, వల్లీ దేవసేన ఆలయం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం వద్ద ప్రవాహ తాకిడి పెరిగింది. భద్రాచలం పట్టణం నుంచి వచ్చే మురుగు నీరు గోదావరిలో కలిసే ప్రాంతం వద్ద కరకట్ట లాకులు మూసివేశారు.
బ్యాక్ వాటర్ వల్ల ఏ కాలనీకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా అధికారులు బాహుబలి మోటార్లతో ఎప్పటికప్పుడు నీళ్లు ఎత్తిపోశారు. అధికారుల చర్యతో ముంపు బాధ తప్పిందని ఆయా ప్రాంతాల కాలనీవాసులు చెప్పారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగుల కన్నా తగ్గితే పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లిన వరద బాధితులు తిరిగి వారి ఇళ్లకు చేరుకోనున్నారు. ఎగువ వర్షాలు ఆగడం వల్ల ఆదివారం వరద మరింత తగ్గుముఖం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
డ్యూటీ నిమిత్తం ఖమ్మం నుంచి వస్తున్నాం. గోదావరి వరద వల్ల తిరిగి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుంది. వరద వల్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆఫీస్కు ఎలా వెళ్లాలో అర్థం కావడం లేదు - బాధితులు
గోదావరి ఉగ్రరూపం - భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
ఎగువ నుంచి వస్తోన్న వరదతో ప్రాజెక్టులకు జలకళ - గోదావరి, కృష్ణమ్మల బిరబిరా