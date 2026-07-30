ETV Bharat / state

ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద - భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పెరుగుతోన్న నీటి మట్టం

ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం - భద్రాచలంలో 27 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి - కాళేశ్వరంలోని సాధారణ పుష్కర ఘాట్, సరస్వతీ పుష్కర ఘాటు వద్ద జలకళ

Godavari River Flow Bhadrachalam
Godavari River Flow Bhadrachalam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Godavari River Flow in Telangana : ఎగువ ప్రాంతాలతో పాటు తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో జలాశయాల్లోకి నీరు చేరుతోంది. ఈ సీజన్‌లో మొదటిసారి రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు 33 శాతానికి చేరాయి. గోదావరిలో ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉంది. కృష్ణాలో ప్రవాహాలు బాగా ఉండి శ్రీశైలం దిశగా వరద చేరుతోంది.

భద్రాచలంలో బుధవారం వరకు 16 అడుగుల మేర ప్రవహించిన గోదావరి, ఈరోజు ఉదయానికి 27 అడుగులకు పెరిగింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటి వల్ల భద్రాచలం వద్ద ఇంకా నీటిమట్టం పెరిగే అవకాశం ఉందని సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. భద్రాచలంలో నీటి మట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల ప్రాంతం వద్ద మెట్ల వరకు వరద నీరు చేరింది. మరోవైపు దుమ్ముగూడెం మండలం పర్ణశాల వద్ద సీత వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. చర్ల మండలంలోని తాళిపేరు జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది.

TAGGED:

GODAVARI RIVER FLOWING
GODAVARI RIVER FLOW TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.