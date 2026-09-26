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ఎగువ వర్షాలతో ఉద్ధృతంగా గోదావరి - పోలవరం, కోనసీమలో నీటమునిగిన పలు గ్రామాలు

గోదావరి నదికి మరోసారి వరద వస్తోంది. అంతకంతకూ వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం వద్ద ప్రస్తుతం 9 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరింది. 164 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

గోదావరి నదికి మరో సారి వరద
గోదావరి నదికి మరో సారి వరద (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:19 PM IST

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Godavari River Flood : ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నదికి మరోసారి వరద వచ్చింది. ప్రవాహం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. దీంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్లు ఎత్తారు. బ్యారేజీకి ఎగువ, దిగునవ ఉన్న 3 జిల్లాల్లోని ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఈరోజు రాత్రికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద ఒకటో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రవాహం మరింత పెరిగి అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తుండగా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రవాహాలతో పలు ఏజెన్సీ గ్రామాలు, లంక గ్రామాలకు రవాణా నిలిచిపోగా పడవలపై రాకపోకలు చేస్తున్నారు.

గోదావరికి మరోసారి వరద : ఎగువన కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి మరోసారి వరద వచ్చింది. ఒడిశా సహా పోలవరం జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలతో నదిలో ప్రవాహం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. గోదావరి ఉప నది శబరి పోటెత్తడంతో ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. గోదావరికి ప్రస్తుతం 5 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తుండగా వచ్చిన వరదను వచ్చినట్లుగా దిగవన సముద్రంలోకి వదులుతున్నారు. ప్రస్తుతం వస్తోన్న వరదలో 4 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద శబరి నుంచే వస్తోంది. వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రవాహం మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఎగువన వర్షాలతో గోదావరి ఉద్ధృతి - పోలవరం, కోనసీమలో నీటమునిగిన పలు గ్రామాలు (ETV Bharat)

లంక వాసులకు వరద హెచ్చరిక : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద ప్రస్తుత నీటిమట్టం 9.30 అడుగులకు చేరింది. 175 గేట్లలో 164 గేట్లు ఎత్తి దిగువన సముద్రంలోకి వరద నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 5 లక్షలకు పైగా క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వెళ్తుండగా రాత్రికి 10 లక్షల క్యూసెక్కులకు పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు. ఇదే జరిగితే ఒకటో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేసే అవకాశాలున్నాయి. వర్షాల దృష్ట్యా కాలువకు నీటి ప్రవాహాలను అధికారులు తగ్గించారు. తూర్పు, సెంట్రల్, పశ్చిమ కాలువకు కలిపి 1400 క్యూసెక్కుల నీరు మాత్రమే విడుదల చేస్తున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పలు లంక వాసులకు వరద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండి అవసరమైన సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి ఆదేశించారు.

నీటమునిగిన పలు గ్రామాలు : వరద పెరుగుతుండటంతో పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో గండి పోచమ్మ ఆలయం నీట మునిగింది. శబరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పలు గ్రామాలు నీటమునిగాయి. రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. శబరి పరివాహక ప్రాంతాలైన చింతూరు, తుమ్మల, సాకులేరు గ్రామాల్లో పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. కూనవరం, వి.ఆర్​ పురం, ఎటపాక, దేవీపట్నం, కుక్కునూరు, ఏలేరుపాడు మండలాల్లోనూ పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రవాహాలు పెరిగితే పలు గ్రామాలు నీట మునిగే ప్రమాదం ఉండటంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమై ముందస్తుగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు.

పలు లంకగ్రామాలపై ప్రభావం : గోదావరికి ప్రవాహాలు పెరగడంతో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోనూ పలు లంకగ్రామాలపై ప్రభావం పడింది. గోదావరి చుట్టు ముట్టడంతో పలు లంకగ్రామాలకు రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. పి.గన్నవరం మండలంలో పెదపూడి లంక, బూరుగులంక, ఉడిముడి లంక,కనకాయ లంకలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద పెరిగితే అయిన వెల్లి, ముమ్ముడి వరం, కాట్రేనికోన, సఖినేటి పల్లి, అల్లవరం మండలాల్లోని లంకలకూ రాకపోకలు నిలిచిపోతాయి. వరద దృష్ట్యా అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వరద పెరిగితే లోతట్టు గ్రామాలు, లంక గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కలెక్టర్ మహేశ్ కుమార్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని కింది స్థాయి సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు.

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TAGGED:

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POLAVARAM FLOOD
KONASEEMA LANKA VILLAGES
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