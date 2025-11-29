గోదావరి పుష్కరాలకు వేళాయే - సమగ్ర కార్యాచరణ ఏది?
రూ.96 కోట్ల సాస్కి నిధులతో శ్రీకారం - నిధులు మంజురైనా టెండర్లు అసంపూర్తి - నత్తనడకగా సాగుతున్న పనులు
Published : November 29, 2025 at 2:47 PM IST
Godavari Pushkara Works are Going Very Slow: ప్రకృతిని దైవంగా ఆరాధించటం మన సంప్రదాయం. నదిని ప్రాణదాతగా సేవిస్తాం. అందుకే ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు వచ్చే ఈ గోదావరి పుష్కరాల కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు వేచి చూస్తుంటారు. ఈ పుష్కరాలకు కొన్ని కోట్లలో భక్తులు హాజరవుతుంటారు. గోదావరి పుష్కరాలు 2027 జులై 23 జరుపుతున్నట్టు ప్రభత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మరీ దీనికి సమయం సమీపిస్తోంది. ఏడాదిన్నరలో ఈ మహోజ్వల ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఏర్పాటు చేయల్సిన అభివృద్ధి పనులు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ అధికారులు దీనికి సంబంధించిన శాఖలవారీ సమర్థ ప్రణాళిక, ప్రతిపాదనలతో సమగ్ర నివేదిక మాత్రం ఇంకా ప్రభుత్వానికి పంపలేదు.
సన్నాహక సమావేశాలని, పీపీటీ ప్రదర్శనలని, పర్యటనలంటూ నెలలు గడుస్తున్నాయి తప్ప కార్యచరణ ముందుకు జరగట్లేదు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయి నిధులు మంజూరయ్యే సమయానికి పుణ్యకాలం సమీపిస్తుందేమోనన్న సందేహాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ అంశంపై శనివారం కల్టెరేట్లో జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం సమావేశమవుతున్న తరుణంలో సమగ్ర కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
దృష్టి సారించాల్సింది వీటిపైనే: రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని కీలకమైన ప్రధాన రహదారుల విస్తరణ, నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించాలి. స్టేడియం రోడ్డు, కంబాలచెరువు నుంచి విమానాశ్రయానికెళ్లే మార్గంతోపాటు తూర్పు, ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్ల రోడ్లు, గోదావరి బండ్, బైపాస్ తదితర ప్రధాన ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేసే మార్గాలు ఏర్పాటు చేయలని అనుకున్నారు. దీనికోసం సుమారు 23 రహదారుల వరకు అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. అలాగే వర్షాకాలంలో ముంపు సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా ప్రధాన డ్రెయిన్ల నిర్మాణం, అనుసంధానం జరగాలి.
నిధులు మంజురైనా టెండర్లు అసంపూర్తి: రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్ అభివృద్ధికి రూ.260 కోట్లు మంజూరైనా టెండర్ల దశ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. గోదావరి, కొవ్వూరు, నిడదవోలు రైల్వేస్టేషన్లలో కల్పించాల్సిన మౌలిక వసతులు, అభివృద్ధి కోసం వెళ్లిన ప్రతిపాదనలకు మోక్షం లభించాల్సి ఉంది. అర్బన్లో 17 ఘాట్ల అనుసంధానం, విస్తరణ చేపట్టాలి. కొవ్వూరు, రాజానగరం, నిడదవోలు నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్న స్నానఘాట్లకు మరమ్మతులతోపాటు విస్తరణ పనులు ఎంతో అవసరం.
నత్తనడకనగా పనులు: రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా సుమారు రూ.96 కోట్ల సాస్కి నిధులతో జూన్లో శ్రీకారం చుట్టారు. కానీ అఖండ గోదావరి పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. గోదావరి గట్టు మార్గంలో కొత్తగా రివర్ ఫ్రంట్ను చేపట్టారు. దీని పనుల్లో కూడా వేగం తగ్గిపోయింది.ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం ఉపయుక్తంగా కూడళ్లను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాగా గతంలో రోజుకు 75 లక్షల మంది యాత్రికులు పుష్కర స్నానం చేస్తారని అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం నుంచి కాతేరు వరకూ గల 17 ఘాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఇవే కాకుండా అవసరాలకు అనుగుణంగా వీటిని విస్తరించాలని భావించారు. అందుకోసం సాధారణ, మధ్యస్థ, భారీ ఘాట్లుగా విభజించాలని అనుకున్నారు.
స్థానికంగా సమీక్షలు లేవు: పుష్కరాలకు సంబంధించి ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించారు. అలానే మంత్రులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసినా స్థానికంగా ఇంతవరకు సమీక్షించిన జాడే లేదు.
