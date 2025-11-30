ETV Bharat / state

2027 జూన్‌ 26 నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు - కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు

16 శాఖల పరిధిలో పుష్కర పనులు - 2027 జూన్‌ 26 నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు - నివేదిక అందజేసిన దేవాదాయ శాఖ

Departmental Meetings For Godavari Pushkaralu
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 30, 2025

Departmental Meetings For Godavari Pushkaralu: పవిత్రమైన గోదావరి పుష్కరాలు సమీపిస్తున్న వేళా వాటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసేలా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కసరత్తు మొదలుపెట్టింది. మంత్రుల కమిటీతోపాటు వివిధ శాఖల కార్యదర్శులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.

ఇప్పటికే హాజరయ్యే భక్తుల అంచనాతోపాటు వివిధ సౌకర్యాల గురించి చర్చలు జరిపారు. రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాల్లో గోదావరి ప్రవహిస్తునందున ఈ ప్రాంతాలలో పుష్కర పనులు వేగవంతమయ్యేలా చూస్తుంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించి పలు శాఖలు సమీక్ష నిర్వహించారు.

పలు శాఖల సమీక్షలు: రానున్న గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని శనివారం రాజమహేంద్రవరం కలేక్టరేట్​లో సమీక్ష నిర్వహించారు. దీనికి కలెక్టర్‌ కీర్తి చేకూరి అధ్యక్షత వహించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నామని, కొత్త ఏడాదిలో పనులకు శ్రీకారం చుడతామని పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి తెలిపారు. ఈ సమీక్షలో ఎంపీ, మంత్రితోపాటు ఎమ్మెల్సీలు సోము వీర్రాజు, రాజశేఖరం, ఎమ్మెల్యేలు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు, బత్తుల బలరామకృష్ణ తదితరులు హాజరయ్యారు.

ముఖ్య అంశాలపై చర్చ: 2027లో జరిగే పుష్కరాలకు 7 కోట్ల నుంచి 8 కోట్ల మంది వచ్చే అవకాశం ఉందనే అంచనాతో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా చేపట్టనున్నారు. ఘాట్ల విస్తరణతో రద్దీ నియంత్రణ సాధ్యమవుతుందని ఆశిస్తున్నారు. స్నాన ఘట్టాలను గోదావరి ఘాట్లుగానే పేర్కొనాలన్నారు. పుణ్యస్నానాలకు వచ్చే భక్తులు కనీసం 2 రోజులు జిల్లాలో ఉండి, ఇతర ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు వెళ్లేలా శాఖల మధ్య సమన్వయం చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

ఈ విషయంపై రైల్వే అధికారులు మాట్లాడుతూ పుష్కరాలకు విజయవాడ నుంచి రాజమహేంద్రవరానికి ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతామని వెల్లడించారు. గోదావరి, కొవ్వూరు, నిడదవోలు రైల్వేస్టేషన్లలో రద్దీని దృష్టిలోకి తీసుకుని దానికి అనుగుణంగా తగిన వసతులు కల్పించాలని పురందేశ్వరి సూచించారు.

పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌: 16 శాఖల పరిధిలో పుష్కరాలకు వివిధ పనులు చేసేందుకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిధిలో 16 శాఖలు రూ.5,704 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశాయి. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు పనులు పుష్కరాల సమయానికి పూర్తి చేస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు. రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌ రాహుల్‌ మీనా దీనిపై పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చి పలు అంశాలను వివరించారు. జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ మేఘాస్వరూప్, ఆర్డీవోలు పాల్గొన్నారు.

దేవాదాయ శాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదిక: గోదావరి పుష్కరాల కోసం సంబంధిత శాఖలు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో దేవాదాయ శాఖ కూడా ఇటీవల సమీక్షను ఏర్పాటు చేసింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏయే తేదీల్లో పుష్కరాలు నిర్వహించాలనే దానిపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాలకు చెందిన ఆగమ, వైదిక పండితులు, తితిదే ఆస్థాన సిద్ధాంతితో కలిపి మొత్తం 16 మంది పాల్గొని పుష్కరాల తేదీలపై ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

పుష్కరాలను 2027 జూన్‌ 26 నుంచి జులై 7 వరకు నిర్వహించాలని ఆగమ, వైదిక పండితులు సమీక్షలో సూచించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపించారు. ఈ నివేదికను పరిశీలించి ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్ణయం తీసుకొని, నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయాల్సి ఉంది. కాగా గత పుష్కరాలు 2015లో జులై 14 నుంచి 25 వరకు జరిగాయి.

