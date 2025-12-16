సంక్రాంతికి సిద్ధమైతున్న పల్లెలు - అతిథులకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో ఆత్మీయ ఆతిథ్యాలు
మరింత కృషితో భారీ ఏర్పాట్లు - మూడు రోజులు ఆకర్షణీయమైన కార్యక్రమాలు - ఏడాదిపాటు గుర్తుండిపోయేలా సంబరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 5:04 PM IST
Villages Organizing Attractive Programs For Sankranti Festival: తెలుగువారు ఏ పండుగను జరుపుకున్న ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది వరకు గుర్తుండేలా పండగలను చేసుకుంటారు. అందులోనూ సంక్రాంతి పండగ అంటే మరింత ప్రత్యేకంగా చూస్తారు. దానికోసం ఏడాదంతా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ మూడు రోజులు నిర్వహించే ఆకర్షనీయమైన కార్యక్రమాల వల్ల దానిని ఎంతో ఇష్టపడుతుంటారు. మరీ ఇంతలా ఎదురుచూసే పండుగ మరికొన్ని రోజుల్లో రాబోతుంది. దానికోసం పల్లెలన్నీ సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇది ఉంది అది లేదు అన్నట్టు కాకుండా అన్నీ అందుబాటులో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ముందుగా గుర్తొచ్చేది గోదావరి జిల్లాలే: అయితే ఈ సంక్రాంతిని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పండుగ గోదావరి జిల్లాలకే సొంతం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతాయి. మూడు రోజులు జరిగే ఈ పండుగ వేళప్పుడు చేసే ఏర్పాట్లకు ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెట్టింది పేరు. ఈసారి కూడా పండుగను మళ్లీ ఏడాది వరకు గుర్తుంచుకునేలా ఎక్కడికక్కడ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
కొత్త అనుభూతికి లోనయ్యేలా: ప్రత్యేకమైన సంక్రాంతి పండుగకోసం ప్రతి ఏడాది పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ అందరిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే నిర్వాహకులు వారి వంతుగా మరింత కృషి చేసి భారీ కార్యక్రమాలకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. పండుగ కోసం విదేశాలలో ఉండే వారితో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల నుంచి జిల్లాలకు ఎంతో మంది అతిథులు తరలివస్తూ ఉంటారు. వీరందరికి సకాల సౌకర్యాలను అందిస్తూ కొత్త అనుభూతికి లోనయ్యేలా పలు ఈవెంట్లను నిర్వహించనున్నారు.
ఆత్మీయ ఆతిథ్యాలకు ఏర్పాట్లు: పండుగ కోసమని వచ్చిన అతిథులంతా కొన్ని సార్లు వేరే కార్యక్రమాలను వీక్షించడానికి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. అలా వెళ్లకుండా ఈ సారి ఆయా గ్రామాల్లోనే రోజంతా గడిపేలా నిర్వాహకులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. అందుకు తగిన వసతులను కల్పిస్తున్నారు. ఉదయం భోగిమంట నుంచి మొదలై జిల్లాలో పేరుగాంచిన వంటకాలతో అల్పాహారం, భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్, రాత్రికి విందు పూర్తి ఉచితంగా అందించడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
పాలకొల్లు ప్రత్యేకతలు: రాబోయే పండుగను దృష్టిలో పెట్టుకుని పాలకొల్లు మండలం పూలపల్లిలో నిర్వాహకులంతా వారి ఆతిథ్యాలతో సిద్ధంగా ఉన్నారు. వచ్చే అతిథులను మెప్పించేలా విందులను తయారు చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన దూపుడుపోతు బిర్యానీ, పండుగప్ప బిర్యానీవంటి ఐదారు రకాల వంటకాలను మూడురోజులూ అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే వంట మేస్త్రీలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చేశారు.
ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు: ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న అతిథిగృహాలు,హోటళ్ల నిర్వాహకులు కొందరు ఇప్పటికే సంక్రాంతి ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రూ.10 వేలు చెల్లిస్తే మూడు రోజుల బస, విందు, వినోదాలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. అందరిని ఆకట్టుకునేలా సంక్రాంతి విలేజ్ ఫెస్ట్ పేరిట మూడు రోజులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు ప్రణాళికలు ఇప్పటికే రూపొందించింది.
- భోగి రోజున ఫొటో షూట్, పతంగులు ఎగరేయడం, కొబ్బరి తోటల్లో స్టేజ్ షోలు వంటివి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటాయి.
- సంక్రాంతి నాడు మండువా లోగిళ్ల సందర్శన, కోడి పందేలు, గోదావరి నది అందాల సందర్శన, ట్రాక్టర్లపై గ్రామంలో సరదా రైడ్, రాత్రికి క్యాంప్ ఫైర్ ఉంటుంది.
- కనుమ రోజున బీచ్తో పాటు ప్రసిద్ధ దేవాలయాల సందర్శన, నది లేదా సముద్రం ఒడ్డున ఆత్మీయ సమావేశం వంటి కార్యక్రమాలను అతిథుల కోసం రూపొందించారు.ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన టారిఫ్లన్నీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - పందేనికి రె'ఢీ' అంటున్న కోళ్లు