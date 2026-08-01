గోదావరి వరద ఉద్ధృతి - సురక్షిత ప్రాంతాలకు లంక గ్రామస్థులు
ధవళేశ్వరం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరికకు సమీపిస్తోన్న గోదావరి వరద - ప్రమాదకరంగా గోదావరి నది ప్రవాహం - అంతకంతకూ పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం - ధవళేశ్వరం వద్ద కొనసాగుతున్న మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 6:22 PM IST
Godavari Flowing at Dangerous Level: గోదావరి నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. అంతకంతకూ నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద ఒకటో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ నీటిమట్టం 13 అడుగులు నమోదైంది. నీటిమట్టం 13.75 అడుగులకు చేరితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. వరద ఉద్ధృతి నేపథ్యంలో అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రజలకు అందుబాటులో కంట్రోల్రూం నంబర్లు
కోనసీమ జిల్లా కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్: 08856 - 293104
అమలాపురం: 08856 - 233208
రామచంద్రపురం: 08857 - 245166
కొత్తపేట: 85002 - 38258, 08855 - 244299
గోదావరికి వరద పోటెత్తడంతో లంక గ్రామాలు వణుకుతున్నాయి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి మండలంలోని లంక గ్రామాల ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు కారణంగా గోదావరికి వరద నీరు పోటెత్తడంతో కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం గౌతమి వంతెన వద్ద గోదావరి ఉరకలేస్తుంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి సముద్రంలోకి వరద నీటిని విడిచిపెట్టడంతో గోదావరిలో నీటి ప్రవాహం పెరుగుతుంది. రావులపాలెంలోని గౌతమి వంతెన వద్ద పరిసర ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.
ముక్తేశ్వరం రేవు కోటిపల్లిలో రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. వీరవల్లి పాలెంలోని లంకలకు వరద నీరు పోటెత్తింది దీంతో నాటు పడవలపై ప్రజలు రాకపోకలను సాగిస్తున్నారు. వరద ఉద్ధృతి మరింత పెరిగి పల్లపు ప్రాంతాలను ముంచెత్తే అవకాశం ఉండటంతో పశుపోషకులు తమ పశువులను గట్ల పైకి తరలిస్తున్నారు. అరటి, కొబ్బరి ఉత్పత్తులను రైతులు ట్రాక్టర్ల పై ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ముక్తేశ్వరం, తొగరపాయ వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో పాత వంతెన పూర్తిగా నీట మునిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న శ్మశానవాటికలు గోదావరిలో కలిసిపోయాయి.
సురక్షిత ప్రాంతాలకు: పలు జిల్లాలలో విస్తరంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరికి వరద ప్రవాహం క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడతున్నారు. గోదావరికి వరద నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉండడంతో అధికారులు రాకపోకలను నిలిపివేశారు. లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ పరిధిలో గోదావరికి వరద నీరు పెరగడంతో లంక గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గోదావరి ప్రవాహం ఇళ్ల వరకు చేరడంతో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలిపోతున్నారు.
రాకపోకలు బంద్: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువ నుంచి దాదాపు మూడు లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టడంతో వశిష్ట తీరాన ఉన్న స్నానాల రేవులన్నీ నీట మునిగాయి. గోదావరికి వరద ఉద్ధృతి తగ్గేవరకూ మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు. రాజమహేంద్రవరం ఎడతెరిపిలేని వానతో ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లు నీటమునిగాయి. పలు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షపు నీటిని తొలగించేందుకు మున్సిపల్ సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టారు.
ప్రమాదకరంగా గోదావరి - అంతకంతకూ పెరుగుతున్న ప్రవాహం
గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి - గండిపోచమ్మ ఆలయ గోపురం వరకు చేరిన నీరు