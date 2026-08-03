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శాంతిస్తున్న గోదావరి - ప్రవాహం తగ్గినా లంక గ్రామాలకు చుట్టుముట్టూ వరదే

ధవళేశ్వరం వద్ద క్రమంగా తగ్గుతున్న వరద ప్రవాహం - ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ - కొనసాగుతున్న జలదిగ్బంధం - పడవల్లోనే లంక వాసుల రాకపోకలు

Godavari Flood Receding
Godavari Flood Receding (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:39 PM IST

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Lanka Villages Submergence in Godavari : గోదావరికి ఎగువ నుంచి ప్రవాహం తగ్గింది. దీంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. ప్రస్తుతం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం 11.5 అడుగులకు చేరింది. సముద్రంలోకి 9.73 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వెళ్తోంది. అయినా కోనసీమ జిల్లాను వరద చుట్టుముట్టే ఉంది. లంక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. రాకపోకలకు పడవలే దిక్కుగా ఉన్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి.

శాంతిస్తున్న గోదావరి - ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ - ముంపులోనే లంక గ్రామాలు (ETV Bharat)

అయినవిల్లి మండలంలోని పలు లంక గ్రామాలను వరద వీడటం లేదు. లంకల ప్రజలు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అయినవిల్లిలంక, వీరవల్లిపాలెం, అద్దంకివారి లంక, కొండుకుదురు లంకగ్రామాలు వరద గుప్పిట్లోనే ఉన్నాయి. కొండుకుదురు లంకలోని ఆర్ల అక్కమ్మ తల్లి ఆలయాన్ని వరద చుట్టుముట్టింది. గౌతమీ గోదావరి నదిలో వరద పెరుగుతుండటంతో కోటిపల్లి కుమ్మరి సావరం వద్ద ఏటిగట్టు బలహీనపడింది. ఏటిగట్టును పటిష్టం చేసేందుకు అధికారులు ఇసుక బస్తాలను సిద్దం చేశారు. తాత్కాలిక చర్యలతో సరిపెట్టకుండా రివెట్‌మెంట్‌ను నిర్మించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Godavari Floods in Konaseema : పి.గన్నవరం మండలం చాకలిపాలెం సమీపంలోని కనకాయలంక కాజ్‌వే ముంపులోనే ఉంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్‌ నుంచి సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టే వరద 6 లక్షల క్యూసెక్కులకు తగ్గితే కానీ కనకాయలంక కాజ్‌వే ముంపు నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉండదు. అప్పటిదాకా గ్రామస్థులు మరపడవలను ఆశ్రయించక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. వశిష్ట వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి గోదావరి నది పాయలు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో వరద ఉద్ధృతంగానే కొనసాగుతోంది.

లంకభూముల్లోని ఉద్యాన పంటలు ముంపు బారినపడ్డాయి. పి.గన్నవరం, మామిడికుదురు, ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, కొత్తపేట, రావులపాలెం, మలికిపురం సహా పలు మండలాల్లో సుమారు వెయ్యి ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కూరగాయల పంటలు, అరటితోటలు జలమయమయ్యాయి. ముమ్మిడివరం మండలం పరిధిలోని గురజాపులంక, కూనలంక, లంకాఫ్ ఠాణేలంక గ్రామాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. కె.గంగవరం మండలంలో 5000ల ఎకరాల్లోని కూరగాయల పంటలు నీటమునిగాయి.

వరద తగ్గుముఖం పడుతున్న ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ మేరకు కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్​కుమార్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. వరద అనంతర సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టాలన్నారు. ప్రజలకు సురక్షిత తాగునీరు అందించేలా చూడాలని తెలిపారు. తాగునీటి సమస్యలను 4 నుంచి 5 గంటల్లోగా పూర్తిగా పరిష్కరించాలని స్పష్టంచేశారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో మరో రెండు రోజుల పాటు వైద్య శిబిరాలు కొనసాగించాలని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలోనే అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలిచ్చారు.

మరోవైపు తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం త్యాజంపూడిలో బర్ల, మురుగు వాగుపై అడ్డంగా తూరలు పెట్టడంతో సుమారు వంద ఎకరాల వరి పంట నీట మునిగిందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కోరుమామిడి గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా తూరలతో అడ్డుగా వంతెన నిర్మించడంతో 3 రోజులుగా పంట నీటమునిగిందని వారు ఆరోపించారు.

గోదావరిలో పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - పలు లంక గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి - అప్రమత్తమైన అధికారులు

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