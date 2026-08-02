క్రమంగా శాంతిస్తున్న గోదావరి - జలదిగ్బంధంలోనే లంక గ్రామాలు
ఉద్ధృతంగా గోదావరి, వశిష్ట, వైనతేయ నదీపాయలు - ముంపులోనే ముమ్మిడివరం పరిధిలోని లంక గ్రామాలు - గురజాపులంక వెళ్లే ప్రధాన రహదారిని ముంచెత్తినవరద - కూనలంక, లంకాఫ్ ఠాణేలంక, లంకాఫ్ గేదెల్లంకలో మునిగిన రోడ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 8:03 PM IST
Lanka Villages Flooded by Godavari : ఎగువ నుంచి గోదావరి ప్రవాహం క్రమేపి తగ్గుతున్నా కోనసీమ లంక గ్రామాల్లో మాత్రం వరద కన్నీళ్లుతెప్పిస్తోంది. గోదావరి, వృద్ధ గోదావరి, వశిష్ట, వైనతేయ నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరి కొన్ని లంక గ్రామాల్లో ఇళ్లను గోదావరి చుట్టుముట్టింది. వరదలో వాణిజ్యపంటలు దెబ్బతిని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.
గోదావరి శాంతిస్తోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద వరద ప్రవాహం తగ్గుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం బ్యారేజీ నీటిమట్టం 14.60 అడుగులకు చేరింది. మరోవైపు 14.11 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలోకి వెళ్తోంది. బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. అయితే కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాలు మాత్రం ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. అనేక లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ముంపు ప్రాంతాల్లో సహాయక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.
ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో లంక గ్రామాలు ముంపు బారిన పడ్డాయి. గురజాపులంక వెళ్లే ప్రధాన రహదారి నీట మునిగింది. కూనలంక, లంకాఫ్ ఠాణేలంక, లంకాఫ్ గేదెల్లంకలో అంతర్గత రహదారులు వరదలో కలిసిపోయాయి. ఇళ్లను గోదావరి చుట్టుముట్టింది. కొబ్బరితోటలో నిలువ ఉంచిన కొబ్బరిని రైతులు గట్లకు తరలించారు. పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడిలంక వద్ద వశిష్ట గోదారి నదిపై నిర్మిస్తున్న వంతెనను తాకుతూ వరద ప్రవహిస్తోంది. జి.పెదపూడిలంక, బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేట, ఉడుముడి లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవలను ఆశ్రయించి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఊడిమూడి ఏటిగట్టు దిగవన గోదావరి పోటెత్తడంతో పేదల పూరి గుడిసెలు మునిగిపోయాయి.
Konaseema Godavari Floods : గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ గోదావరి నదీపాయలు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. కనకాయలంక, అయోధ్యలంక, మర్రిమూలపుచ్చలంక, రావిలంక, ఆనగారిలంక, పెదమలంక, ఉడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక, బూర్గులంక, అరిగెలవారిపేట, అద్దంకివారిలంక, అయినవేల్లిలంక వీరవల్లిపాలెం గ్రామాల ప్రజలు మర పడవలను ఆశ్రయించి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
అయినవిల్లి, కొత్తపేట, కపిలేశ్వరపురం మండలాల్లోని గ్రామాలు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. రాకపోకలు స్తంభించాయి. అయినవిల్లిలోని లంక గ్రామాలతో పాటు కొత్తపేట మండలం వానపల్లిలంక, కపిలేశ్వరపురం మండలం అద్దంకివారిలంక ప్రాంతాల్లో గోదావరి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో స్థానికులు పడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
ముక్తేశ్వరంలోని ఎదురుబిడియం కాజ్వేను వరద ముంచెత్తింది. రెవెన్యూ అధికారులు పడవల్ని ఏర్పాటు చేశారు. వరద ఉద్ధృతి తగ్గేవరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గోదావరి వరద రైతులకు తీవ్రనష్టాన్ని మిగిల్చింది. లంక గ్రామాల్లోని పొలాలు నీటమునిగాయి. ఏటి గట్టున సాగుచేసిన అరటి, కోకో, కూరగాయలు, ఇతర వాణిజ్య పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
గోదావరి వరద ఉద్ధృతి - సురక్షిత ప్రాంతాలకు లంక గ్రామస్థులు
గోదావరిలో పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - పలు లంక గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు