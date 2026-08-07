గోదావరిపై కరకట్టల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా - బూర్గంపాడు వాసులకు తీరనున్న ముంపు కష్టాలు
గోదావరికి కుడి వైపున కరకట్టల నిర్మాణానికి పచ్చజెండా - పాలనా అనుమతులు మంజూరు - భూ సేకరణకు రూ.33 కోట్లు విడుదల చేసిన సర్కారు - త్వరలో సర్వే చేయనున్న అధికారులు
Published : August 7, 2026 at 7:21 AM IST
Godavari River Flood in Burgampahad : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు వాసులకు గోదావరి నది ముంపు కష్టాలు తీరనున్నాయి. వరదలు వస్తే ఎక్కువగా ముంపునకు గురయ్యే గోదావరి కుడివైపున కరకట్టలను నిర్మించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. ఇప్పటికే పాలనాపరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయడంతో పాటు భూ సేకరణకు రూ.33 కోట్లను విడుదల కూడా చేసింది. త్వరలోనే అధికారులు ఇక్కడ సర్వే ప్రారంభించి, కరకట్ట నిర్మాణానికి అవసరమయ్యే భూ సేకరణ చేయనున్నారు.
అన్ని గ్రామాలకు రాకపోకలు కట్ : గోదావరికి వరద వచ్చిందంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని బూర్గంపాడు వాసులకు కంటి మీద కునుకు ఉండదు. గోదావరికి భారీగా వరద పోటెత్తితే ముందుగా మునిగేది బూర్గంపాడే. ఏటా ఒకటి, రెండుసార్లు కాదు. ఏకంగా మూడు, నాలుగు సార్లు వీరికి గోదావరి వరద కష్టాలు పరిపాటిగా మారిపోయాయి. గోదావరి నదిలో 50 నుంచి 53 అడుగుల వరద వస్తే బూర్గంపాడు మండలంలోని దాదాపు అన్ని గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోతాయి. సారపాక నుంచి బూర్గంపాడు వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోతుంది. వందల ఎకరాల్లో పంట ముంపునకు గురవుతుంది.
రోజుల తరబడి పునరావాస కేంద్రాల్లోనే : నాలుగేళ్ల క్రితం గోదావరిలో సంభవించిన భారీ వరదలకు బూర్గంపాడు ప్రాంతం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. కరకట్ట తెగి గ్రామాల్లోకి భారీ ఎత్తున వరద పోటెత్తి వందలాది ఎకరాల్లో పంట మునిగిపోయింది. ఊరూవాడా, పిల్లాపాపలతో పునరావాస కేంద్రాల్లోనే రోజుల తరబడి గడపాల్సిన గడ్డు పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పటి అధికారిక లెక్కల ప్రకారం జిల్లాలో 16 వేల నివాసాలు ముంపునకు గురికాగా, అందులో 8 వేల ఇళ్లు బూర్గంపాడు మండలంలోనే ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
రూ.33 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం : ఇక ముందు గోదావరికి ఎంత వరద వచ్చినా బూర్గంపాడుకు ముంపు భయం తగ్గినట్లేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. గోదావరికి కుడివైపున కరకట్టల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే పాలనా పరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయడంతో పాటు భూ సేకరణకు రూ.33 కోట్లు విడుదల చేసింది. సంజీవరెడ్డి పాలెం నుంచి నాగినేని ప్రోలు, రెడ్డి పాలెం వరకు 17 మీటర్ల ఎత్తుతో 11 కిలోమీటర్ల మేర రక్షణ గోడలు నిర్మాణం చేయనున్నారు. కరకట్ట నిర్మాణం పూర్తయితే బూర్గంపాడు మండలం నుంచి వచ్చే వర్షపు నీటిని గోదావరిలోకి వెళ్లేలా రెండుచోట్ల పంపింగ్ స్టేషన్లను సైతం నిర్మించనున్నారు.
కిన్నెరసాని ముంపు నుంచి కూడా : నాగినేనిప్రోలు, రెడ్డిపాలెం సమీపంలోని పెదవాగు వద్ద ప్రారంభమయ్యే కరకట్ట సంజీవరెడ్డిపాలెం సమీపంలోని దోమలవాగు వద్ద ముగుస్తుంది. ఈ కరకట్ట నిర్మాణంతో బూర్గంపాడు మండల కేంద్రానికి గోదావరితో పాటు కిన్నెరసాని ముంపు నుంచి కూడా విముక్తి దక్కనుంది. కరకట్టల నిర్మాణానికి సంబంధించి భూసేకరణ కోసం త్వరలో సర్వే ప్రారంభించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఏటా తాము పడుతున్న ముంపు కష్టాలను చూసి కరకట్టల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చొరవ చూపడంతో స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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