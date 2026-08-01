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రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి - నదీపాయల్లో తెగిపోయిన తాత్కాలిక బాటలు

రాజమహేంద్రవరం వద్ద క్రమంగా పెరుగుతున్న గోదావరి ఉద్ధృతి - 175 గేట్లు ఎత్తి వచ్చిన వరద నీటిని వచ్చినట్లుగా వదులుతున్న అధికారులు - వరద ఉద్ధృతితో పలు మండలాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

Heavy Flood in Dowleswaram Barrage
Heavy Flood in Dowleswaram Barrage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:04 AM IST

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Heavy Flood in Dowleswaram Barrage : రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు రావటంతో నదిలో ప్రవాహ స్థాయి పెరుగుతోంది. బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి వచ్చిన వరద వచ్చినట్లుగా దిగువకు వదులుతున్నారు. ధవళేశ్వరం వద్ద నీటిమట్టం 11.75 అడుగులకు చేరితే అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు.

అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో 17 మండలాలు, 32 లంకగ్రామాలకు వరదముప్పు ఉన్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు ముందస్తుగా సహాయక చర్యలకు సిద్దమవుతున్నారు. వరద దృష్ట్యా జిల్లాలో సిబ్బంది, అధికారులకు సెలవులను కలెక్టర్ రద్దు చేశారు. బ్యారేజ్‌ నుంచి దిగువన ఉన్న గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వశిష్ఠ, వైనతేయ నదీపాయలు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. బ్యారేజ్‌కు దిగువున ఉన్న లంకగ్రామాల ప్రజలు మరపడవల సాయంతో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

లంక గ్రామాల్లో జాయింట్ కలెక్టర్ పర్యటించి అధికారులకు వరద హెచ్చరికలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. పి.గన్నవరం మండలం బూరుగులంక రేవులో వరద రేవు పరిస్థితిని అధికారులు అంచనా వేశారు. విద్యార్థులు, గర్భిణీలు, వృద్ధులు ఎవరూ ఇబ్బంది పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కోనసీమలో వివిధ నదీపాయల్లో తాత్కాలిక బాటలు తెగిపోయాయి. ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండల పరిధిలో వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ వెట్రిసెల్వి ఆదేశించారు. పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి (ETV Bharat)

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి: తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపు దాల్చింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో ప్రవాహం పోటెత్తుంది. గోదావరి నీటిమట్టం 54.8 అడుగుల చేరింది. దీంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 14.26 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది. పోటెత్తుతున్న వరదతో స్నానఘట్టాలు, కళ్యాణకట్ట, విద్యుత్ స్తంభాలు మునిగిపోయాయి.

వరద ఉద్ధృతితో పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చర్లలోని తూరుబాక వద్ద రోడ్డు పైకి నీరు చేరింది. వరద నీటితో చింతూరు, కూనవరం, వీఆర్ పురం మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు 43 అడుగుల వద్దకు చేరుకోగా అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు 48 అడుగులకు చేరుకోవడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం 54.8 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది.

దీంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదనీటితో రాజమహేంద్రవరం వద్ద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం 9.80 అడుగులకు చేరింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి సముద్రంలోకి 7.30 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు విడుదల చేశారు.

గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి - గండిపోచమ్మ ఆలయ గోపురం వరకు చేరిన నీరు

గోదావరికి పోటెత్తిన వరద - పోలవరం స్పిల్​ వే నుంచి రెండు లక్షల క్యూసెక్కులు

TAGGED:

GODAVARI FLOODS UPDATES
INCREASING OF GODAVARI WATER LEVEL
రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి
BHADRACHALAM FLOOD LEVEL
HEAVY FLOOD IN DOWLESWARAM BARRAGE

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