తుపాను పోయినా తీరని వరద కష్టాలు - జల దిగ్బంధంలో గోదావరి జిల్లాలు
Floods Problems to Godavari Districts: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గోస్తాని డ్రెయిన్ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. పెనుమంట్ర మండలం సోమరాజు ఇల్లిందపర్రు గ్రామంలోని పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:18 PM IST
మురసు పోయింది, వర్షాలు ఆగిపోయాయి, గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు వరద కష్టాలు మాత్రం పోవట్లేదు. ఎర్ర కాలువ, గోస్తాని డ్రెయిన్ ఉద్ధృతికి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. రోడ్లు తెగిపోయాయి, పంటలు మునిగిపోయాయి. దీంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
వందల ఎకరాల్లో పంట నష్టం : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గోస్తాని డ్రెయిన్ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. పెనుమంట్ర మండలం సోమరాజు ఇల్లిందపర్రు గ్రామంలోని పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. సుమారు 15 వందల ఎకరాల్లోని వరి పంట మునిగిపోయింది. గత ఆరు రోజులుగా పొలాల్లో నీరు నిలిచిపోయి పంట కుళ్లిపోతుంది. వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టామని వరద నిండా ముంచేసిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గోస్తాని డ్రెయిన్ ఉద్ధృతికి పెనుమంట్ర మండలం జుత్తిగలోని శ్రీ ఉమా వాసుకి రవి సోమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ముంపునకు గురైంది. ఉప ఆలయాలు కూడా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. దేవస్థాన ప్రాంగణంలోని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం చుట్టూ మోకాలి లోతు నీరు చేరింది. మరోవైపు కార్తిక మాసంలో భక్తులు దీపాలు వదిలే ఆలయం పక్కన చెరువు కూడా వరదతో ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీపాలు వదిలేందుకు భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
వరద నీటిలోనే బస్టాండ్ : ఎర్రకాలువ ఉద్ధృతితో వయ్యేరు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. తణుకు మండలం దువ్వ – ముద్దాపురం రహదారి తెగిపోయింది. పలు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పంట పొలాలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. వర్షాలు ఆగిపోయి వారం దాటినా తణుకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్, డిపో ఇంకా వరద నీటిలోనే ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు లోపలికెళ్లే వీలు లేకపోవడంతో బస్టాండ్ ముందున్న రహదారిపైనే బస్సులు ఆపుతున్నారు. ప్రయాణికులు వేచి ఉండేందుకు ఫ్లై ఓవర్ కింద బెంచీలు ఏర్పాటు చేశారు. పట్టణంలో ఎగువ నుంచి వచ్చే వరద దిగువన ఉన్న ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ప్రాంగణంలో చేరింది. బస్టాండ్కు దిగున ఉన్న మురుగు కాలువలు నిండిపోయాయి. నీరు వెళ్లే మార్గం లేదు.
ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద - వాగులు పొంగి కృష్ణా నదిలోకి చేరుతున్న నీరు