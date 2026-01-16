తిరుమలలో కనుల పండువగా గోదా కల్యాణోత్సవం
ఉత్సవంలో గోదా కల్యాణం నృత్యరూపకం ప్రదర్శించి ఆద్యంతం అలరించిన ఎస్వీ సంగీత కళాశాల విద్యార్థులు- పరిపాలనా భవనం ప్రాంగణంలోని మైదానంలో వేడుక- వీక్షించిన వేలాది మంది భక్తులు
Published : January 16, 2026 at 9:45 AM IST
Goda Kalyanam Celebrated Grandly In Tirumala Tirupati Devasthanam : తిరుమలలో వైభవంగా గోదా కల్యాణోత్సవం నిర్వహించారు. గురువారం రాత్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలనా భవనం ప్రాంగణంలోని మైదానంలో ఈ వేడుక కనుల పండువగా సాగింది. కల్యాణాన్ని వీక్షించిన వేలాది మంది భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు. తొలుత శ్రీకృష్ణస్వామి, శ్రీ ఆండాళ్ అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించి కల్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు కీర్తనలు ఆలపించారు.
గోవింద నామ సంకీర్తనలతో గోదా కల్యాణం : అనంతరం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ప్రధానార్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీవిష్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహవచనం, అంకురార్పణం, రక్షాబంధనం, అగ్నిప్రతిష్ఠ తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. గోవింద నామ సంకీర్తనలతో గోదా కల్యాణం ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఎస్వీ సంగీత కళాశాల విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన గోదా కల్యాణం నృత్యరూపకం ఆద్యంతం అలరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, జేఈవో వీరబ్రహ్మం, ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
తిరుమలలో రద్దీ- అలిపిరి వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ : వరుస సెలవులు రావడంతో తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తారు. సంక్రాంతి పండుగ అనంతరం శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తిరుమలకు తరలివస్తున్నారు. దీంతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద తిరుమలకు వెళ్లే వాహనాలు బారులు తీరాయి. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా భక్తులు తరలివస్తున్నారు శుక్రవారం సర్వదర్శనానికి సంబంధించి 10వేల ఉచిత టోకెన్లను తితిదే జారీ చేసింది. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం వద్ద పెద్దలకు, పూర్వీకులకు తర్పణాలు వదిలేందుకు నగరవాసులు బారులు తీరారు.
సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు క్యూలోనే : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. భక్తుల క్యూలైన్ శిలాతోరణం వరకు ఉంది. గరువారం 64,064 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. 30,663 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించినట్లు పేర్కొంది. కాగా తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.80 కోట్లు వచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు టీటీడీ శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపిన సంగతి విధితమే. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్లో కరెంట్ బుకింగ్ విభాగం కింద టీటీడీ టికెట్లను జారీ చేస్తోంది. ఒక రోజుకు 800 టికెట్లను అందుబాటులో ఉంచుతుండగా నిమిషాల్లోనే వాటిని భక్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టీటీడీ వెబ్సైట్ https://tirupatibalaji.ap.gov.in/#/user లోకి వెళ్లి శ్రీవాణి కరెంట్ డొనేషన్ విభాగం కింద ఈ టికెట్లు పొందాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా శ్రీవాణి ట్రస్టుకు సుమారు రూ.10,000 చొప్పున (గరిష్ఠంగా నలుగురికి) విరాళం అందించాలి. భక్తుల వివరాలు నమోదు చేశాక మాత్రమే పేమెంట్ గేట్వే వస్తుంది. ఈ విధానం పూర్తయ్యాక విరాళం ఇచ్చినట్లు సంక్షిప్త సమాచారం అందుతుంది. అనంతరం కరెంట్ బుకింగ్లో 800 శ్రీవాణి టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా? లేదా? పరిశీలించుకుని దర్శన్ రిడెంప్షన్ / డోనర్ ప్రివిలేజెస్ కింద బుకింగ్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. తిరుమల వచ్చిన భక్తులలో ఎంతమందికి శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు కావాలో వారందరూ రూ.500 చొప్పున నగదు చెల్లించి దర్శనానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
