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భూమి కొట్టేశారు - 33 ఏళ్లు లీజుకిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు

విజయనగరం ఎమ్మార్వో ప్రభాకర్ అక్రమాలు - సదరు భూమిని ఎర్రచెరువుగా చిత్రీకరణ - అభ్యంతరాలు తెలపాలంటూ కల్పిత నోటీస్‌ - 2022 ఫిబ్రవరి 8న మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌కు దస్త్రం

Goa Governor Ashok Gajapathi Raju Land Issue
Goa Governor Ashok Gajapathi Raju Land Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 10:07 AM IST

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Goa Governor Ashok Gajapathi Raju Land Issue : ప్రైవేటు భూమి యజమానికి తెలియకుండా ప్రభుత్వ భూమిగా మారిపోయింది! ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకే అందులో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యాలయం వెలిసింది. విజయనగరంలో గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజుకు చెందిన స్థలం వైఎస్సార్సీపీ పరమైంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సాగిన భూ అక్రమాలకు పరాకాష్టగా నిలిచిన ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

మాయ చేశారు: విజయనగరంలో గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజుకు చెందిన స్థలాన్ని ఆయనకే తెలియకుండా ప్రభుత్వ భూమిగా మార్చేసి దాన్ని వైఎస్సార్సీపీకి లీజుకివ్వడం దుమారం రేపుతోంది. పూసపాటి రాజవంశీయుల ఎస్టేట్‌ పరిధిలోని భూముల్లో విజయనగరం సర్వేనెంబర్ 563లోని 4.74 ఎకరాలు ఓ భాగం. 1917-1922 పట్టణ సర్వే రిజిస్టర్‌ ప్రకారం ఆ భూమి పూర్తిగా ప్రైవేటు ఆస్తిగానే పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ భూమిని ప్రభుత్వ ఆస్తిగా మార్చేశారు నాటి తహసిల్దార్‌. 2019లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ, జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాల కోసం భూములు కేటాయించాలంటూ, అన్ని జిల్లాల అధికారులకు లేఖలు రాసింది.

అప్పుడే అశోక్ గజపతిరాజుకు చెందిన భూమిని కొట్టేసే కుట్రకు బీజం పడింది. అప్పటి విజయనగరం ఎమ్మార్వో ప్రభాకర్ సదరు భూమిని ఎర్రచెరువుగా చూపించారు. తాము అంతా సవ్యంగా చేశామని చిత్రీకరించేదుకు వీలుగా ఆ దస్త్రాన్ని సాగునీటిశాఖకీ పంపారు. ఆ శాఖ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాకుండానే 2022 జనవరి 1న అభ్యంతరాలుంటే తెలపాలంటూ నోటీసు జారీచేసినట్లుగా ఒక కాపీని సృష్టించారు. నిజానికి అవేమీ క్షేత్రస్థాయిలో జరగలేదు. కానీ పట్టణ సర్వే రిజిస్టర్​లో ఈ భూమిని ప్రభుత్వ భూమిగా మార్పు చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా 2022 ఫిబ్రవరి 8న సదరు భూమిని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి కేటాయించాలంటూ కౌన్సిల్ ఆమోదం కోసం దస్త్రాన్ని మున్సిపల్ కమిషనర్‌కు పంపారు.

ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే, అంటే 2022 ఫిబ్రవరి 9న సదరు భూమిని వైఎస్సార్సీపీకి పొజిషన్ సైతం ఇస్తున్నట్లుగా కలెక్టర్‌కు దస్త్రాన్ని పంపారు. 2022 జూన్ 16న సదరు స్థలానికి పొజిషన్ ఇస్తున్నట్లుగా కలెక్టర్ నుంచి అనుమతి కూడా వచ్చింది. ఇలా జరిగిన వెంటనే 4.74 ఎకరాల్లో ఎకరం భూమిని 33 ఏళ్లకు వైఎస్సార్సీపీకు లీజుకిస్తూ ఉత్తర్వులివ్వడం అందులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం నిర్మించడం జరిగిపోయాయి.

అనుమతిచ్చాకే కార్యాలయం: 2025 మే 5నే అప్పటి కలెక్టర్‌కుఅశోక్‌గజపతిరాజు ఈ వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందన లేకపోవడంతో, జనవరి 1, 2026న రెండోసారి, ఫిబ్రవరి 24న మూడోసారి కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మాత్రం అధికారులు అనుమతిచ్చాకే, తాము పార్టీ కార్యాలయం కట్టామంటున్నారు. ఐతే బుకాయింపులు ఆపాలని టీడీపీ నేతలు హితవు పలుకుతున్నారు.

"వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం ఉన్న స్థలం పూర్తిగా ప్రభుత్వ భూమి. ఇక్కడ ప్రైవేట్ యాజమాన్యం లేదా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ప్రమేయం అనే అంశాలకు ఏమాత్రం ఆస్కారం లేదు. ఈ భూమి ఎల్లప్పుడూ విజయనగరం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోనే ఉంటూ వచ్చింది (ప్రస్తుతం కూడా అలాగే ఉంది) వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయ ఏర్పాటు కోసం దీనిని కేటాయించారు".- మజ్జి శ్రీనివాసరావు, విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు

ప్రస్తుతం విజయనగరం మున్సిపల్ రికార్డుల్లో 569 సర్వేనెంబర్లో 4 ఎకరాలు ప్రైవేటు భూమిగానే నమోదై ఉందని, జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ భూమిని ఏ రకంగానూ మార్పుచేయడానికి తాహసిల్దార్ స్థాయి అధికారికి అధికారం లేదన్నారు. దీనిపై ఫిబ్రవరిలోనే సమగ్రవివరాలతో నివేదిక పంపామని, అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆదేశాలు ప్రకారం నడుచుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

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