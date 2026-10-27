పైడితల్లిని దర్శించుకున్న గోవా గవర్నర్ - పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన ఆలయ అధికారులు
Ashok Gajapathi Raju Visited Pyditalli : శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ఘనంగా జరుగుతోంది.ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు దర్శించుకున్నారు. ప్రజాక్షేమం, ప్రాంతీయ అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:09 PM IST
Ashok Gajapathi Raju Visited Pyditalli : విజయనగరం ఇలవేల్పు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి వార్షిక సిరిమానోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఉత్తరాంధ్రతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 3 లక్షల మంది భక్తులు ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత తుపాను పరిస్థితుల దృష్ట్యా, షెడ్యూల్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జరగాల్సిన పవిత్ర 'సిరిమాను' ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని అరగంట ముందుగానే, అంటే మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకే ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తుపాను ప్రభావం వల్ల గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి భక్తుల సంఖ్య కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రముఖుల దర్శనాలు - విశేషాలు:
• పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు (గోవా గవర్నర్, ఆలయ వంశపారంపర్య ధర్మకర్త): అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు ఆయనకు 'పూర్ణకుంభం'తో ఘన స్వాగతం పలికారు. వేద పండితులు ఆశీర్వచనాలు అందించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని, ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. అలాగే, గత ప్రభుత్వాల తీరుపై స్పందిస్తూ.. నిఘా పెంచడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అయినప్పటికీ, భక్తుల 'వీపులు పగలగొడతామని' హెచ్చరించడం సరైనది కాదని, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాను గుర్తించే విచక్షణ అందరికీ ఉండాలని వ్యాఖ్యానించారు.
• పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతి రాజు (విజయనగరం ఎమ్మెల్యే): తన తండ్రి అశోక్ గజపతి రాజుతో కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. తుపాను నేపథ్యంలో ఉత్సవ సమయ మార్పును, భక్తుల రాకపై దాని ప్రభావాన్ని ఆమె మీడియాకు వివరించారు.
"నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వాలు నిఘాను పెంచడం గురించి మాట్లాడటమే కాకుండా, భక్తుల 'వీపులు పగలగొడతామని' కూడా హెచ్చరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నిఘాను పెంచడం ప్రభుత్వ బాధ్యత కావచ్చు, కానీ 'ప్రజల వీపులు పగలగొట్టడం' మాత్రం ఏమాత్రం సరైనది కాదు. ఈ రెండింటి మధ్య తేడాను గుర్తించే విచక్షణను ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలి. అందరికీ సద్బుద్ధిని ప్రసాదించమని నేను ఎల్లప్పుడూ అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తుంటాను" - పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు
కొండపల్లి శ్రీనివాస్ (రాష్ట్ర మంత్రి): తన సతీమణితో కలిసి ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. తుపాను సూచనల నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశామని, ప్రజలు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు
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