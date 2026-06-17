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11 రోజులైనా జ్ఞానేశ్వరి జాడలేదు - పాప ఆచూకీ కోసం బొమ్మల ఏర్పాటు

బాలిక అదృశ్యమైన ప్రాంతంలో అడవి జంతువులు, కొండచిలువ ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసుల పరిశీలన - థర్మల్‌ డ్రోన్లతో రాత్రింబవళ్లు గాలింపు - అపహరణ కోణంలోనూ ప్రత్యేక దర్యాప్తు

2 Years Baby Girl Missing Case Updates
2 Years Baby Girl Missing Case Updates (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:44 AM IST

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2 Years Baby Girl Missing Case Updates : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ సీహెచ్‌ అగ్రహారానికి చెందిన రెండేళ్ల చిన్నారి సుంకర జ్ఞానేశ్వరి (జానూ) అదృశ్యమై 11 రోజులు గడిచినా ఆమె ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. ప్రతి రోజు ఏదో ఒక సమాచారం వస్తుందేమోనని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న తల్లిదండ్రులకు చివరకి నిరాశే మిగులుతోంది. చిన్నారి కోసం పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు పాప విషయంలో ఎలాంటి కీలక ఆధారాలు కూడా లభించలేదు.

'నా జానూను తీసుకురండి'.. తల్లి ఆవేదన : కన్నబిడ్డ కోసం జానూ తల్లి గుండె ముక్కలవుతోంది. ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ కనిపించిన చిన్నారి ఒక్కసారిగా కనిపించకుండాపోవడంతో ఆమె జీవితం శోకసంద్రంగా మారింది. ప్రతి అడుగులోనూ జానూ జ్ఞాపకాలే వెంటాడుతున్నాయని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. 'నా పాప ఎక్కడ ఉన్నా క్షేమంగా ఉండాలి, ఒక్కసారి నా కళ్ల ముందు కనిపిస్తే చాలు' అంటూ తల్లి కన్నీటి పర్యంతమవుతున్న దృశ్యాలు స్థానికులను కలచివేస్తున్నాయి. గ్రామంలో ఎవరైనా కనిపించినా, ఏ వాహనం వచ్చినా పాప గురించిన సమాచారం చెబుతారేమోనని ఆమె ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది.

అడవి జంతువుల కోణంలోనూ దర్యాప్తు : చిన్నారి అదృశ్యమైన ప్రాంతానికి సమీపంలో తోటలు, కొండ ప్రాంతాలు ఉండటంతో అడవి జంతువుల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. బాలిక ఆనవాళ్లు లభించిన ప్రాంతంలోని ఇనుప కంచె వద్ద రెండు బొమ్మలను అమర్చి వాటిలో మాంసాహారం ఉంచారు. ఆ వాసనకు జంతువులు వస్తే కెమెరాల్లో నమోదు కావచ్చన్న ఉద్దేశంతో చుట్టుపక్కల ప్రత్యేక కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు.

థర్మల్‌ డ్రోన్లతో రాత్రింబవళ్లు గాలింపు : అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున థర్మల్‌ డ్రోన్లతో పాటు రాత్రివేళల్లో కూడా స్పష్టంగా చిత్రీకరించే కెమెరాల సహాయంతో చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలన్నీ పరిశీలిస్తున్నారు. డీఎస్పీ తిలక్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోలీసులు 6 కిలోమీటర్ల పరిధిలో గాలించగా, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తృతంగా అన్వేషించాయన్నారు.

అపహరణ కోణంలోనూ ప్రత్యేక దర్యాప్తు : చిన్నారి ఇనుప కంచె దాటి వెళ్లిన తర్వాత ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్లి ఉండవచ్చనే అనుమానంతో ప్రత్యేక బృందాలు కేడీపేట వరకు వెళ్లి విచారణ జరుపుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు సుమారు 170 ఫోన్‌ కాల్స్‌ను విశ్లేషించి సంబంధిత వ్యక్తులను నాలుగు బృందాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. అలాగే 15 రోజుల క్రితం ప్రాంతానికి వచ్చిన సంచార జాతుల వ్యక్తుల కదలికలపై కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

ప్రతి క్షణం ఉత్కంఠే : ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత కూడా జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్‌తో మాట్లాడి దర్యాప్తు పురోగతిపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. జానూ ఆచూకీ కోసం అధికారులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తుండగా, తల్లి కళ్లలో మాత్రం ఒక్కటే ఆశ కనిపిస్తోంది. 'నా బిడ్డ తిరిగి వస్తుంది' అన్న నమ్మకం ఆ తల్లి మనస్సులో గూడుకట్టుకొని ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ కుటుంబం ప్రతి క్షణం ఉత్కంఠ, ఆవేదన మధ్య గడుపుతోంది.

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