యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ - భోగాపురంలో GMR వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్రం
బ్యూటిషియన్, చెఫ్ వంటి 11 రకాల స్కిల్స్పై శిక్షణ - స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:29 PM IST
GMR Varalakshmi Foundation Skill Development Centre in Bhogapuram: డెవలప్మెంట్ అంటే కేవలం బిల్డింగ్లు కట్టడం కాదు అక్కడ బతుకుతున్న మనుషుల జీవితాలను మార్చడం అన్న మాటలని నిజం చేస్తూ నేడు భోగాపురంలో సరికొత్త ప్రగతి పర్వం మొదలైంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే స్థానిక యువత తలరాతను మార్చేందుకు జీఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ అడుగులు వేస్తోంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ద్వారా నైపుణ్య శిక్షణను ఇస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. మరిన్ని విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్: ఆకాశంలో విమానం వెళితే ఆత్రుతగా చూసే కాలం నుంచి, నేడు ఏకంగా ఇంటి ముంగిట్లోనే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రూపుదిద్దుకునే స్థాయికి భోగాపురం ఎదిగింది. ఈ ప్రాంతం కేవలం మౌలిక వసతులకే పరిమితం కాకుండా అక్కడి యువత జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. జీఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి స్థానిక యువతకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం చాలామంది యువతకు విద్యార్హతలు ఉన్నప్పటికీ అవసరమైన స్కిల్స్ లేకపోవడంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారిలోని నైపుణ్యాలను వెలికితీసి, పరిశ్రమల అవసరాలకు తగట్టు శిక్షణ అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ సెంటర్ తర్ఫీదు ఇస్తోంది. ఇక్కడ శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న యువత ఉద్యోగాల్లో చేరడమే కాకుండా స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు వేసేలా ఇక్కడి ట్రైనర్స్ మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం అవకాశల వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈ శిక్షణలో భాగంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పని ప్రదేశంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఇంటర్వ్యూలకు కావాల్సిన మెళకువలను ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే శిక్షణ అందుబాటులోకి రావడంతో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారీ విద్యార్థినులు. ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడగలుగుతామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'ఈ నైపుణ్యాభివృధి శిక్షణ ద్వారా వందలాది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుతో పాటు స్థానిక యువత జీవితాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చడమే అసలైన అభివృద్ధి. ప్రస్తుతం ఈ ఉపాధి అవకాశాలు రేపటి విజయాలకు బలమైన పునాదులు కావాలని ఆ దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నాం.' -శిక్షకులు
17న భోగాపురం నుంచి రాకపోకలు ప్రారంభం - తొలిరోజు 31 విమాన సర్వీసులు