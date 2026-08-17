ఉపాధి మార్గాల వైపు ఏపీ - జీఎంఆర్ నైపుణాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన శ్రీశ్రీ రవిశంకర్
జీఎంఆర్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం ప్రారంభించిన ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు- జీఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం - శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులతో మాట్లాడిన రవిశంకర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:16 PM IST
GMR Skill Development Center Inauguration : రాష్ట్రంలోని యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి, ఉపాధి కల్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారని ప్రముఖ ఆధ్యా త్మిక గురువు, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ కొనియాడారు. జీఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం గూడెపువలసలో నెలకొల్పిన నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు : గాలిపేటలో జీఎంఆర్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులు గురుదేవ్ రవి శంకర్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ఆదివారం ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవంలో జీఎంఆర్ ఛైర్మన్ జీఎం రావుతో పాటు జీఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ బి. రమాదేవి, జీఎంఆర్ గ్రూప్ బిజినెస్ చైర్మన్ పాల్గొన్నారు. జీఎంఆర్ వరలక్ష్మీ ఫౌండేషన్ చేస్తున్న సేవలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా గురుదేవ్ రవిశంకర్కు వివరించారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం సంతోషం : ఈ సందర్భంగా రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ భోగాపురంను యోగాపురంగా అభివర్ణించారు. యువత అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు. మానసిక ఒత్తిడిని ఆధ్యాత్మికత, యోగా ద్వారానే అధిగమించవచ్చన్నారు. మాదకద్రవ్యాల రహిత భారత్ను సాధించాలన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షను నెరవేర్చాలన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు యువతకు నైపుణ్యతలో శిక్షణ కల్పించి ఉపాధి మార్గాల వైపు నడిపిస్తున్నారని అభినందించారు. జీఎంఆర్ మాట్లాడుతూ చైర్మన్ జీఎం రావు మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు జీఎంఆర్ వరలక్ష్మీ ఫౌండేషన్ ద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం సంతోషదాయకమన్నారు.
"ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిదీ అద్భుతంగా ఉంది. ఇలాంటి విమానాశ్రయాన్ని నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదు. దీన్ని చూడటమే ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఇది మానవత్వం, సేవా భావాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రతను ప్రతిబింబిస్తూ, సందర్శకులకు అద్భుతమైన తొలి అభిప్రాయాన్ని కలిగించే ఈ విమానాశ్రయానికి మన దేశం ఒక ముఖద్వారంగా ఉంది. గత 15 ఏళ్లుగా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమైన వ్యక్తిగా, మన దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, గొప్ప శిఖరాలను అధిరోహించడానికి సిద్ధంగా ఉందని యువతకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను" -గురుదేవ్ రవిశంకర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులు
240 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ : నిర్వాసితుల కుటుంబాలలో నిరుద్యోగ యువతతో పాటు స్థానికులకు కూడా వృత్తి విద్యా నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడం సంతోషాన్ని కలిగించిందన్నారు. శిక్షణ అనంతరం వివిధ రంగాల్లో స్థిరపడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కేంద్రంలో 11 వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో 240 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారన్నారు. యువతకు పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణమైన శిక్షణ అందించడమే ధ్యేయంగా నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం కృషి చేస్తుందన్నారు.
"ఈ రోజు మీరు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు అడుగు వేస్తున్నారు. నైపుణ్యాలతో పాటు, మీరు ఆత్మగౌరవ భావనను కూడా పెంపొందించుకున్నారు. మన యువతకు ధ్యాన సాధనను నేర్పించాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇది భోగాపురం ప్రాంతంలోని యువతకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది" -జీఎం రావు, జీఎంఆర్ గ్రూప్ చైర్మన్
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