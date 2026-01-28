రూ.132 కోట్లతో జింకానా మాతా శిశు సంరక్షణ భవనం - 30న సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
చదువుకున్న విద్యాసంస్థకు 45 ఏళ్లుగా తోడ్పాటు - గుంటూరు వైద్య కళాశాల, జీజీహెచ్ల అభివృద్ధిలో పూర్వవిద్యార్థుల ముద్ర - రూ.150 కోట్లకుపైగా విరాళాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:48 PM IST
Guntur Medical College Alumni Sponsor Rs 150 Crore : చదువుతోపాటు, జీవిత పాఠాలు నేర్పిన చదువుల గుడికి తోచిన సాయం చెయ్యడంలో ఎంతో సంతృప్తి ఉందంటారు కొందరు. అలాంటి వారే మన జీఎంసీలో చదివిన వాళ్లు కూడా. 'గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ అలూమ్నై ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా'నే జింకానా అంటుంటారు. గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల (జీఎంసీ)లో చదువుకుని అమెరికాలో స్థిరపడిన వారంతా 45 ఏళ్లుగా తమ కాలేజీతోపాటు అనుబంధంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్) అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. అతి తక్కువ మందితో 1981లో ప్రారంభమైన ఈ జింకానా సంఘంలో సంఖ్య పెరుగుతూ ఇప్పుడు 2 వేల మందికి పైగా సభ్యులున్నారు.
జీఎంసీ కోసం తరుచూ విరాళాలు ఇస్తూ ఆధునిక వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ, శాశ్వత భవనాలను నిర్మాణాలు చేయిస్తున్నారు. ఇక్కడి వైద్య విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన, అవసరమైన మేధో పరిజ్ఞానం, శిక్షణలను అందించడంలోనూ సహకరిస్తూ వారికి అండగా ఉంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే వారంతా కలిసి పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తూ రూ.150 కోట్లకు పైగా వెచ్చించడం విశేషమనే చెప్పొచ్చు.
రూ. కోట్ల నిధులతో సౌకర్యాలు: వైద్య కళాశాలకు ఎదో ఒకలా తమ వంతు సాయం అదించాలని మొదట్లో చిన్నపాటిగా జిరాక్స్ యంత్రాన్ని అందించడంతో మొదలుకుని ఆనాటి నుంచి తమ దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటూనే ఉన్నారు జింకానా సభ్యులు. వైద్య విద్యాలయంలో సమావేశాలు, సభలు నిర్వహించేందుకు ఆడిటోరియం నిర్మించేందుకు 2005లో రూ.5 కోట్లు నిధులు సమకూర్చారు. సకల హంగులతో అత్యాధునికంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. పేదల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జీజీహెచ్లో 2014లో పొదిల ప్రసాద్ జింకానా సూపర్ స్పెషాలిటీ అండ్ ట్రామా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. రూ.35 కోట్లతో ఈ నిర్మాణాన్ని సంకల్పించారు. ఇందులో రూ.5 కోట్లను పొదిల ప్రసాద్ విరాళంగా అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం జీజీహెచ్కు ‘గుండె’గా మారింది. కొవిడ్ కల్లోల సమయంలో జీజీహెచ్కు రూ.కోట్ల విలువైన యంత్రాలు, పరికరాలు సమకూర్చడంలో జింకానా పాత్ర వెలకట్టలేనిదని జీజీహెచ్ ప్రతినిధులు తెలుపుతున్నారు.
'సమాజంలోని నిరుపేదలకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించేందుకు మా వంతు ఆర్ధిక సహకారం అందిస్తున్నాం. గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి వచ్చి పడకలు, మౌలిక వసతులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న గర్భిణులు, పసిపిల్లలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యసేవలు అందించేందుకు నూతన మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని 100 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించాం. రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అధునాతన వైద్యం అందించేలా 600 పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి భవనాన్ని రూపొందించాం.' -రామకోటేశ్వరరావు,జింకాన ప్రెసిడెంట్
రూ.132 కోట్లతో భారీ భవనం: గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో మాతాశిశు సంరక్షణ ఏళ్ల తరబడి ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో కొనసాగింది. సరైన భవన సదుపాయం లేకపోవడంతో ఒకే పడకపై ఇద్దరు తల్లులు, వారి పిల్లలను పడుకోబెట్టాల్సి పరిస్థితులు తలెత్తేని ఈ దుస్థితిని స్వయంగా చూసి చలించిన కొందరు జింకానా సభ్యులు తల్లీబిడ్డలకు అండగా నిలవాలనుకున్నారు. రూ.100 కోట్లతో సెల్లార్, జీ+5 అంతస్తుల్లో 597 పడకలు, అధునాతన సౌకర్యాలతో కానూరి జింకానా మాతా శిశు సంరక్షణ భవన నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. డాక్టర్ గవిని ఉమాదేవి ఒక్కరే తన భర్త డాక్టర్ కానూరి రామచంద్రరావు పేరిట రూ.22 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం రూ.27 కోట్ల విలువైన పరికరాలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇతర ఖర్చులు కలిపి రూ.132 కోట్లతో భారీ భవనం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఈ నెల 30న సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.
