ఆర్ఎఫ్సీలో ఉత్సాహభరితంగా సాగిన గ్లోరన్
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వేదికగా దేశంలో తొలి సినీ మ్యాజికల్ గ్లోరన్ - 10కే, 5కే, 3కే విభాగాల్లో ఉత్సాహంగా సాగిన గ్లోరన్ - ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరైన సినీ నటి వరలక్ష్మి శరత్కుమార్, క్రికెటర్ ధ్రుతికేసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 8:42 AM IST
Cine Magical Glow Run At Ramoji Film City : పర్యాటక స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి వేదికైంది. ప్రకృతి అందాలు, వెలుగు జిలుగులు, డీజే చప్పుళ్ల నడుమ జరిగిన సినీ మ్యాజికల్ గ్లో రన్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. 3కె, 5కె, 10కె రన్ విభాగాల్లో కలిపి 2,500 మంది వరకూ పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్పై అవగాహనే లక్ష్యంగా చేపట్టిన పరుగులో రన్నర్స్ ఎన్నో జ్ఞాపకాలను మూటగట్టుకున్నారు.
ఉత్సాహాన్ని నింపిన సినీ మ్యాజికల్ గ్లోరన్ : రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పరుగుల సంబరానికి వేదికైంది. సినీ మ్యాజికల్ 10కె రన్ రన్నర్స్కు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చింది. నియాన్ లైట్లు, ఉర్రూతలూగించే డీజే సంగీతం మధ్య సాగిన ఈ పరుగు ఫిట్నెస్తోపాటు ఉత్సాహాన్ని పంచింది. 3, 5, 10 కిలో మీటర్ల విభాగాల్లో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక నైట్ రన్లో 2,500 మంది వరకూ పాల్గొన్నారు. ముఖ్య అతిథిగా సినీనటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, గౌరవ అతిథిగా క్రికెటర్ దృతి కేసరి పాల్గొన్నారు. అతిథులతో కలిసి ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరీ, ఈటీవీ నెట్వర్క్ డైరెక్టర్ సుజయ్ 10కిలోమీటర్ల పరుగును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 5కిలోమీటర్ల పరుగును రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధులు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 3K రన్ను ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, కృష్ణయ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ వెంకట్ అక్షయ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం రన్నర్స్తో కలిసి సుజయ్, బృహతి, వెంకట్ అక్షయ్లు పరుగులో పాల్గొన్నారు.
విజేతలకు నగదు బహుమతులు : 10కిలో మీటర్ల పురుషుల విభాగంలో లోకేష్ చౌదరి, రోహిత్, సునీల్కుమార్ మహిళా విభాగంలో డి.కల్యాణి, మనీషా, గడ్డం రాజేశ్వరి విజేతలుగా నిలిచారు. 5కిలో మీటర్ల పురుషుల విభాగంలో లవ్ చౌదరి, హేమ్రాజ్, జరుపుల బాలు మహిళల విభాగంలో ప్రాచి పడియార్, ఆర్తి భగత్, అంజలి నగదు బహుమతుల్ని దక్కించుకున్నారు. 10 కిలో మీటర్ల పరుగులో తొలి విజేతకు 25 వేలు, రెండో విజేతకు 20 వేలు, మూడో విజేతకు 15 వేల నగదును అందజేశారు. 5 కిలో మీటర్ల విభాగంలో తొలి విజేతకు 20 వేలు, రెండో విజేతకు 15 వేలు, మూడో విజేతకు 10 వేల నగదును అందుకున్నారు. గ్లోరన్లో పాల్గొన్న ప్రతిఒక్కరికీ నిర్వాహకులు మెడల్స్ అందజేశారు. 10కె రన్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరీ చెక్కులు అందజేశారు.
దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా : డీజే హోరు, వెలుగు జిలుగుల మధ్య సాగిన పరుగుతో రన్నర్స్ కొత్త అనుభూతి పొందారు. నియాన్ లైట్లు మధ్య సాగిన గ్లో రన్ కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే కాదు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకంగా నిలుస్తుందని రన్నర్స్ అన్నారు. చిన్నారులతోపాటు వృద్ధుల వరకూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఫిట్ నెస్, వినోదం మేళవింపుతో ప్రొఫెషనల్ టైమ్డ్ రన్ను నిర్వహించారు. బయట జరిగే మారథాన్లకు భిన్నంగా ఇక్కడ నిర్వహించిన పరుగు నూతన ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని నింపిందన్నారు.
దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించిన సినీ మ్యాజికల్ గ్లో రన్-2026 ఎడిషన్తో ఫిల్మ్సిటీ మరో రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రశాంతత, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్పై అవగాహన కల్పిస్తూ ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఈ గ్లోరన్ సాగింది. వేలాది మంది రన్నర్స్తో నిర్వహించిన ఈ పరుగుతో ఫిల్మ్ సిటీ కళకళలాడింది. భవిష్యత్లోనూ ఇలాంటి రన్స్ను నిర్వహించాలని ఫిల్మ్సిటీ యాజమాన్యాన్ని రన్నర్స్ కోరారు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో మార్చి 14న సినీ మ్యాజికల్ గ్లో రన్
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హాలీవుడ్ సినిమాలను గుర్తుచేసేలా గేమ్- సరికొత్త హంగులతో రూపకల్పన