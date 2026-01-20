రాజధానిలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది - గ్లోబల్ క్వాంటమ్ బయో ఫౌండ్రీ ఏర్పాటు
జీవ విజ్ఞానశాస్త్ర రంగంలో పరిశోధనల విస్తృతి పెంచేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం - క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ-బయాలజీ కలయికతో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది - క్వాంటమ్ వ్యాలీ పరిధిలోకి గ్లోబల్ క్వాంటమ్ బయోఫౌండ్రీని తేనున్న ప్రభుత్వం
January 20, 2026
Global Quantum Biofoundry will be set up in Amaravati : జీవ విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో పరిశోధనల విస్తృతి పెంచేలా ‘గ్లోబల్ క్వాంటమ్ బయో ఫౌండ్రీని ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న క్వాంటమ్ వ్యాలీ పరిధిలోకి దీన్ని తెచ్చింది. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ-బయాలజీ కలయికతో సరికొత్త విప్లవానికి రాజధాని అమరావతి కేంద్రంగా మారనుంది.
సంప్రదాయ కంప్యూటర్ల ద్వారా సాధ్యం కాని, ఆవిష్కరించలేని అంశాల్ని కనుగొనేందుకు క్వాంటమ్ బయోఫౌండ్రీ ఏర్పాటు దిశగా ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. మొండి వ్యాధుల్ని నయం చేసేలా సరికొత్త ఔషధాలు, ఎంజైమ్ ఇంజినీరింగ్, అత్యాధునిక చికిత్సా విధానాలు, ఆధునిక వైద్య పరికరాల తయారీ రంగాల్లో క్వాంటమ్ బయోఫౌండ్రీ ఆవిష్కరణలు చేయనుంది. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న క్వాంటమ్ బయోఫౌండ్రీలో టీసీఎస్, ఐబీఎం, సీఎస్ఐఆర్, ఐఐటీ దిల్లీ, సీవీజే సెంటర్, సెంటెల్లా ఏఐ వంటి అగ్రస్థాయి టెక్ పరిశోధన సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
స్టార్టప్లకు రాజధాని ప్రధాన కేంద్రంగా : గ్లోబల్ క్వాంటమ్ బయోఫౌండ్రీ ద్వారా భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులతో పాటు హైవాల్యూ ఉద్యోగాలు, పరిశోధన ఆధారిత సంస్థలు రానున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనతో స్టార్టప్లకు విస్తృత అవకాశాలు లభిస్తాయి. హెల్త్కేర్, బయోటెక్, డీప్టెక్ స్టార్టప్లకు అమరావతి ప్రధాన కేంద్రంగా మారనుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
దేశంలోనే మొదటిసారిగా క్వాంటమ్ పాలసీ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనకు అనుగుణంగా 2025 మే నెలలో ప్రారంభమైన క్వాంటమ్ వ్యాలీ 9 నెలల్లోనే కార్యరూపం దాల్చింది. భారత్లోనే అత్యాధునిక ఐబీఎం 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్ ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో అమరావతిలో ఏర్పాటు కానుంది. దేశంలోనే మొదటిసారిగా క్వాంటమ్ పాలసీ అమలు చేసిన రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలిచింది. 60కి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వాములయ్యాయి.
భారతదేశపు తొలి క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కార్యకలాపాలు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 26 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ప్రపంచస్థాయి సంస్థలతో వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు జరిగాయి. లక్ష మందికిపైగా యువత క్వాంటమ్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు. క్వాంటమ్ హ్యాకథాన్లకు 137 కళాశాలల నుంచి 20 వేల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన వెయ్యి 56 మంది ఫ్యాకల్టీ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. దేశంలోనే తొలిసారి అతి పెద్ద క్వాంటమ్ విద్యా సదస్సు ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్య కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సందర్భంగా వేలాది టెక్ విద్యార్థులతో ఆన్లైన్లో ‘క్వాంటమ్ టాక్’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణులే లక్ష్యం : క్వాంటమ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కోసం 50,000 మంది విద్యార్థులు, ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు రిజిష్టర్ చేసుకున్నారు. వీరిలో 51 శాతానికి పైగా మహిళా టెక్ విద్యార్థులే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక రోడ్ మ్యాప్ను సీఎం చంద్రబాబు విద్యార్థులకు వివరించారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన 3 వేల మందికి తదుపరి స్థాయి శిక్షణ, 100 మందికి ఐబీఎం, టీసీఎస్ సహా సీడాక్లో శిక్షణ అవకాశాలు లభించాయి. ఏపీ నుంచి లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణుల్ని తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా క్వాంటమ్ ప్రోగ్రామ్ పని చేయనుందని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
