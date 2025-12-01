అద్భుతమైన అనుభూతి - విశాఖలో గాజు బ్రిడ్జి ప్రారంభం
హుద్హుద్ను తట్టుకునేలా నిర్మాణం - పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి వచ్చిన గ్లాస్ బ్రిడ్జి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 8:33 PM IST
Glass Bridge Opens at Kailasagiri: సముద్ర మట్టానికి వేయి అడుగుల ఎత్తు, కాళ్ల కింద అగాధం, కళ్ల ముందు అనంత సాగరం. గాలిలో తేలియాడుతున్నట్లుండే అద్భుత అనుభూతి. అవును, ప్రపంచ పర్యాటకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. విశాఖపట్నం పర్యాటక ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసేలా కైలాసగిరిపై ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'గ్లాస్ బ్రిడ్జి' ప్రారంభమైంది. ప్రకృతి ప్రేమికులను, సాహసికులను మైమరిపించేలా ఉన్న ఈ గాజు వంతెన విశాఖ సిగలో మరో మణిహారంగా చేరింది.
ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా: ఈ అద్భుత కట్టడాన్ని సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్, నగర మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు, విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ఎంవీ ప్రణవ్ గోపాల్, కమిషనర్ తేజ్ భరత్లు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై రిబ్బన్ కట్ చేశారు. అనంతరం వారు బ్రిడ్జిపై నడిచి, అక్కడి నుంచి విశాఖ అందాలను వీక్షించారు. నేటి నుంచి పర్యాటకులను ఈ బ్రిడ్జిపైకి అనుమతిస్తున్నారు.
తుఫానులను తట్టుకునేలా డిజైన్: ఈ వంతెన నిర్మాణం ఒక ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం. భద్రత విషయంలో రాజీపడకుండా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1020 అడుగుల ఎత్తులో దీనిని నిర్మించారు. పర్యాటకులు నడిచే పలకల కోసం 40 ఎంఎం మందం కలిగిన అత్యంత పటిష్టమైన గాజును వాడారు. విశాఖ తీరంలో తరచూ వచ్చే ప్రకృతి వైపరీత్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకున్నారు. గతంలో వచ్చిన హుద్హుద్ వంటి పెను తుఫాన్లను కూడా తట్టుకునేలా దీనిని రూపొందించారు. గంటకు 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచినా ఈ బ్రిడ్జి చెక్కుచెదరదు.
ఒకేసారి 40 మందికే ఛాన్స్: ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జి సామర్థ్యం ఎక్కువే అయినప్పటికీ, పర్యాటకుల భద్రతే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ బ్రిడ్జిపై ఒకేసారి సుమారు 100 మంది వరకు వెళ్లవచ్చు. కానీ, సందర్శకుల భద్రత దృష్ట్యా, రద్దీని నియంత్రించేందుకు ప్రస్తుతం ఒకేసారి 40 మందిని మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. దీనివల్ల పర్యాటకులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రశాంతంగా ఫొటోలు దిగుతూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు.
'విశాఖ కైలాసగిరిపై గ్లాస్ బ్రిడ్జి ఓ అద్భుతం. సముద్ర తీరం వద్ద ఇంతటి సాహసోపేతమైన నిర్మాణం జరగడం ప్రశంసనీయం. 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచినా నిలబడేలా దీనిని రూపొందించడం గొప్ప విషయం. విశాఖ అంటే ఇకపై బీచ్ మాత్రమే కాదు, ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జి కూడా గుర్తుకు వస్తుంది'. -శ్రీభరత్, ఎంపీ
కొత్త లోకాన్ని చూపిస్తున్నాం: సముద్రమట్టానికి ఇంత ఎత్తులో విశాఖ నగరాన్ని వీక్షించే అద్భుత పర్యాటక ఆనందానికి పర్యాటకులకు స్వాగతం పలుకుతున్నామని వీఎంఆర్డిఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ తెలిపారు. గ్లాస్ బ్రిడ్జి పైనుంచి విశాఖ అందాలను వీక్షించడం చెప్పలేని అనుభూతిని ఇస్తోందని సందర్శకులు సంబరపడిపోతున్నారు.
"విశాఖ అంటే ఇకపై గ్లాస్ బ్రిడ్జి కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. గ్లాస్ బ్రిడ్జి పైనుంచి విశాఖ అందాలను వీక్షించడం చెప్పలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది." -నగరవాసులు, పర్యాటకులు
