సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వ్యక్తిగత డేటా - గుట్టురట్టు చేస్తున్న మొబైల్ యాప్లు
Personal Data collection : వివిధ అవసరాల కోసం యాప్లో నమోదుచేసిన ఆధార్, పాన్ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని బహిరంగ మార్కెట్లలో పలువురు అమ్ముతున్నారు. దీంతో డేటా అంతా సైబర్ నేరగాళ్లకు వెళ్తోంది.
Published : November 12, 2026 at 5:23 PM IST
మనకు ఇష్టమైన సినిమాలను ఇంట్లో కూర్చొనే ఓటీటీలో చూస్తున్నాం. అలాగే మనకు కావలసిన వస్తువును ఆర్డర్ చేసి క్షణాల్లో డెలివరీ పొందుతున్నాం. ఫ్రెండ్స్ సహా ఇతర అప్డేట్స్, అవసరాల కోసం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి ప్లాట్ఫామ్కు ఇచ్చే ఫోన్ నంబర్లు, ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయా అనే డౌట్ చాలా మందికి వచ్చే ఉంటుంది. అయితే మీకు షాకింగ్ న్యూస్!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికంగా వినియోగించే యాప్లు 32 అంశాలపై డేటాను సేకరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయం ఓ ప్రైవేట్ సంస్థ చేసిన పరిశీలనల్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ డేటాను బ్రోకర్లు బహిరంగ మార్కెట్లో ఉంచి బేరాలాడుతున్నట్లు తేలింది. ఎక్కువ ధర చెప్పిన వారికి ఆ డేటాను అమ్మి డబ్బు చేసుకుంటున్నారు.
రాజధానిలో జరుగుతున్న తంతు ఇదీ!
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో రోజూ 10 నుంచి 15 సైబర్ క్రైమ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీంట్లో బాధితులు మొత్తంగా సుమారు రూ.2 కోట్లు నష్టపోతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. నష్టపోయిన వారంతా విద్యావంతులు, ఉద్యోగస్తులేనని తేలింది. యాప్ల్లో అందిస్తున్న సమాచారాన్ని సులభంగా నమ్మి వారంతా ఆధార్, పాన్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను నమోదు చేసి మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుతున్నారు.
ట్రాక్ చేస్తున్న వివరాలు ఇవే!
మనం యాప్లలో నమోదు చేసే ఫోన్ నంబర్లని ప్రధానంగా ట్రాక్ చేస్తుంటారు. తర్వాత ఆర్థిక వివరాలను చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యం, యూజర్ కంటెంట్, లొకేషన్, కొనుగోళ్లు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ, యూసేజ్ డేటా అలాగే డయాగ్నస్టిక్స్ను ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఈ డేటాను అంతా ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తూ నేరగాళ్లకు అమ్ముకోవటం పలువురికి అలవాటుగా మారింది. యాప్ ప్రైవసీని నమ్మి డేటాను ఎంటర్ చేస్తే దాని వెనక ఇంత మోసం జరుగుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలియదు. అందుకే ఎంతోమంది డబ్బులు కోల్పోతున్నారు.
అత్యధిక డేటాను సేకరించే యాప్లు
అయితే మనకు సంబంధించిన డేటాను అధికంగా సేకరించే యాప్ల జాబితాలో ఫుడ్ డెలివరీ, ఫ్లైట్బుకింగ్, పీరియడ్ ట్రాకర్ సహా డేటింగ్, షాపింగ్, మెసేజింగ్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, స్ట్రీమింగ్, వీడియోకాల్స్, క్రిప్టో కరెన్సీ, జీపీఎస్ నావిగేషన్ వంటి యాప్లు ఉన్నాయి. ఈ యాప్లు అధికంగా డేటాను సేకరించి యూజర్లను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తున్నాయి.
బయటపడే మార్గాలు!
మన ఫోన్లో అధిక డేటాను వినియోగించే యాప్ల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. యాప్స్కు సంబంధించి భద్రతా పరమైన జాగ్రత్తల గురించి ఆరా తీయాలి. డౌన్లోడ్ చేసే ముందు యాప్కు సంబంధించిన గోప్యత గురించి తెలుసుకోవాలి. ఏదైన యాప్కు మైక్రోఫోన్, కెమెరా, లొకేషన్కు అనుమతి ఇచ్చారనేది చెక్ చేసుకోవాలి. యాప్ పనిచేసేందుకు అవసరం లేని వాటిని అనుమతి ఇవ్వకూడదు.
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