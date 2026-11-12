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సైబర్​ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వ్యక్తిగత డేటా - గుట్టురట్టు చేస్తున్న మొబైల్​ యాప్​లు

Personal Data collection : వివిధ అవసరాల కోసం యాప్​లో నమోదుచేసిన ఆధార్​, పాన్​ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని బహిరంగ మార్కెట్లలో పలువురు అమ్ముతున్నారు. దీంతో డేటా అంతా సైబర్​ నేరగాళ్లకు వెళ్తోంది.

Personal Data Into cyber criminals
సైబర్​ నేరగాళ్ల చేతిలోకి వ్యక్తిగత డేటా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2026 at 5:23 PM IST

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మనకు ఇష్టమైన సినిమాలను ఇంట్లో కూర్చొనే ఓటీటీలో చూస్తున్నాం. అలాగే మనకు కావలసిన వస్తువును ఆర్డర్ చేసి క్షణాల్లో డెలివరీ పొందుతున్నాం. ఫ్రెండ్స్​ సహా ఇతర అప్​డేట్స్​, అవసరాల కోసం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి ప్లాట్‌ఫామ్‌కు ఇచ్చే ఫోన్ నంబర్లు, ఆధార్​, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయా అనే డౌట్​ చాలా మందికి వచ్చే ఉంటుంది. అయితే మీకు షాకింగ్​ న్యూస్​!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికంగా వినియోగించే యాప్​లు 32 అంశాలపై డేటాను సేకరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయం ఓ ప్రైవేట్​ సంస్థ చేసిన పరిశీలనల్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ డేటాను బ్రోకర్లు బహిరంగ మార్కెట్లో ఉంచి బేరాలాడుతున్నట్లు తేలింది. ఎక్కువ ధర చెప్పిన వారికి ఆ డేటాను అమ్మి డబ్బు చేసుకుంటున్నారు.

రాజధానిలో జరుగుతున్న తంతు ఇదీ!

హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలో రోజూ 10 నుంచి 15 సైబర్​ క్రైమ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీంట్లో బాధితులు మొత్తంగా సుమారు రూ.2 కోట్లు నష్టపోతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. నష్టపోయిన వారంతా విద్యావంతులు, ఉద్యోగస్తులేనని తేలింది. యాప్​ల్లో అందిస్తున్న సమాచారాన్ని సులభంగా నమ్మి వారంతా ఆధార్​, పాన్​, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను నమోదు చేసి మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుతున్నారు.

ట్రాక్​ చేస్తున్న వివరాలు ఇవే!

మనం యాప్​లలో నమోదు చేసే ఫోన్​ నంబర్లని ప్రధానంగా ట్రాక్​ చేస్తుంటారు. తర్వాత ఆర్థిక వివరాలను చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు ఫిట్​నెస్​, ఆరోగ్యం, యూజర్​ కంటెంట్​, లొకేషన్​, కొనుగోళ్లు, బ్రౌజింగ్​ హిస్టరీ, యూసేజ్​ డేటా అలాగే డయాగ్నస్టిక్స్​ను ట్రాక్​ చేస్తున్నారు. ఈ డేటాను అంతా ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తూ నేరగాళ్లకు అమ్ముకోవటం పలువురికి అలవాటుగా మారింది. యాప్​ ప్రైవసీని నమ్మి డేటాను ఎంటర్​ చేస్తే దాని వెనక ఇంత మోసం జరుగుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలియదు. అందుకే ఎంతోమంది డబ్బులు కోల్పోతున్నారు.

అత్యధిక డేటాను సేకరించే యాప్‌లు

అయితే మనకు సంబంధించిన డేటాను అధికంగా సేకరించే యాప్​ల జాబితాలో ఫుడ్ ​డెలివరీ, ఫ్లైట్​బుకింగ్​, పీరియడ్​ ట్రాకర్​ సహా డేటింగ్​, షాపింగ్​, మెసేజింగ్, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, స్ట్రీమింగ్​, వీడియోకాల్స్​, క్రిప్టో కరెన్సీ, జీపీఎస్​ నావిగేషన్​ వంటి యాప్​లు ఉన్నాయి. ఈ యాప్​లు అధికంగా డేటాను సేకరించి యూజర్లను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తున్నాయి.

బయటపడే మార్గాలు!

మన ఫోన్​లో అధిక డేటాను వినియోగించే యాప్​ల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. యాప్స్​కు సంబంధించి భద్రతా పరమైన జాగ్రత్తల గురించి ఆరా తీయాలి. డౌన్​లోడ్​ చేసే ముందు యాప్​కు సంబంధించిన గోప్యత గురించి తెలుసుకోవాలి. ఏదైన యాప్​కు మైక్రోఫోన్​, కెమెరా, లొకేషన్​కు అనుమతి ఇచ్చారనేది చెక్​ చేసుకోవాలి. యాప్​ పనిచేసేందుకు అవసరం లేని వాటిని అనుమతి ఇవ్వకూడదు.

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SHARING PERSONAL DATA TO APPS
EFFECTS WITH PERSONAL DATA IN APPS
HOW TO SECURE PERSONAL DATA IN APPS
డేటాను సెక్యూర్​ చేసుకునే విధానం
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