ETV Bharat / state

బ్యాంకులో బంగారం విడిపిస్తాం, మార్కెట్ రేటుతో రుణాలు ఇస్తాం - సరికొత్త దందా

బ్యాంకుల్లో బంగారం తాకట్టు పెట్టి అప్పులు - నిర్ణీత గడువులోగా తీర్చలేకపోవడంతో వారి బంగారం వేలం - బంగారం విడిపిస్తామంటూ అధిక వడ్డీకి అప్పు ఇచ్చినట్లు ప్రామిసరీ నోట్లు రాయించుకుంటున్న వ్యాపారులు

Gold Loan Scam In Hyderabad
Gold Loan Scam In Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Loan Scam in Hyderabad : అత్యవసర సమయాల్లో అప్పులు చేయడం తప్పనిసరి. అయితే బయట వడ్డీ వ్యాపారస్తులు చాలా సులభంగా అధిక వడ్డీతో రుణాలు ఇచ్చి వారి అవసరాలను సొమ్ముచేసుకుంటారు. అదే బ్యాంకులు వద్ద అప్పులు చేయాలంటే వడ్డీ తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ రుణం పొందటం కొంత కష్టమే కాగా బంగారం తాకట్టు పెడతామంటే చాలా సులువుగా రుణాలు ఇస్తారు. ఈ కారణంగా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు తమ వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి బంగారాన్ని బ్యాంకులలో తాకట్టు పెట్టి వారి అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నారు.

ఆకర్షనీయమైన వడ్డీకి రుణాలు : అవసరాలకు అప్పులు చేయాలంటే సులభమే దాన్ని తీర్చాలంటే మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. బంగారం తాకట్టుపై బ్యాంకులన్నీ ఆకర్షణీయమైన వడ్డీకి రుణాలు అందిస్తాయి. దీంతో చిన్న చిన్న అవసరాలకు సైతం ఈ రుణాలపై కొందరు ఆధారపడుతున్నారు. ఇలా చేసిన అప్పులు ధనిక వర్గాల వారు సులభంగా తీర్చగలుగుతారు. అయితే పేద, మధ్య తరతరగతులకు చెందినవారికి ఇది తీర్చడం ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఈ పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వడ్డీ వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు.

బంగారం విడిపిస్తామంటూ వ్యాపారం : బ్యాంకుల్లో బంగారం తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న రుణాలను పేద, దిగువ మధ్యతరగతివారు నిర్ణీత గడువులోగా తీర్చలేకపోవడం కొందరు వ్యాపారులకు వరంగా మారింది. వడ్డీ సహా రుణం మొత్తం చెల్లించి బంగారం విడిపిస్తామంటూ పలు ప్రైవేటు వ్యాపార సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నాయి. బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో బ్యాంకు రుణం తీర్చేశాక అదనంగా కొంత మొత్తం అప్పుగా ఇస్తామంటున్నాయి. కొద్ది మంది బ్యాంకుల నుంచి విడిపిస్తున్న బంగారాన్ని తమ వద్దే పెట్టుకుంటున్నారు. ఒక వేళ అప్పు తిరిగి చెల్లించకపోతే ఆ బంగారం వ్యాపారులపరం అవుతుంది.

సులభంగా తక్కువ వడ్డీలకే అని ఆశ చూపుతూ : బంగారం ధర భారీగా పెరగడంతో బ్యాంకులు గతంలో కంటే సులభంగానే రుణాలిస్తున్నాయి. 8.35 శాతం వడ్డీకే బంగారం విలువలో 80 శాతం వరకూ ఇస్తున్నట్లు ఓ ప్రముఖ జాతీయ వాణిజ్య బ్యాంకు ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. పట్టాదారు పాసుపుస్తకం ఉంటే బంగారం విలువ ఆధారంగా గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకూ ఇస్తున్నారు. వాటిని కొందరు నిర్ణీత గడువులోగా తీర్చలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వారిని బ్యాంకులు ఎగవేతదారుల జాబితాలో చేర్చి బంగారాన్ని వేలం వేస్తాయి. ఇలా చేస్తే తమ పరువు పోతుందని భావించే వారికి కొందరు వ్యాపారులు, ప్రైవేటు సంస్థల వారు ఆశ చూపుతున్నారు.

తమ వద్దే బంగారం : ఈ వ్యాపారులు మొత్తం రుణాన్ని వడ్డీ సహా తీర్చేసి బంగారాన్ని బ్యాంకుల నుంచి విడిపించి తమ వద్ద ఉంచుకుంటున్నారు. బ్యాంకులో రుణం తీసుకున్నప్పటితో పోలిస్తే ధర భారీగా పెరగడంతో ప్రస్తుత ధర ప్రకారం అదనంగా రుణం ఇస్తున్నారు. ఇందుకు అధిక వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు. ఎవరైనా బంగారం వదిలేయడానికి ఇష్టపడకపోతే, తీర్చేసిన రుణం తాలూకు సొమ్మును అధిక వడ్డీకి అప్పు ఇచ్చినట్లు ప్రామిసరీ నోట్లు రాయించుకుంటున్నారు.

రూ.లక్షకు 2 రోజులకే రూ.2 వేల వడ్డీ - రైతన్నల నడ్డి విరిస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు

నూటికి రూ.1.5 వడ్డీ అంటారు? - తక్కువ వడ్డీ అంటూ ఫ్లెక్సీల ద్వారా ప్రచారం చేస్తారు? - తీరా తీసుకుంటే

TAGGED:

GOLD LOAN SCAM IN HYDERABAD
STRUGGLE TO PAY GOLD LOAN HYD
బ్యాంకులో బంగారు రుణం
GOLD LOAN SCAM
GOLD LOAN SCAM IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.