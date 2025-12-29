ETV Bharat / state

తిరుమల ఘాట్​ రోడ్డులో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు - మలుపుల్లో జాగ్రత్త!

మితిమీరిన వేగంతో తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో తరచూ ప్రమాదాలు - వైకుంఠ ఏకాదశి రద్దీ నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

Precautions Are Essential on The Tirumala Ghat Road
Precautions Are Essential on The Tirumala Ghat Road (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 4:28 PM IST

Precautions Are Essential on The Tirumala Ghat Road: వైకుంఠ ఏకాదశి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ బస్సులు, వ్యక్తిగత వాహనాలు, ద్విచక్ర వాహనాల్లో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య భారీగా ఉంది. తిరుమలకు వెళ్లేందుకు రెండో ఘాట్, కిందకు దిగేందుకు మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులను అందుబాటులో ఉండగా వాహనదారులు మాత్రం ఎక్కడో ఒక చోట ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.

ప్రమాదాల వివరాలిలా! మలుపులపై అవగాహన లేక కొందరు, వేగంగా వచ్చి మరికొందరు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా గమ్యస్థానాలను చేరుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 2023లో ప్రమాదాల బారినపడి 60 మంది వరకు గాయపడగా, ముగ్గురు భక్తులు మృతిచెందారు. 2024వ సంవత్సరంలో మొదటి ఘాట్‌లోని మలుపుల వద్ద రెండు ద్విచక్రవాహన ప్రమాదాల్లో ఇద్దరు మృతిచెందారు.

అప్రమత్తత ఎంతైనా అవసరం: 2025వ సంవత్సరంలో మొత్తం 28 ప్రమాద కేసులు నమోదయ్యాయి. గాయపడినవారు 17 మంది ఉండగా, ఐదుగురు భక్తులు మృతిచెందారు. మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడిపే (డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్​) కేసులు 40, పెట్టీ కేసులు 1090 నమోదైన నేపథ్యంలో అధికారులు సైతం తనిఖీలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.

వీటిని మాత్రం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి

  • తిరుమలకు వెళ్లేటటువంటి మొదటి ఘాట్‌రోడ్డు పొడవు 19 కిలోమీటర్లు ఉండగా తిరుమల నుంచి తిరుపతికి దాదాపు 58 మలుపులు ఉన్నాయి. వాహనాలు కిందకు దిగాలంటే కనీసం 40 నిమిషాల వ్యవధిని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
  • రెండో ఘాట్‌రోడ్డు 18 కిలోమీటర్లు ఉండగా ఆరు మలుపులు ఉన్నాయి. ఈ దారిలో కనీసం 28 నిమిషాల సమయం పాటించాలి.
  • వేగనియంత్రణకు అలిపిరి, తిరుమలలో టోల్‌గేట్లను టీటీడీ ఏర్పాటు చేసింది. నైపుణ్యం కలిగిన డ్రైవర్లు మాత్రమే ఇటువంటి మార్గంలో సురక్షితంగా వాహనాన్ని నడపగలిగే సామర్ధ్యం ఉంటుంది.
  • సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సొంత వాహనాల్లో వచ్చే చోదకులకు మలుపులపై అవగాహన ఉండదు. అందుకే కనీస వేగంలో వెళ్లేలా చూసుకోవాలి.
  • నిద్రమత్తులో ఉన్నవారు తగిన విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాతే తిరుగు ప్రయాణం కావడం, కొండపైకి రావడం వంటివి చేయాలి.
  • ద్విచక్ర వాహనదారులు విధిగా శిరస్త్రాణం ధరించాలి.
  • స్థానికంగా కార్లు, జీపులు నడిపే డ్రైవర్లు విధిగా నిబంధనలను పాటించాలి. వేగంగా వెళ్లి టోల్‌గేట్లకు ముందు ఆపడం వంటివాటిని మానుకోవాలి.

గతంలో: తిరుమల పర్వత మార్గాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో, అంతే ప్రమాదకరంగా కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో కొండచరియలు జారిపడే ప్రమాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పలుమార్లు పెద్ద పెద్ద రాళ్లు రహదారిపై పడుతుండటంతో వాహన రాకపోకలు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తోంది. అదే ‘రాక్‌ బోల్టింగ్‌’, ‘రాక్‌ ఫెన్సింగ్‌’ విధానమని అంటారు.

రాక్‌ బోల్టింగ్‌ అంటే ఏమిటి?: రాక్‌ బోల్టింగ్‌ అంటే పర్వత ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడకుండా నిరోధించే ఆధునిక ఇంజినీరింగ్ పద్ధతిగా భావించవచ్చు. దీనిలో పెద్ద రాళ్లు లేదా కొండగోడలలో ఉక్కు బోల్టులను బిగించి వాటిని కాంక్రీటుతో బలపరుస్తారు. ఆపై వాటి చుట్టూ ఇనుప వలలను వేస్తారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా కొండలోని రాళ్లు కదలకుండా పటిష్ఠంగా ఉండేందుకు దోహదపడతాయి. తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించడం ద్వారా, వర్షాల సమయంలో రాళ్లు జారిపడే ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి.

మద్రాస్‌ నిపుణుల సాయంతో: టీటీడీ అధికారులు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఐఐటీ మద్రాస్‌తో పాటు ఇతర సంస్థల నిపుణులను సైతం సంప్రదించారు. వీరు ఘాట్‌ రోడ్లలోని అతి ప్రమాదకర ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ తగిన రాక్‌ బోల్టింగ్‌ విధానాన్ని సూచించారు. ప్రస్తుతం తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో పలు సున్నిత ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ప్రతి ప్రాంతంలో రాళ్ల స్థితి, మట్టిరకం, వర్షపాతం, రహదారి ఎత్తు వంటి అంశాలను పరిశీలించి తగిన బోల్టింగ్‌ డిజైన్‌ అమలు చేస్తున్నారు.

