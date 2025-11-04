ETV Bharat / state

మహిళా క్రికెట్​పై కొత్త ఆశలు - ప్రతిభ చూపితే ప్రత్యేక శిక్షణ

భవిష్యత్తు అవకాశాలపై పెరుగుతున్న అంచనాలు - గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు బాలికల్లో ఈ క్రీడపై కొత్త ఆశలు

Girls Undergoing Cricket Training in Rajahmundry
Girls Undergoing Cricket Training in Rajahmundry (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 2:25 PM IST

Girls Undergoing Cricket Training in Rajahmundry: ఒక విజయం లక్షల మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. ఇది ఉజ్వల భవితకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఇది కొత్త అవకాశాలను చెంతకు చేర్చుతుంది. పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కేలా చేస్తుంది. అపోహలను, అసత్య ప్రచారాలను పటాపంచలు చేస్తుంది. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు విశ్వ విజేతగా నిలిచిన వేళ. గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు బాలికల్లో ఈ క్రీడ పై కొత్త ఆశలు రేకెత్తుతున్నాయి. భవిష్యత్తు అవకాశాల పై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బాలికల క్రికెట్​కు సంబంధించిన శిక్షణ, సౌకర్యాలు, అడ్డంకుల గురించి ఈ కథనం.

భద్రత, రవాణాయే సమస్య: శిక్షణ కేంద్రాలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండటంతో బాలికలు ఒంటరిగా వెళ్లలేని పరిస్థితి. శిక్షణ తీసుకునే వారితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు వీరి కోసం పూర్తి సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. బాలికలు క్రమం తప్పకుండా ట్రైనింగ్ వస్తే, ఏడాదిలో ప్రతిభను నిరూపించుకోవచ్చని కోచ్ నాగ వెంకటేష్ తెలిపారు. మరోవైపు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కట్టుబాట్లు సైతం ఈ క్రీడ వైపు అమ్మాయిలు అడుగులు వేసేందుకు అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి అని అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

సౌకర్యాలు లేకపోవడం: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కేవలం నాలుగు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే మైదానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. శిక్షణ తీసుకోవాలంటే సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ప్రతి డివిజన్‌ కేంద్రంలోనూ ఒక మైదానం ఏర్పాటు చేసి కోచ్​లను నియమిస్తే ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులు తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రతిభ చూపితే ప్రత్యేక శిక్షణ: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రతిభ చూపి జాతీయ స్థాయిలో పోటీలకు ఎంపికైన వారు మంగళగిరిలోని ఆంధ్రా క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌లో ఉచితంగా శిక్షణ పొందవచ్చు. అక్కడే వసతి, భోజన సదుపాయం కల్పించడంతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షకులు (కోచ్​లు), మాజీ ఆటగాళ్లతో ప్రత్యేక తర్ఫీదు ఇస్తారు.

Girls Cricket Training in Rajahmundry
రాజమహేంద్రవరంలో క్రికెట్‌ క్రీడలో శిక్షణ తీసుకుంటున్న బాలికలు (Eenadu)

జాతీయ స్థాయిలో రాణింపు: రాజమహేంద్రవరంలో శిక్షణ పొందిన పలువురు బాలికలు జాతీయ స్థాయిలో అండర్‌-17, 19 పోటీల్లో రాష్ట్రం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో శ్రీకాకుళంలో జరిగే జిల్లా పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిస్తే ఆంధ్రా రంజీ జట్టుకు ఎంపిక అయ్యే అవకాశం ఉందని కోచ్‌ అక్కిం తెలిపారు.

ఈ విజయం స్ఫూర్తిదాయకం: భారత మహిళా జట్టు ప్రపంచ కప్‌ గెలవడం ఎంతో స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. రాజమహేంద్రవరంలో కోచ్‌ అక్కిం వద్ద 6 ఏళ్లుగా శిక్షణ తీసుకుంటున్నా. నేషనల్, అండర్‌-19 విభాగంలో ఆంధ్ర జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నా. -వీన విద్యాశ్రీ

విభాగాలు ఇలా:

  • జిల్లా స్థాయి
  • నార్త్‌ జోన్‌
  • రాష్ట్ర స్థాయి
  • రాష్ట్ర స్థాయిలో: అండర్‌ 15, 19, 23

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇలా:

శిక్షణ కేంద్రం క్రీడాకారిణులు
కాకినాడ 4
అంబాజీపేట 2
పెద్దాపురం 4
రాజమహేంద్రవరం 30

పిన్న వయసులోనే క్రికెట్​లో ప్రతిభ చాటుతున్న యువతులు

'ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్​ ప్రీమియర్​ లీగ్​పైనే గురి

మహిళల ప్రపంచ కప్​లో సత్తా చాటిన తెలుగుతేజం - విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శ్రీచరణి

